[{"available":true,"c_guid":"3a9d612a-f4f6-45ae-8b45-d4a0bceceaec","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Minden 100 autóból 21-22 adásvétel tárgya volt 2024-ben.","shortLead":"Minden 100 autóból 21-22 adásvétel tárgya volt 2024-ben.","id":"20250120_Minden-korabbi-rekord-megdolt-a-hazai-hasznaltauto-piacon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a9d612a-f4f6-45ae-8b45-d4a0bceceaec.jpg","index":0,"item":"26338acf-7c02-407a-8e90-635558e4079b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250120_Minden-korabbi-rekord-megdolt-a-hazai-hasznaltauto-piacon","timestamp":"2025. január. 20. 08:57","title":"Minden korábbi rekordot megdöntött tavaly a hazai használtautó-piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53474328-03c8-463c-a1e4-b07066852b6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a Sziámi AndFriends negyedik, a teljes Sziámi-történelem 17. albuma, rajta többek közt a Kik azok a magyarok?, a Sok kicsi sokk, és a Boldog új évet című dalokkal. A hvg.hu-n már most végighallgatható a lemez.","shortLead":"Elkészült a Sziámi AndFriends negyedik, a teljes Sziámi-történelem 17. albuma, rajta többek közt a Kik azok...","id":"20250118_Gyere-te-barki-Sziami-AndFriends-albumpremier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53474328-03c8-463c-a1e4-b07066852b6d.jpg","index":0,"item":"9cf15961-16fd-43fd-848e-9fd0d4194d60","keywords":null,"link":"/kultura/20250118_Gyere-te-barki-Sziami-AndFriends-albumpremier","timestamp":"2025. január. 19. 18:00","title":"Gyere, te bárki - Sziámi AndFriends albumpremier a HVG-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6e97f9-4434-42d2-8d24-5423b72067bf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két tűzeset is történt vasárnap este Pest megyében.","shortLead":"Két tűzeset is történt vasárnap este Pest megyében.","id":"20250119_tuzeset-godollo-veroce","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6e97f9-4434-42d2-8d24-5423b72067bf.jpg","index":0,"item":"cda53d0d-0d0f-47ca-9689-bb2d860f0aee","keywords":null,"link":"/itthon/20250119_tuzeset-godollo-veroce","timestamp":"2025. január. 19. 21:09","title":"Gödöllőn egy autó, Verőcén egy faház lángolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56546aa6-6dbb-4588-9843-2da0febd8f0b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Vasárnap reggel el kellett volna hallgatniuk a fegyvereknek, de ez késett, mivel a Hamász még tartozott az elsőként elengedni tervezett túszok nevével.","shortLead":"Vasárnap reggel el kellett volna hallgatniuk a fegyvereknek, de ez késett, mivel a Hamász még tartozott az elsőként...","id":"20250119_Gazaban-kesik-a-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56546aa6-6dbb-4588-9843-2da0febd8f0b.jpg","index":0,"item":"6fa671b5-a1af-424f-a303-fa3a25e4c3d7","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_Gazaban-kesik-a-tuzszunet","timestamp":"2025. január. 19. 08:39","title":"Gázában 10 óra 15 perckor elkezdődött a tűzszünet, miután a Hamász közölte, kiket enged elsőként szabadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5039db8-802a-4690-b98e-4fa3833b5bee","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Drágán kaphatnak hitelt azok a vállalkozások, amelyek nem termelnek exportra, az önkormányzatoknál adósságválság nem várható, de adósságuk nőhet, az agrárium fejlesztését pedig sosem késő elkezdeni – mondja Kementzey Ferenc, a Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettese. Interjú.","shortLead":"Drágán kaphatnak hitelt azok a vállalkozások, amelyek nem termelnek exportra, az önkormányzatoknál adósságválság nem...","id":"20250120_hvg-kementzey-ferenc-kkv-szektor-hitelezes-banki-verseny-tobbszereplos-modell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5039db8-802a-4690-b98e-4fa3833b5bee.jpg","index":0,"item":"c3959610-8e01-4381-9cca-45be257034a1","keywords":null,"link":"/360/20250120_hvg-kementzey-ferenc-kkv-szektor-hitelezes-banki-verseny-tobbszereplos-modell","timestamp":"2025. január. 20. 11:00","title":"Kementzey Ferenc, Raiffeisen-vezérhelyettes: Az utóbbi 15 évben ennyire soha nem kellett segítség a kkv-knak, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bdaed1-f5cd-4481-8f43-1604ee322d54","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"No gender, no migration – ez lehetne a mottója annak a rendeletcsomagnak, amelyet a jelek szerint Trump már a beiktatását követő órákban aláír majd.","shortLead":"No gender, no migration – ez lehetne a mottója annak a rendeletcsomagnak, amelyet a jelek szerint Trump már...","id":"20250120_trump-elnokseg-rendeletek-beiktatas-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60bdaed1-f5cd-4481-8f43-1604ee322d54.jpg","index":0,"item":"1456c689-fc4b-4ea9-b041-3b8d17a1e3db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_trump-elnokseg-rendeletek-beiktatas-usa","timestamp":"2025. január. 20. 17:00","title":"Viszlát, home office és illegális bevándorlók, vámháború, nem a genderre – ezekkel a rendeletekkel kezdheti Trump a második elnöki ciklusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57cc69d8-39b0-4765-b954-35f354f896cc","c_author":"Papp Réka Kinga","category":"360","description":"A ma használatos politikai gépezetet a meglévő intézményrendszer használatára – vagy meghackelésére – optimalizálták. Ebben a játékban mindig annak áll a zászló, aki a legtöbbet tudja költeni rá. Ezt sem technikázással, sem gerillastratégiával nem lehet felülírni – de másik működési kultúrával igen, írja szerzőnk, aki szerint ideje volna már túllépni a vezérkultuszon, építkező pártok kellenek, amelyekben a tagság és a lakosság érdemben beleszólhat a közös célokba és stratégiákba. Vélemény.","shortLead":"A ma használatos politikai gépezetet a meglévő intézményrendszer használatára – vagy meghackelésére – optimalizálták...","id":"20250120_hvg-Papp-Reka-Kinga-Igy-neveld-a-kispartodat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57cc69d8-39b0-4765-b954-35f354f896cc.jpg","index":0,"item":"3391310b-73af-4af1-8cff-22bad782df49","keywords":null,"link":"/360/20250120_hvg-Papp-Reka-Kinga-Igy-neveld-a-kispartodat","timestamp":"2025. január. 20. 08:00","title":"Papp Réka Kinga: Így neveld a kispártodat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13d8d385-82ba-403e-bf26-97d41dee9a56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető és védője pedig felmentés érdekében fellebbezett.","shortLead":"Az elkövető és védője pedig felmentés érdekében fellebbezett.","id":"20250120_Sulyosbitas-fellebbezes-ugyeszseg-sajat-lanyat-molesztalo-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13d8d385-82ba-403e-bf26-97d41dee9a56.jpg","index":0,"item":"f6db9186-1d09-4531-9aff-a472b19cd951","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Sulyosbitas-fellebbezes-ugyeszseg-sajat-lanyat-molesztalo-ferfi","timestamp":"2025. január. 20. 09:50","title":"Súlyosbításért fellebbezett az ügyészség a saját lányát molesztáló férfi ügyében, akit 14 évre ítéltek el első fokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]