Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"eb4ae4aa-ffe1-45ee-a747-db8d0994372a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korlátozások Bernecebaráti környékét és a Kemencei Erdészet területét érintik.","shortLead":"A korlátozások Bernecebaráti környékét és a Kemencei Erdészet területét érintik.","id":"20250113_Vadaszat-tura-kektura-Borzsony-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb4ae4aa-ffe1-45ee-a747-db8d0994372a.jpg","index":0,"item":"5bc43caf-3cc5-4a68-aceb-89ceec6939cf","keywords":null,"link":"/elet/20250113_Vadaszat-tura-kektura-Borzsony-lezaras","timestamp":"2025. január. 13. 16:42","title":"Vadászat miatt lezárnak turistautakat a Börzsönyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c68c9e-02ed-4b7e-a1f3-e9c03f0c3945","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az orosz közlés szerint a csővezeték dél-oroszországi szakasza volt a célpont.","shortLead":"Az orosz közlés szerint a csővezeték dél-oroszországi szakasza volt a célpont.","id":"20250113_oroszorszag-torok-aramlat-ukran-drontamadas-magyar-gazellatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09c68c9e-02ed-4b7e-a1f3-e9c03f0c3945.jpg","index":0,"item":"c3da91f4-401f-4376-9e6f-23312c741ba5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_oroszorszag-torok-aramlat-ukran-drontamadas-magyar-gazellatas","timestamp":"2025. január. 13. 12:37","title":"Moszkva szerint Ukrajna megpróbálta megtámadni a Magyarországot is gázzal ellátó Török Áramlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367df20f-02d0-472a-9c85-fa81428e970b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tavaly ősszel elhunyt képviselő, Potápi Árpád utódjáról dönthetnek a választók.","shortLead":"A tavaly ősszel elhunyt képviselő, Potápi Árpád utódjáról dönthetnek a választók.","id":"20250112_Fidesz-esellyel-Tisza-Part-nelkul-tartanak-idokozi-valasztast-Tolnaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/367df20f-02d0-472a-9c85-fa81428e970b.jpg","index":0,"item":"f8edd410-c05e-4518-9675-44a06e964fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Fidesz-esellyel-Tisza-Part-nelkul-tartanak-idokozi-valasztast-Tolnaban","timestamp":"2025. január. 12. 10:18","title":"Fidesz-eséllyel, Tisza Párt nélkül tartanak időközi választást Tolnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6bb8f8-3ce5-4847-932d-78b1be84fe6a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A korábban már közölt 7 százalékból csak átlagosan 4 százalék lesz alapbérfejlesztés.","shortLead":"A korábban már közölt 7 százalékból csak átlagosan 4 százalék lesz alapbérfejlesztés.","id":"20250113_posta-beremeles-teljesitmeny-alapu-vendegmunkasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff6bb8f8-3ce5-4847-932d-78b1be84fe6a.jpg","index":0,"item":"528b30e6-793d-44fb-956e-bac630ab7412","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_posta-beremeles-teljesitmeny-alapu-vendegmunkasok","timestamp":"2025. január. 13. 14:15","title":"Kiderült, hogy a postások béremelésének közel fele teljesítményalapon megy majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 2028-as nyári játékok veszélyeztetett helyszínei között van a Rose Bowl stadion is, ahol az 1994-es foci-világbajnokság döntőjét is játszották.","shortLead":"A 2028-as nyári játékok veszélyeztetett helyszínei között van a Rose Bowl stadion is, ahol az 1994-es...","id":"20250112_Olimpiai-letesitmenyek-is-leeghetnek-a-Los-Angeles-i-tuzveszben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a6898c0-5043-4e1b-b4c8-0f22b5ab55a0.jpg","index":0,"item":"1a7ae961-baac-4c66-a272-e6725287f6de","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Olimpiai-letesitmenyek-is-leeghetnek-a-Los-Angeles-i-tuzveszben","timestamp":"2025. január. 12. 11:55","title":"Olimpiai létesítmények is leéghetnek a Los Angeles-i tűzvészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f67ebe-832b-4a7c-bedd-83af640e8fe0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan mesterségesintelligencia-modellt készítettek, ami képes megmondani, melyik irányból érkezik egy mentőautó, vagy épp azt, hogy egy gyalogos fog elsétálni az autó előtt.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan mesterségesintelligencia-modellt készítettek, ami képes megmondani, melyik irányból érkezik...","id":"20250113_genex-mesterseges-intelligencia-modell-vilag-lekepezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8f67ebe-832b-4a7c-bedd-83af640e8fe0.jpg","index":0,"item":"6ab80c8c-9fef-476f-8b31-83f0d2de2104","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_genex-mesterseges-intelligencia-modell-vilag-lekepezese","timestamp":"2025. január. 13. 11:03","title":"Radikálisan csökkenhet a balesetek száma, ha ezt beépítik az autókba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvost és egy ápolót gondatlan veszélyeztetéssel vádolták meg, mert 2020-ban meghalt a Down-szindrómás betegük, akit csak pépes étellel etethettek volna, ehelyett ebédre csirkés pulykaragut kapott, aztán megfulladt. Az ügyben most született ítélet.","shortLead":"Az orvost és egy ápolót gondatlan veszélyeztetéssel vádolták meg, mert 2020-ban meghalt a Down-szindrómás betegük, akit...","id":"20250112_Down-szindromas-ferfi-megfulladt-a-korhazban-elitelt-orvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859.jpg","index":0,"item":"96db1775-e32c-4b0a-b569-8d6cbac63d31","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Down-szindromas-ferfi-megfulladt-a-korhazban-elitelt-orvos","timestamp":"2025. január. 12. 16:02","title":"Elítélték a Tolna megyei kórház orvosát, ahol megfulladt egy Down-szindrómás beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc635ea-907d-460f-b884-742e63d52cc8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A térségben lavinariadó van érvényben.","shortLead":"A térségben lavinariadó van érvényben.","id":"20250112_Tobb-embereletet-kovetelt-egy-lavina-Olaszorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fc635ea-907d-460f-b884-742e63d52cc8.jpg","index":0,"item":"835e26ea-d1c0-4b81-b781-4e40cdb44ff4","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Tobb-embereletet-kovetelt-egy-lavina-Olaszorszagban","timestamp":"2025. január. 12. 16:27","title":"Több emberéletet követelt egy lavina Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]