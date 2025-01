Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új elnök rögtön az első napján visszavont egy rendeletet, amit még Joe Biden hozott annak érdekében, hogy biztosítsa a technológia etikus és biztonságos fejlődését.","shortLead":"Az új elnök rögtön az első napján visszavont egy rendeletet, amit még Joe Biden hozott annak érdekében, hogy biztosítsa...","id":"20250121_Trump-a-biztonsagos-mesterseges-intelligencia-fejlesztesbe-is-beleszolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c091ce75-e6fd-4ebe-853e-3face8e63324.jpg","index":0,"item":"e987cf3b-8f6a-4a13-9e22-7c0eb72f2e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_Trump-a-biztonsagos-mesterseges-intelligencia-fejlesztesbe-is-beleszolt","timestamp":"2025. január. 21. 21:37","title":"Trump a biztonságos MI-fejlesztésnek is véget vetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55e60cb-1699-42dd-86ca-0733b7905df0","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Reggelizni vagy nem reggelizni? Az egyik tábor szerint a nap legfontosabb étkezéséről van szó, amit a szervezetünkkel szembeni vétek kihagyni, a másik oldalon viszont legalább ilyen hangosan érvelnek azok, akik szerint az étkezések számának csökkentésével kevesebbet eszünk, így jobban kordában tudjuk tartani a bevitt kalóriákat és a testsúlyunkat.","shortLead":"Reggelizni vagy nem reggelizni? Az egyik tábor szerint a nap legfontosabb étkezéséről van szó, amit a szervezetünkkel...","id":"20250122_a-reggeli-kell-vagy-nem-a-nap-legfontosabb-etkezese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b55e60cb-1699-42dd-86ca-0733b7905df0.jpg","index":0,"item":"b667a001-f8d8-48ea-aada-d918e7f48dc3","keywords":null,"link":"/elet/20250122_a-reggeli-kell-vagy-nem-a-nap-legfontosabb-etkezese","timestamp":"2025. január. 22. 04:22","title":"Tényleg a reggeli a nap legfontosabb étkezése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa9f854-643c-4a8d-a62f-ecffe02b26a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hosszú cikkben indokolták meg, miért döntöttek így. ","shortLead":"Hosszú cikkben indokolták meg, miért döntöttek így. ","id":"20250121_le-monde-twitter-x","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faa9f854-643c-4a8d-a62f-ecffe02b26a1.jpg","index":0,"item":"bfadf2b5-4940-480e-8050-bf7797da823e","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_le-monde-twitter-x","timestamp":"2025. január. 21. 14:50","title":"A Le Monde is otthagyja az X-et Musk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742efb3f-eef5-4982-bb51-726ba3dd9b5f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év elején egy furcsa közvetítés alapján merült fel a gyanú, hogy valójában nem is Elon Musk fejlesztette fel brutálisan erősre a videojátékokban irányított karaktereit. Először tagadta a vádakat, most azonban elismerte, valóban ez történt.","shortLead":"Az év elején egy furcsa közvetítés alapján merült fel a gyanú, hogy valójában nem is Elon Musk fejlesztette fel...","id":"20250122_elon-musk-videojatek-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/742efb3f-eef5-4982-bb51-726ba3dd9b5f.jpg","index":0,"item":"6c7753b1-a6d6-439c-bd74-502543aac05d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_elon-musk-videojatek-csalas","timestamp":"2025. január. 22. 08:51","title":"A videojátékok élő istenének tartja magát Elon Musk, de beismerte, hogy végig csalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0384337f-679e-407f-8dc9-85e9a86b8836","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Donald Trump második elnöki ciklusa alatt nem látott szintekre emelkedhet az Egyesült Államok és Kína technológiai háborúja, ami kifejezetten kínosan érintheti a kínai 5G-eszközöket előszeretettel alkalmazó európai távközlési cégeket. Köztük van a 4iG is, a céget arról kérdeztük, hogyan érintheti egy esetleges váltás.","shortLead":"Donald Trump második elnöki ciklusa alatt nem látott szintekre emelkedhet az Egyesült Államok és Kína technológiai...","id":"20250122_kina-5g-chip-europa-4ig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0384337f-679e-407f-8dc9-85e9a86b8836.jpg","index":0,"item":"ed8c406f-6852-4d62-8fa3-2ac6692cd75e","keywords":null,"link":"/360/20250122_kina-5g-chip-europa-4ig","timestamp":"2025. január. 22. 15:03","title":"4iG: „Az nem jó, ha megmondják, hogy valakivel nem dolgozhatunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3508bc-9a7a-4339-a270-07cc8a4ab60a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 4,77 méter hosszú és akár 265 lóerős Volkswagen Tayron a Tiguan és a Touareg közötti űr betöltésére hivatott.","shortLead":"A 4,77 méter hosszú és akár 265 lóerős Volkswagen Tayron a Tiguan és a Touareg közötti űr betöltésére hivatott.","id":"20250121_magyar-arakat-kapott-a-vadonatuj-7-uleses-vw-tayron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a3508bc-9a7a-4339-a270-07cc8a4ab60a.jpg","index":0,"item":"025d52b8-e307-4a33-b9e5-0c77b81d1a81","keywords":null,"link":"/cegauto/20250121_magyar-arakat-kapott-a-vadonatuj-7-uleses-vw-tayron","timestamp":"2025. január. 21. 07:21","title":"Magyar árakat kapott a vadonatúj 7 üléses VW Tayron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3a9ec7-9f37-4ce2-b700-1c4ca943ebbd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Két projektet is támogattak, derült ki az agrárminiszter egy írásbeli kérdésre adott válaszából.","shortLead":"Két projektet is támogattak, derült ki az agrárminiszter egy írásbeli kérdésre adott válaszából.","id":"20250121_rovarfeherje-gyartas-allami-tamogatasa-mezogazdasag-nagy-istvan-takarmanygyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3a9ec7-9f37-4ce2-b700-1c4ca943ebbd.jpg","index":0,"item":"34f85d86-fa06-4449-8e4d-18a89004cd44","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_rovarfeherje-gyartas-allami-tamogatasa-mezogazdasag-nagy-istvan-takarmanygyartas","timestamp":"2025. január. 21. 09:27","title":"Majd 1,7 milliárd forinttal tolta meg a kormány a rovarfehérje-gyártást, még úgy is, hogy „a magyarok elsöprő többsége nem kér a rovarfehérjét tartalmazó élelmiszerekből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"febacd42-e85e-456d-bd22-fa68f7b1e4e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 67 éves Nael Bargúti 44 évet töltött izraeli börtönben.","shortLead":"A 67 éves Nael Bargúti 44 évet töltött izraeli börtönben.","id":"20250121_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-fogolycsere-nael-barguti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/febacd42-e85e-456d-bd22-fa68f7b1e4e5.jpg","index":0,"item":"15e9ce92-f678-4d30-9191-bd3d077ad8ad","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-fogolycsere-nael-barguti","timestamp":"2025. január. 21. 05:55","title":"Izraelben szabadon engedik a legrégebben börtönben ülő palesztint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]