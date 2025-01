Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1534cee0-8be0-4043-a2d3-c136004949b4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az úszók gyakorlatilag teljes sebességgel csapódtak neki a medence falának, mert azt hitték, hogy még van két és fél méterük a fordulóig.","shortLead":"Az úszók gyakorlatilag teljes sebességgel csapódtak neki a medence falának, mert azt hitték, hogy még van két és fél...","id":"20250128_szervezok-hiba-zaszlosor-uszoverseny-tokio-uszok-serules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1534cee0-8be0-4043-a2d3-c136004949b4.jpg","index":0,"item":"e74c201a-b986-43a6-807a-4197937fbaef","keywords":null,"link":"/sport/20250128_szervezok-hiba-zaszlosor-uszoverseny-tokio-uszok-serules","timestamp":"2025. január. 28. 10:34","title":"Hibáztak a szervezők, sok úszó egyszerűen lefejelte a falat egy tokiói versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadás okát a nyomozás sem tudta megállapítani.","shortLead":"A támadás okát a nyomozás sem tudta megállapítani.","id":"20250129_italozas-tamadas-keseles-pesterzsebet-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"ee5256e6-796f-4f98-ad48-19004281d2b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_italozas-tamadas-keseles-pesterzsebet-vademeles","timestamp":"2025. január. 29. 09:46","title":"Italozás közben hátba szúrta a sógornőjét, akinek ez elsőre fel sem tűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c69faae-20c5-47b5-9544-89ee54053a0b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A tőzsdéken és a mesterséges intelligencia képességei iránt érdeklődők körében is meglepetést és felfordulást okozott hétfőn egy új kínai szolgáltatás, a DeepSeek. A chatbotot bárki kipróbálhatja, csak egy gyors regisztráció kell hozzá. Az érdeklődés óriási, a szerverek leterheltek – mutatjuk a gyorsítósávot.","shortLead":"A tőzsdéken és a mesterséges intelligencia képességei iránt érdeklődők körében is meglepetést és felfordulást okozott...","id":"20250128_deepseek-mesterseges-intelligencia-mi-chatbot-regisztracio-hogyan-belepes-google-fiok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c69faae-20c5-47b5-9544-89ee54053a0b.jpg","index":0,"item":"7cdbcfa4-72ec-4c35-b55a-af966f1b6ef9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_deepseek-mesterseges-intelligencia-mi-chatbot-regisztracio-hogyan-belepes-google-fiok","timestamp":"2025. január. 28. 06:14","title":"Így regisztrálhat ingyenesen és azonnal az egész világot lázban tartó új mesterséges intelligenciára – belépés a kínai DeepSeek chatbothoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c670761d-c30e-4a9b-a10f-2e1bdd6e80d9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elnökválasztás, fenyegetőzés, lemondás, pályán tüntető játékosok, eltiltás, a vezetőedző távozásának bejelentése fél órával az európai kupameccs előtt – ilyesmik történtek az elmúlt hónapokban a tavaly bajnoki bronzérmes Mosonmagyaróvári Kézilabda Clubnál, amelynek új vezetése világbajnokok csatlakozását ígéri.","shortLead":"Elnökválasztás, fenyegetőzés, lemondás, pályán tüntető játékosok, eltiltás, a vezetőedző távozásának bejelentése fél...","id":"20250127_mosonmagyarovari-kezilabda-klub-gyurka-janos-tiltakozas-eltiltas-gaspar-botond-vilagbajnok-jatekosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c670761d-c30e-4a9b-a10f-2e1bdd6e80d9.jpg","index":0,"item":"3618d88b-9e11-4580-9d90-c563c9d97c5b","keywords":null,"link":"/sport/20250127_mosonmagyarovari-kezilabda-klub-gyurka-janos-tiltakozas-eltiltas-gaspar-botond-vilagbajnok-jatekosok","timestamp":"2025. január. 27. 16:54","title":"„Nehéz mostanában a kézilabdára koncentrálnunk” – kaotikus időszak után új edzőre vár a Mosonmagyaróvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05846f36-0248-413a-8262-64e36570ec91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen öt országgyűlési képviselő kapott olyan idézést, amiben téves dátum szerepelt.","shortLead":"Összesen öt országgyűlési képviselő kapott olyan idézést, amiben téves dátum szerepelt.","id":"20250129_Elismerte-a-rendorseg-hogy-egy-olyan-nap-kordonbontasa-miatt-inditottak-eljarast-momentumos-kepviselok-ellen-mikor-nem-volt-kordonbontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05846f36-0248-413a-8262-64e36570ec91.jpg","index":0,"item":"b05b8703-3a96-4111-ae93-625f55bad6a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Elismerte-a-rendorseg-hogy-egy-olyan-nap-kordonbontasa-miatt-inditottak-eljarast-momentumos-kepviselok-ellen-mikor-nem-volt-kordonbontas","timestamp":"2025. január. 29. 09:02","title":"Elismerte a rendőrség, hogy egy olyan nap kordonbontása miatt indítottak eljárást momentumos képviselők ellen, mikor nem volt kordonbontás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644e31d3-e71d-495d-af5d-750f38a01301","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Demény, a kötsög néven ismert kutyaceleb 14 évig volt együtt a gazdájával, akivel közösséget építettek és könyvet írtak. A gazdája posztja alapján arra lehet következtetni, hogy most elaltatják.","shortLead":"A Demény, a kötsög néven ismert kutyaceleb 14 évig volt együtt a gazdájával, akivel közösséget építettek és könyvet...","id":"20250128_demeny-a-kotsog-utolso-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/644e31d3-e71d-495d-af5d-750f38a01301.jpg","index":0,"item":"fdbb8731-5d6f-42f4-8d68-a1b1ac548e2a","keywords":null,"link":"/elet/20250128_demeny-a-kotsog-utolso-ut","timestamp":"2025. január. 28. 15:35","title":"Utolsó útjára indult Demény, az internet legismertebb vizslája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azért indítottak eljárás Meloni ellen, mert hazaszállították Tripoli rendőrparancsnokát, a Nemzetközi Büntetőbíróság letartóztatási parancsa ellenére.","shortLead":"Azért indítottak eljárás Meloni ellen, mert hazaszállították Tripoli rendőrparancsnokát, a Nemzetközi Büntetőbíróság...","id":"20250128_ugyeszi-vizsgalat-giorgia-meloni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6.jpg","index":0,"item":"f819266a-b9c6-45e3-b9c0-b2cf6166cf14","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_ugyeszi-vizsgalat-giorgia-meloni","timestamp":"2025. január. 28. 20:43","title":"Ügyészi vizsgálat indult Giorgia Meloni ellen, ő erre baloldalizott egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem fogjuk hagyni, hogy (…) a Nemzeti Együttbűnözés Rendszere egy arab enklávét hozzon létre letelepedési kötvényekkel és aranyvízumokkal” – fogalmazott a Tisza Párt elnöke, aki azt is belengette, hogy az utcára viszi a magyarokat, ha a kormány nem mond le rákosrendezői beruházásról.","shortLead":"„Nem fogjuk hagyni, hogy (…) a Nemzeti Együttbűnözés Rendszere egy arab enklávét hozzon létre letelepedési...","id":"20250128_A-haza-nem-elado-Magyar-Peter-azt-igerte-megakadalyozzak-Mini-Dubaj-felepiteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb.jpg","index":0,"item":"00e87547-0133-4250-ba29-e8994c8e2448","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_A-haza-nem-elado-Magyar-Peter-azt-igerte-megakadalyozzak-Mini-Dubaj-felepiteset","timestamp":"2025. január. 28. 10:09","title":"Magyar Péter: A Maxi-Dubaj így nem fog felépülni, ezt vehetik ígéretnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]