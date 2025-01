Több, Dél-Afrikába induló járat felszállását is az utolsó pillanatban kellett elhalasztania az elmúlt hetekben az ausztrál Qantas légitársaságnak a Sydney közelében található, a várossal azonos nevű repülőtéren a SpaceX rakétájából visszahulló törmelék miatt – írja a The Guardian. Elon Musk magánűrcége éppen elszigeteltsége miatt választotta a Indiai-óceán térségét, amikor arról döntött, hogy a rakéták hol térjenek vissza az űrből

“Az elmúlt hetekben több járatot is el kellett halasztanunk Johannesburg és Sydney között az Egyesült Államok kormányától kapott, az Indiai-óceán déli részére, jelentős területre kiadott figyelmeztetések miatt a SpaceX rakéták visszatérésével kapcsolatban.” – nyilatkozta Ben Holland, a Qantas műveleti központjának vezetője. Holland szerint igyekeznek a menetrend minden változásáról időben értesíteni az utasokat, a visszahulló törmelék pontos helyéről azonban gyakran csak pillanatokkal a felszállás előtt értesültek.

A vezető szerint az utasok többnyire megértik, hogy ez a légitársaság befolyásán kívül esik, de felvették a kapcsolatot a SpaceX-szel, hogy kiderítsék, a cégnek módjában áll-e pontosítani a törmelék becsapódására vonatkozó információkat. A visszahulló rakétadarabok a Qantas mellett a dél-afrikai South Africa Airways járatait is akadályozták a menetrend tartásában a The Guardian szerint, amely a SpaceX-et is megkereste az ügyben, a cikk megjelenéséig azonban nem érkezett válasz Muskék részéről.

