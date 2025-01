Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5da48425-967c-4efd-b6ce-bea5874345e9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A volt elnök jelenleg egyébként a Kreml vendége.","shortLead":"A volt elnök jelenleg egyébként a Kreml vendége.","id":"20250129_Orosz-droncsapas-pusztitotta-Viktor-Janukovics-autogyujtemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5da48425-967c-4efd-b6ce-bea5874345e9.jpg","index":0,"item":"896b4812-9c75-4be1-a0d5-48a94a3b065d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_Orosz-droncsapas-pusztitotta-Viktor-Janukovics-autogyujtemeny","timestamp":"2025. január. 29. 10:35","title":"Egy orosz drón elpusztította az elmenekült oroszbarát Janukovics volt ukrán elnök veteránautóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001f6025-a7f7-447e-93e9-fd2842dbfc8a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ügyészi felhívás eredményeképp az utazási iroda a honlapjáról eltávolította a Srí Lanka-i hotelre vonatkozó megtévesztő utazási ajánlatát, és elismerte, hogy szerződésszegést követett el.","shortLead":"Az ügyészi felhívás eredményeképp az utazási iroda a honlapjáról eltávolította a Srí Lanka-i hotelre vonatkozó...","id":"20250129_utazasi-iroda-megteveszto-hirdetes-sri-lanka-ugyeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001f6025-a7f7-447e-93e9-fd2842dbfc8a.jpg","index":0,"item":"7b5b20af-912d-4ad5-89e9-be8e16112026","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_utazasi-iroda-megteveszto-hirdetes-sri-lanka-ugyeszseg","timestamp":"2025. január. 29. 10:13","title":"Pálmafás, homokos tengerpart helyett kerítéssel és őrtoronnyal elzárt part várta a magyar utazási iroda ügyfeleit Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f96f53-6afb-4aeb-a6b5-9b9477104a9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Peter Bennicke sétálás közben bukkant rá egy furcsa kövületre, amiről kiderült, legalább kétféle tengeri liliomot tartalmaz, amit egyszer már elfogyasztott valami.","shortLead":"Peter Bennicke sétálás közben bukkant rá egy furcsa kövületre, amiről kiderült, legalább kétféle tengeri liliomot...","id":"20250128_kovulet-regeszet-hanyas-dania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f96f53-6afb-4aeb-a6b5-9b9477104a9c.jpg","index":0,"item":"da7c14d0-c9ce-41e2-b279-99c5f6a6e137","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_kovulet-regeszet-hanyas-dania","timestamp":"2025. január. 28. 10:03","title":"66 millió éves hányást talált Dániában egy amatőr tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910c93c7-fb51-4ee5-adc3-586a2c7efe34","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"589 milliárd dollárral esett a chipgyártó tőkeértéke. Ez az összeg Magyarország költségvetési kiadásainak ötszöröse.","shortLead":"589 milliárd dollárral esett a chipgyártó tőkeértéke. Ez az összeg Magyarország költségvetési kiadásainak ötszöröse.","id":"20250128_nvidia-reszvenyeses-new-york-i-tozsde-veszteseg-deepseek-AI-MI-mikrochip-chipgyarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/910c93c7-fb51-4ee5-adc3-586a2c7efe34.jpg","index":0,"item":"e0a37a32-7339-4153-8884-2f2b9fc1c3f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_nvidia-reszvenyeses-new-york-i-tozsde-veszteseg-deepseek-AI-MI-mikrochip-chipgyarto","timestamp":"2025. január. 28. 08:37","title":"Akkorát bukott az Nvidia, ami kiadna öt évi magyar költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9687b28-985a-4c88-8be5-8a3a26e985b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A business look reklámarca is lehetne az amerikai first lady, aki modellszakmai előéletének minden tapasztalatát beletette a pózolásba. ","shortLead":"A business look reklámarca is lehetne az amerikai first lady, aki modellszakmai előéletének minden tapasztalatát...","id":"20250128_melania-trump-feher-haz-hivatalos-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9687b28-985a-4c88-8be5-8a3a26e985b2.jpg","index":0,"item":"1246339c-3c24-4bfe-8c6f-436508657057","keywords":null,"link":"/elet/20250128_melania-trump-feher-haz-hivatalos-foto","timestamp":"2025. január. 28. 10:37","title":"Melania Trump vállalati ragadozónak tűnik az új hivatalos portréján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99aeccc-9437-45ff-adbf-f51387861061","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A ZalaZone mellett lesz a Nio első hazai aksicsere-állomása, és az akár 300 km/h-s tempót lehetővé tevő új oválszakasszal bővülő pályán már javában tesztelik a Xiaomi 1548 lóerős új elektromos autóját és a teljesen önvezető járgányokat. Pezseg az autóipari élet Zalában.","shortLead":"A ZalaZone mellett lesz a Nio első hazai aksicsere-állomása, és az akár 300 km/h-s tempót lehetővé tevő új...","id":"20250128_villanyauto-aksicserelo-1500-lovas-xiaomi-auto-onvezetes-zalazone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e99aeccc-9437-45ff-adbf-f51387861061.jpg","index":0,"item":"9450ddfe-e462-4b09-b35f-0e3adba6225d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250128_villanyauto-aksicserelo-1500-lovas-xiaomi-auto-onvezetes-zalazone","timestamp":"2025. január. 28. 20:42","title":"3,5 perces villanyautó aksicserélő, 1500+ lovas Xiaomi autó és teljes önvezetés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A MÁV arra figyelmeztetett, hogy hosszabb menetidőkkel és eseti, forgalmi változásokkal továbbra is számolni kell.","shortLead":"A MÁV arra figyelmeztetett, hogy hosszabb menetidőkkel és eseti, forgalmi változásokkal továbbra is számolni kell.","id":"20250128_vonatforgalom-szeged-kisiklas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/247cd4e6-5528-499f-982b-b8e224982257.jpg","index":0,"item":"fc7ca85d-c0d2-4f52-90dc-99aa67568fdf","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_vonatforgalom-szeged-kisiklas","timestamp":"2025. január. 28. 21:07","title":"Szerda hajnalban újraindul a vasúti forgalom Szegednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82923374-2270-4fb0-8e75-29ddec09d392","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Második Köztársaságban mindig lehettél egy kicsit fasiszta, és ez gyakran nem is jelenztett rosszat, hazafi voltál. Amikor mostanában azt kiabáljuk, hogy soha többé, meg kell kérdeznünk, minek nem szabad újra megtörténnie – írja a Die Pressében megjelent vendégkommentárjában a neves író, Robert Menasse, akinek több könyve magyarul is olvasható.","shortLead":"A Második Köztársaságban mindig lehettél egy kicsit fasiszta, és ez gyakran nem is jelenztett rosszat, hazafi voltál...","id":"20250129_Robert-Menasse-Die-Presse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82923374-2270-4fb0-8e75-29ddec09d392.jpg","index":0,"item":"973d0350-7e30-4fb9-b963-dff4fa3c96c3","keywords":null,"link":"/360/20250129_Robert-Menasse-Die-Presse","timestamp":"2025. január. 29. 14:30","title":"Robert Menasse osztrák író: Túlságosan megkönnyítettük a fasiszták dolgát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]