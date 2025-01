Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4169176c-b580-4f11-b3f2-2d3be3bd3957","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az összehasonlításuk azért leginkább almát a körtével eset, de így is figyelemre méltó a szereplésük. ","shortLead":"Az összehasonlításuk azért leginkább almát a körtével eset, de így is figyelemre méltó a szereplésük. ","id":"20250109_Eloszor-adtak-el-tobb-villany-Mustangot-mint-benzines-Mustangot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4169176c-b580-4f11-b3f2-2d3be3bd3957.jpg","index":0,"item":"b5e766f9-c61e-4cff-8ba5-eacd52467271","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_Eloszor-adtak-el-tobb-villany-Mustangot-mint-benzines-Mustangot","timestamp":"2025. január. 09. 11:31","title":"Először adtak el több villany-Mustangot, mint benzines Mustangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b812b65e-98f9-48b2-90bd-b5afc61a9d33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 35 éves férfit eltűntként keresték. A Blikk szerint a tragédia előtti napon, vasárnap még a kórház toxikológiáján volt. ","shortLead":"A 35 éves férfit eltűntként keresték. A Blikk szerint a tragédia előtti napon, vasárnap még a kórház toxikológiáján...","id":"20250108_Ferihegyi-repter-leugrott-a-galeriarol-meghalt-egy-ferfi-Peterfy-Sandor-utcai-korhaz-szokes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b812b65e-98f9-48b2-90bd-b5afc61a9d33.jpg","index":0,"item":"8ad18afd-e7f3-4ec5-8ef4-43bfc45d06ab","keywords":null,"link":"/elet/20250108_Ferihegyi-repter-leugrott-a-galeriarol-meghalt-egy-ferfi-Peterfy-Sandor-utcai-korhaz-szokes","timestamp":"2025. január. 08. 08:46","title":"A Péterfy-kórházból tűnhetett el a férfi, aki leugrott a ferihegyi reptér galériájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d02435-eeee-4046-820a-e3254786c3b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség börtönbe küldené a párost.","shortLead":"Az ügyészség börtönbe küldené a párost.","id":"20250109_elrabolt-no-fiu-volt-elettars-meghatalmazas-ugyeszseg-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65d02435-eeee-4046-820a-e3254786c3b8.jpg","index":0,"item":"83420b35-49c9-49aa-98fd-12fb645e9026","keywords":null,"link":"/itthon/20250109_elrabolt-no-fiu-volt-elettars-meghatalmazas-ugyeszseg-vademeles","timestamp":"2025. január. 09. 10:24","title":"Volt élettársa és saját fia rabolt el egy nőt, hogy aláírasson vele egy meghatalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8aa67e4-4735-4859-ab02-9c07367741c9","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Lehet-e friss vért pumpálni egy több mint 100 éves mozis mítoszba? Tud-e még újat nyújtani egy közhelyessé vált figura és egy unalomig ismételt történet? Robert Eggers negyedik filmjével bebizonyította, hogy igen.","shortLead":"Lehet-e friss vért pumpálni egy több mint 100 éves mozis mítoszba? Tud-e még újat nyújtani egy közhelyessé vált figura...","id":"20250107_Nosferatu-filmkritika-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8aa67e4-4735-4859-ab02-9c07367741c9.jpg","index":0,"item":"13df5cb6-3a67-4da1-ba61-c38347c4ff41","keywords":null,"link":"/kultura/20250107_Nosferatu-filmkritika-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 19:00","title":"Drakula feminista lett, és ezt mindenki élvezi – Nosferatu-kritika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038b0a89-8978-49f5-89e4-ff06383b8c29","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legfelső vezetés fizetése a dolgozókénál nagyobb arányban csökkent. Ez is része a tavaly kötött megállapodásnak, amelynek értelmében az üzemek bezárásának elkerüléséért a cég fizetéseket csökkent és leépít, ami egyúttal a német autóipar válságának újabb tünete.","shortLead":"A legfelső vezetés fizetése a dolgozókénál nagyobb arányban csökkent. Ez is része a tavaly kötött megállapodásnak...","id":"20250108_vw-menedzsment-fizetes-csokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/038b0a89-8978-49f5-89e4-ff06383b8c29.jpg","index":0,"item":"7df5eebd-297c-4242-8da7-ea215161609d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_vw-menedzsment-fizetes-csokkentes","timestamp":"2025. január. 08. 11:03","title":"A szakszervezetekkel kötött megállapodás után 300 millió euróval csökkentik a Volkswagen vezetőségének bérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6384c983-01be-468d-8c39-92bd420da83d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kiosztották a Magyar Borszakírók Köre (MBK) által odaítélt, 2024-es Magyar Bor Nagydíjakat.","shortLead":"Kiosztották a Magyar Borszakírók Köre (MBK) által odaítélt, 2024-es Magyar Bor Nagydíjakat.","id":"20250109_Egy-egri-bikaver-lett-2024-legjobb-vorosbora-mbk-magyar-bor-nagydij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6384c983-01be-468d-8c39-92bd420da83d.jpg","index":0,"item":"6614e7f1-b07e-4988-a6c5-a3e8a4972a62","keywords":null,"link":"/elet/20250109_Egy-egri-bikaver-lett-2024-legjobb-vorosbora-mbk-magyar-bor-nagydij","timestamp":"2025. január. 09. 08:32","title":"Egy egri bikavér lett 2024 legjobb vörösbora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c68e0a-8f2c-4aac-aa30-c71d44ebab21","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány nem pályázik újabb szerződéshosszabbításra. ","shortLead":"A szövetségi kapitány nem pályázik újabb szerződéshosszabbításra. ","id":"20250108_didier-deschamps-francia-valogatott-szovetsegi-kapitany-2026-tavozas-zinadine-zidane","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3c68e0a-8f2c-4aac-aa30-c71d44ebab21.jpg","index":0,"item":"eeca9b26-242c-4648-a3b3-5105b5d70645","keywords":null,"link":"/sport/20250108_didier-deschamps-francia-valogatott-szovetsegi-kapitany-2026-tavozas-zinadine-zidane","timestamp":"2025. január. 08. 12:02","title":"„Valahol abba kell hagyni” – bejelentette Didier Deschamps, hogy mikor hagyja ott a francia válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af557258-7508-4738-9341-61f000d5e7e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sokan másképp gondolják, de egy friss vizsgálat szerint az erős szerelem nem feltétlenül jár fokozott szexuális vággyal. Ez szembemegy azzal, amit sokan gondolnak.","shortLead":"Sokan másképp gondolják, de egy friss vizsgálat szerint az erős szerelem nem feltétlenül jár fokozott szexuális...","id":"20250108_hvg-nagy-szerelem-szex-osszefugges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af557258-7508-4738-9341-61f000d5e7e9.jpg","index":0,"item":"d9d7c9fc-061f-452f-b8e9-993adddd0bb9","keywords":null,"link":"/360/20250108_hvg-nagy-szerelem-szex-osszefugges","timestamp":"2025. január. 08. 16:00","title":"Váratlan eredmény jött ki: nem találtak erős összefüggést a mindent elsöprő szerelem és a szex között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]