[{"available":true,"c_guid":"b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Indulásának egyéves évfordulóján lezárják a Napenergia Plusz Programot. Az energiatárolóval kiegészített háztartási napelemes rendszerek telepítését akár ötmillió forinttal megtámogató, korábban nagyon várt pályázat kerete még bő négyezer pályázóra lenne elég, de úgy tűnik, ők már feladták. A kormány pedig köszöni, most már inkább másra költené a megmaradt milliárdokat.","shortLead":"Indulásának egyéves évfordulóján lezárják a Napenergia Plusz Programot. Az energiatárolóval kiegészített háztartási...","id":"20250109_napenergia-program-plusz-vege-napelemes-palyazat-ingyen-akkumulator-megujulo-energia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b115f70c-179e-40e2-be0d-ae38793529a5.jpg","index":0,"item":"0192816f-5d38-4b2c-a70e-3438ee47606c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250109_napenergia-program-plusz-vege-napelemes-palyazat-ingyen-akkumulator-megujulo-energia-ebx","timestamp":"2025. január. 09. 06:51","title":"Bealkonyul a legutóbbi napelemes pályázatnak, ezrek bukhatják el az ingyenakkumulátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A két hét múlva hivatalba lépő elnök úgy is dönthet, hogy figyelmen kívül hagyja az átvilágítás eredményét.","shortLead":"A két hét múlva hivatalba lépő elnök úgy is dönthet, hogy figyelmen kívül hagyja az átvilágítás eredményét.","id":"20250107_gorka-sebestyen-nemzetbiztonsagi-atvilagitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8.jpg","index":0,"item":"63573656-66ff-4452-b62f-8cc79711f7f7","keywords":null,"link":"/vilag/20250107_gorka-sebestyen-nemzetbiztonsagi-atvilagitas","timestamp":"2025. január. 07. 15:04","title":"Gorka Sebestyén korábban elbukott az átvilágításon, most mégis magas pozícióba kerülhet Trump mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A hírügynökség gazdasági szemleírója arra számít, hogy megfordul a szokásos tendencia és Európa tavasszal és nyáron aggódhat a gáz miatt, jóllehet akkor a fogyasztás a téli színvonal töredékére esik vissza.","shortLead":"A hírügynökség gazdasági szemleírója arra számít, hogy megfordul a szokásos tendencia és Európa tavasszal és nyáron...","id":"20250107_bloomberg-gaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f432a5e-8966-4139-8491-41cad3b198cf.jpg","index":0,"item":"d8386e00-ea41-4e6d-902e-69069a30d8f1","keywords":null,"link":"/360/20250107_bloomberg-gaz","timestamp":"2025. január. 07. 15:30","title":"Bloomberg: Nyáron nagy verseny lesz a földgázért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b84fa09-82a5-46d5-986a-35e0fd568cd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három erős ráutaló jel, hogy feleslegesen strapálod magad az online társkeresőn.","shortLead":"Három erős ráutaló jel, hogy feleslegesen strapálod magad az online társkeresőn.","id":"20250109_online-randi-into-jel-testbeszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b84fa09-82a5-46d5-986a-35e0fd568cd9.jpg","index":0,"item":"5251ffdd-60a2-44d3-a1aa-44183fc555a1","keywords":null,"link":"/elet/20250109_online-randi-into-jel-testbeszed","timestamp":"2025. január. 09. 06:03","title":"Online randis „testbeszéd” – három intő jel, hogy nem érdekled a párod","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már fenntartható energiaforrásokkal tudja biztosítani. Ennek egyik módja a származási garanciával ellátott zöldáram vásárlása, ami a környezetvédelmi szempont mellett üzleti hasznot is biztosít a felhasználónak. De nézzük, mi a zöldáram, hogyan szerezhető be, és milyen előnye származhat belőle egy vállalkozásnak?","shortLead":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már...","id":"20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893.jpg","index":0,"item":"f4635455-cbc2-4145-b0cf-9c307710b46d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","timestamp":"2025. január. 08. 12:30","title":"Tudta, hogy áram és áram között is van különbség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9afcc71f-846b-436c-9123-09c19a171caa","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ki ne vágyna harmonikus párkapcsolatra? Jó vagy rossz hír, ám ezt alapjaiban meghatározza a társak érzelmi intelligenciája. Ami szerencsére fejleszthető.","shortLead":"Ki ne vágyna harmonikus párkapcsolatra? Jó vagy rossz hír, ám ezt alapjaiban meghatározza a társak érzelmi...","id":"20250109_Sokszor-elhanyagolt-tenyezo-hogy-ettol-is-fugg-a-boldog-parkapcsolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9afcc71f-846b-436c-9123-09c19a171caa.jpg","index":0,"item":"0d9432d6-c9ba-44d2-817c-ff7e4fb5f872","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250109_Sokszor-elhanyagolt-tenyezo-hogy-ettol-is-fugg-a-boldog-parkapcsolat","timestamp":"2025. január. 09. 12:50","title":"Sokszor elhanyagolt tényező, hogy ettől is függ a boldog párkapcsolat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312f1bc1-49f4-47f1-9c0c-2e981aed7b2d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tajvan olyan hiperszonikus rakétát fejlesztett, ami a támadás utolsó pillanatáig észrevételen maradhat a radarok és a légvédelem számára.","shortLead":"Tajvan olyan hiperszonikus rakétát fejlesztett, ami a támadás utolsó pillanatáig észrevételen maradhat a radarok és...","id":"20250107_tajvan-kina-peking-hiperszonikus-raketa-fegyver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/312f1bc1-49f4-47f1-9c0c-2e981aed7b2d.jpg","index":0,"item":"00300edc-72cd-4f98-8e2d-ecce91344ff3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_tajvan-kina-peking-hiperszonikus-raketa-fegyver","timestamp":"2025. január. 07. 17:03","title":"Hatszor gyorsabb a hangnál, és Pekinget is könnyen elérheti Tajvan új rakétája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d6b066-36ad-4dbf-8ebd-0a7189521468","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Ki nyerte meg 2025 első napjait a belpolitikában, és milyen lesz a folytatás? – tettük fel a kérdést Ranschburg Zoltánnak, a Republikon Intézet vezető elemzőjének.","shortLead":"Ki nyerte meg 2025 első napjait a belpolitikában, és milyen lesz a folytatás? – tettük fel a kérdést Ranschburg...","id":"20250108_Ranschburg-Republikok-A-Fidesz-egy-modon-arthat-Magyar-Peternek-Orban-elorehozott-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27d6b066-36ad-4dbf-8ebd-0a7189521468.jpg","index":0,"item":"551dc362-ebe0-4536-bc0f-bc82a2441c56","keywords":null,"link":"/360/20250108_Ranschburg-Republikok-A-Fidesz-egy-modon-arthat-Magyar-Peternek-Orban-elorehozott-valasztas","timestamp":"2025. január. 08. 17:15","title":"„A Fidesz csak egy módon árthatna Magyar Péternek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]