A budapesti The Ritz-Carlton szálloda 2025. január 7-én eltávolította az épületéről a márkajelzéseket, ami arra utal, hogy hamarosan nevet és márkát válthat a hotel – írja az Index. A Budapest belvárosában, az Erzsébet téren 2016-ban megnyílt luxusszálloda ugyanis már nem a Marriott International portfóliójához tartozik, miután a tulajdonos, Khalaf Al-Habtoor dubaji üzletember felmondta a menedzsmentszerződést.

A több nemzetközi szállodát is birtokló Al-Habtoor perben is áll a Marriott-tal a szerződés felmondása miatt, emellett jelentős összegű kártérítést is követel, de hogy pontosan miért, azt nem árulta el az ügyet megszellőztető Arab Newsnak. Az ügy részleteit ugyanis nem hozták nyilvánosságra, de az üzletember állítólag elégedetlen volt a Marriott szállodamenedzsmentjével.

Iparági forrásokra hivatkozva az Index azt írja, a szálloda várhatóan Al Habtoor Palace Budapest néven folytatja működését, a tulajdonos saját márkája alatt, amely már világszerte több luxusszállodát is magába foglal. Az új arculat és márkaváltás kapcsán további részleteket később hoznak nyilvánosságra.

A vállalkozó több hotelt is üzemeltet a Habtoor név alatt Dubajban és egyet Bejrútban is, de vannak szállodái a Hilton-csoporttal is együttműködésben, illetve a cégcsoport tulajdonában van a budapesti InterContinental és a bécsi Hotel Imperial, a Luxury Collection Hotel is. Egyelőre azonban a budapesti The Ritz-Carlton az Al Habtoor Group és a The Ritz-Carlton központi weboldalán is szerepel még, valamint a Booking.com-on is megtalálható, és közösségi médiás csatornái is változatlan név alatt üzemelnek – teszik hozzá.