[{"available":true,"c_guid":"35e0ce65-b7c2-4279-b77a-c909d1d19b5d","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"Magyarországon is lehet az indiai gyógymódokról, vagyis az ájurvédáról és a hagyományos kínai orvoslásról tanulni, de nem minden egyetemen megy ez zökkenőmentesen.","shortLead":"Magyarországon is lehet az indiai gyógymódokról, vagyis az ájurvédáról és a hagyományos kínai orvoslásról tanulni, de...","id":"20250118_magyar-ajurveda-gyogyito-kepzes-egyetemek-termeszetgyogyaszat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35e0ce65-b7c2-4279-b77a-c909d1d19b5d.jpg","index":0,"item":"9a183abe-d79a-4afe-87f2-e9623cb5eb29","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_magyar-ajurveda-gyogyito-kepzes-egyetemek-termeszetgyogyaszat-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 18:54","title":"Ájurvéda gyógyító képzéseket több magyar egyetem is kínál, de az igazi tudásért Indiába kell menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbd0bec-a211-4eb2-b61e-7fcde011d0a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a Mazsihisznek, sem az EMIH-nek nincs információja a szeptemberben leállított projektről.","shortLead":"Sem a Mazsihisznek, sem az EMIH-nek nincs információja a szeptemberben leállított projektről.","id":"20250120_Sorsok-Haza-Mazsihisz-EMIH-holokauszt-emlekkozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbbd0bec-a211-4eb2-b61e-7fcde011d0a3.jpg","index":0,"item":"50ee31fb-f4d2-4ebe-92b4-96e08a849d13","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Sorsok-Haza-Mazsihisz-EMIH-holokauszt-emlekkozpont","timestamp":"2025. január. 20. 08:53","title":"Továbbra sem tudja senki, mi lesz a Sorsok Házával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392762c0-a3ae-4d72-ad23-c8bcacd304db","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Romi Gonent, Emily Damarit és Doron Steinbrechert közel másfél év gázai fogság után ölelhette újra át a családja.","shortLead":"Romi Gonent, Emily Damarit és Doron Steinbrechert közel másfél év gázai fogság után ölelhette újra át a családja.","id":"20250120_izrael-hamasz-gaza-tusz-tuzszunet-foto-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/392762c0-a3ae-4d72-ad23-c8bcacd304db.jpg","index":0,"item":"fd47527e-b96e-4102-a1af-6e515870ef71","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_izrael-hamasz-gaza-tusz-tuzszunet-foto-video","timestamp":"2025. január. 20. 09:45","title":"Videó: Így fogadták családjaik a 471 nap után szabaduló izraeli túszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790b508a-ed9a-4825-9ebd-bbfa17d8b87b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szentendrei HÉV vonalon, a Vasút sor melletti szakasznál történt az eset.","shortLead":"A szentendrei HÉV vonalon, a Vasút sor melletti szakasznál történt az eset.","id":"20250119_A-HEV-elgazolt-egy-embert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/790b508a-ed9a-4825-9ebd-bbfa17d8b87b.jpg","index":0,"item":"6cfe909e-8844-48ec-a91f-9ea48e9d8cd3","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_A-HEV-elgazolt-egy-embert","timestamp":"2025. január. 19. 15:49","title":"A HÉV elgázolt egy embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6643743-48ae-438d-91c3-4cd4a8bf8075","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta első embere egy podcast interjúban támadta az Apple-t. Beszélt az innováció hiányáról, a 30 százalékos „App Store-adóról” és a zárt ökoszisztéma hátrányairól is. A háttérben viszont a két techóriás közötti növekvő feszültség áll.","shortLead":"A Meta első embere egy podcast interjúban támadta az Apple-t. Beszélt az innováció hiányáról, a 30 százalékos „App...","id":"20250118_mark-zuckerberg-velemenye-apple-meta-podcast-innovacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6643743-48ae-438d-91c3-4cd4a8bf8075.jpg","index":0,"item":"259ecbf9-353e-4c6e-b134-945fac631c6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250118_mark-zuckerberg-velemenye-apple-meta-podcast-innovacio","timestamp":"2025. január. 18. 20:03","title":"Unalmassá vált, alig fejleszt valamit, de a pénz kell neki: Zuckerberg kiakadt az Apple-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57cc69d8-39b0-4765-b954-35f354f896cc","c_author":"Papp Réka Kinga","category":"360","description":"A ma használatos politikai gépezetet a meglévő intézményrendszer használatára – vagy meghackelésére – optimalizálták. Ebben a játékban mindig annak áll a zászló, aki a legtöbbet tudja költeni rá. Ezt sem technikázással, sem gerillastratégiával nem lehet felülírni – de másik működési kultúrával igen, írja szerzőnk, aki szerint ideje volna már túllépni a vezérkultuszon, építkező pártok kellenek, amelyekben a tagság és a lakosság érdemben beleszólhat a közös célokba és stratégiákba. Vélemény.","shortLead":"A ma használatos politikai gépezetet a meglévő intézményrendszer használatára – vagy meghackelésére – optimalizálták...","id":"20250120_hvg-Papp-Reka-Kinga-Igy-neveld-a-kispartodat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57cc69d8-39b0-4765-b954-35f354f896cc.jpg","index":0,"item":"3391310b-73af-4af1-8cff-22bad782df49","keywords":null,"link":"/360/20250120_hvg-Papp-Reka-Kinga-Igy-neveld-a-kispartodat","timestamp":"2025. január. 20. 08:00","title":"Papp Réka Kinga: Így neveld a kispártodat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A megválasztott elnök már beszélt is telefonon a kínai elnökkel.","shortLead":"A megválasztott elnök már beszélt is telefonon a kínai elnökkel.","id":"20250119_donald-trump-kina-latogazas-hszi-csin-ping","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30.jpg","index":0,"item":"176840c4-8511-489e-8ea6-8771cbcff874","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_donald-trump-kina-latogazas-hszi-csin-ping","timestamp":"2025. január. 19. 18:12","title":"Kínába vezethet Donald Trump első útja elnökként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elmúlt órákban rengetegen kerestek rá. ","shortLead":"Az elmúlt órákban rengetegen kerestek rá. ","id":"20250120_Majka-Csurran-cseppen-dalszoveg-Genius-felkapott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67b317f5-a437-46a5-8a75-e84d525a7b28.jpg","index":0,"item":"fa1b23b9-fbd4-40d9-b93b-6ad9aa2553e0","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Majka-Csurran-cseppen-dalszoveg-Genius-felkapott","timestamp":"2025. január. 20. 10:21","title":"Majka új száma már a legnagyobb nemzetközi dalszöveg-oldalon is pörög, Eminemet és Billie Eilisht is előzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]