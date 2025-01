Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0f2f7be3-f50e-4c59-80fb-5cf0ba630d04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Danyiil Medvegyev dühe feltehetően szertefoszlott, miután megnyerte a meccsét az Australian Open első fordulójában.","shortLead":"Danyiil Medvegyev dühe feltehetően szertefoszlott, miután megnyerte a meccsét az Australian Open első fordulójában.","id":"20250115_danyiil-medvegyev-australian-open-osszetort-kamera","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f2f7be3-f50e-4c59-80fb-5cf0ba630d04.jpg","index":0,"item":"f264d6de-a280-48bd-ad8c-accb635efa5a","keywords":null,"link":"/elet/20250115_danyiil-medvegyev-australian-open-osszetort-kamera","timestamp":"2025. január. 15. 11:27","title":"Dühében összetört egy kamerát az ütőjével az orosz teniszező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3beec1e-6b3c-461f-a09d-236e7dcf63cf","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A brazil futball egyik legnagyobb ígérete, Neymar mindössze 42 percet focizott 2024-ben, amiért több mint 44 milliárd forintot rakott zsebre. Sérülései miatt az utóbbi években gyakorlatilag alig láthattuk a pályán, ennek ellenére még mindig a világ egyik legjobban kereső játékosa. ","shortLead":"A brazil futball egyik legnagyobb ígérete, Neymar mindössze 42 percet focizott 2024-ben, amiért több mint 44 milliárd...","id":"20250114_44-milliard-forint-42-perc-munkaert-Neymar-erre-csak-annyit-mondott-fogd-meg-a-sorom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3beec1e-6b3c-461f-a09d-236e7dcf63cf.jpg","index":0,"item":"92ff0b8e-6618-4cee-9e69-329df9c4f8b7","keywords":null,"link":"/sport/20250114_44-milliard-forint-42-perc-munkaert-Neymar-erre-csak-annyit-mondott-fogd-meg-a-sorom","timestamp":"2025. január. 14. 05:23","title":"44 milliárd forint 42 perc munkáért? Neymar erre csak annyit mondott: fogd meg a söröm!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az EU készülhet arra, hogy, miután elnökké választották Zoran Milanovicot, hamarosan Zágrábban is megkezdődik a támadás a liberális demokrácia alapjai ellen. A lap egy másik cikke felteszi a kérdést: Ausztriának miért esik nehezére felismerni azt a veszélyt, amit Herbert Kickl kancellársága jelentene. Trump és Putyin közti párhuzamokat pedzeget a Bloomberg szerzője. A hírügynökség egy másik szerzőjének Elon Muskról jut eszébe, hogy mostanság “a szupergazdagok alászállnak a vállalatbirodalmuk jelentette elefántcsonttoronyból és próbálnak kormányzati hatalomhoz jutni”. Gideon Rachman félőnek tartja, hogy Trump latorállamot csinált az USA-ból. Válogatásunk a világlapok cikkeiből.","shortLead":"Az EU készülhet arra, hogy, miután elnökké választották Zoran Milanovicot, hamarosan Zágrábban is megkezdődik a támadás...","id":"20250114_nemzetkozi-lapszemle-horvatorszag-milanovic-ausztria-kickl-trump-putyin-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"a302cb09-cb2c-4f27-bb77-11a15e928cee","keywords":null,"link":"/360/20250114_nemzetkozi-lapszemle-horvatorszag-milanovic-ausztria-kickl-trump-putyin-musk","timestamp":"2025. január. 14. 10:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Horvátországból már az EU következő populistája küldi üdvözletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cccf7f-df0a-48e9-b06d-acab0e1dcbf6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Helsinki Bizottság szerint egy adott nemzetiség teljes kitiltása egyértelműen sérti az egyenlő bánásmód követelményét.","shortLead":"A Helsinki Bizottság szerint egy adott nemzetiség teljes kitiltása egyértelműen sérti az egyenlő bánásmód követelményét.","id":"20250113_kaposvar-park74-szorakozohely-kitiltas-torok-vendegmunkasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3cccf7f-df0a-48e9-b06d-acab0e1dcbf6.jpg","index":0,"item":"e7d166d8-9aef-4dc1-82b7-8a659c470f7c","keywords":null,"link":"/kkv/20250113_kaposvar-park74-szorakozohely-kitiltas-torok-vendegmunkasok","timestamp":"2025. január. 13. 18:41","title":"Megindokolta a kaposvári szórakozóhely, miért tiltották ki a török vendégmunkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a814b2-f4c8-44ed-b042-7f91cfb7248f","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Azzal, hogy az Országos Bírói Tanács részt vett a kormánnyal kötött négyoldalú megállapodás megalkotásában, túlterjeszkedett a hatáskörén – véli a Budapest Környéki Törvényszék egykori elnöke, aki 2018-ban, a Handó Tünde-érában vezette a testületet. Hilbert Edit szerint az OBT így egy olyan csapdába került bele, amiből most kereshetik a kiutat. A jó szándékukat nem vonja kétségbe, de amit ő jelenleg lát a részükről, az nem más, mint lelkes amatőrök dilettantizmusa és a jogszabályok ismeretének hiánya. Interjú.","shortLead":"Azzal, hogy az Országos Bírói Tanács részt vett a kormánnyal kötött négyoldalú megállapodás megalkotásában...","id":"20250114_Hilbert-Edit-OBT-birosag-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8a814b2-f4c8-44ed-b042-7f91cfb7248f.jpg","index":0,"item":"8a3c5fc9-ef53-4811-8102-35cfd9fa3771","keywords":null,"link":"/360/20250114_Hilbert-Edit-OBT-birosag-interju","timestamp":"2025. január. 14. 14:30","title":"Hilbert Edit volt OBT-elnök: Nem egy lehajtott fejű, hanem egy megtört gerincű OBT-t látok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5550dd80-da39-4850-bee2-0b0fdb08099b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kastélynak gazdag a történelme, a falai között még Beethoven is komponált.","shortLead":"A kastélynak gazdag a történelme, a falai között még Beethoven is komponált.","id":"20250114_lengyelorszag-glogowek-kastely-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5550dd80-da39-4850-bee2-0b0fdb08099b.jpg","index":0,"item":"d30c59d8-7438-4288-9893-6d3f86a2d740","keywords":null,"link":"/vilag/20250114_lengyelorszag-glogowek-kastely-elon-musk","timestamp":"2025. január. 14. 17:19","title":"Egy lengyel polgármester arról győzködi Elon Muskot, hogy vegye meg a városában található kastélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766a3d73-a788-4723-a613-73d03bff982f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump felesége azt is megosztotta: nem mindenben értenek egyet, de ez így van rendben. ","shortLead":"Donald Trump felesége azt is megosztotta: nem mindenben értenek egyet, de ez így van rendben. ","id":"20250113_Melania-Trump-megis-bekoltozik-a-Feher-Hazba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/766a3d73-a788-4723-a613-73d03bff982f.jpg","index":0,"item":"dd743252-7ab6-4701-b514-ab87440c5f89","keywords":null,"link":"/elet/20250113_Melania-Trump-megis-bekoltozik-a-Feher-Hazba","timestamp":"2025. január. 13. 19:11","title":"Melania Trump mégis beköltözik a Fehér Házba, már össze is pakolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bf8a45-f566-47b8-88e1-4cd2bdb9dfb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem világos, hogy Bryan E. Leib meg fogja-e kapni a posztot.","shortLead":"Egyelőre nem világos, hogy Bryan E. Leib meg fogja-e kapni a posztot.","id":"20250113_david-pressman-bryan-e-leib-donald-trump-magyar-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68bf8a45-f566-47b8-88e1-4cd2bdb9dfb4.jpg","index":0,"item":"972fc309-23b9-495b-9752-ec2e5fffe22a","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_david-pressman-bryan-e-leib-donald-trump-magyar-nagykovet","timestamp":"2025. január. 13. 14:05","title":"Pressman lehetséges utódja szerint „életre szóló megtiszteltetés lenne Trump elnököt nagykövetként szolgálni Budapesten”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]