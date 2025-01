Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d99e3748-d27e-4b6a-9187-69b11d702682","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Három év alatt 15 olyan egységet nyitna a Coca-Cola, ahol gép nézi, hogy mit vásárol az ember, és automatikusan vonja le a pénzt érte.","shortLead":"Három év alatt 15 olyan egységet nyitna a Coca-Cola, ahol gép nézi, hogy mit vásárol az ember, és automatikusan vonja...","id":"20250129_Eladok-penztar-nelkuli-bolt-Coca-Cola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d99e3748-d27e-4b6a-9187-69b11d702682.jpg","index":0,"item":"840c58c7-f777-4bfe-836e-5e754d8c7f94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Eladok-penztar-nelkuli-bolt-Coca-Cola","timestamp":"2025. január. 29. 12:34","title":"Eladók és pénztár nélküli boltokat nyit a Coca-Cola Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab3535a-0bc1-4dbf-9150-ea97b5b5ac5d","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A négy közé jutás volt a tét Zágrábban, ahol 31-30-ra nyertek a házigazdák. Egymás után harmadszor bukott el vb-negyeddöntőt a magyar csapat.","shortLead":"A négy közé jutás volt a tét Zágrábban, ahol 31-30-ra nyertek a házigazdák. Egymás után harmadszor bukott el...","id":"20250128_magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-vilagbajnoksag-negyeddonto-horvatorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ab3535a-0bc1-4dbf-9150-ea97b5b5ac5d.jpg","index":0,"item":"d68d41d2-777e-4ae8-bacc-87d4909a0386","keywords":null,"link":"/sport/20250128_magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-vilagbajnoksag-negyeddonto-horvatorszag","timestamp":"2025. január. 28. 18:00","title":"Utolsó másodperces góllal kapott ki a magyar kéziválogatott, Horvátország elődöntős a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e401c4e-b200-417a-b580-cbe35cc02814","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az új amerikai elnökkel teljes harmóniában Magyarországon is kiteljesedhet az oligarchák uralma: ezt reprezentálja Rákosrendező 85 hektáros területének átengedése arab befektetőknek, kormányközeli ingatlanfejlesztőknek. Az ellenzők a maradék jogba kapaszkodva az öklüket rázhatják.","shortLead":"Az új amerikai elnökkel teljes harmóniában Magyarországon is kiteljesedhet az oligarchák uralma: ezt reprezentálja...","id":"20250130_hvg-minidubaj-ingatlanfejlesztes-zuglo-rakosrendezo-eagle-hills-rogan-habony-garancsi-szalay-bobrovniczky","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e401c4e-b200-417a-b580-cbe35cc02814.jpg","index":0,"item":"b0836e1f-c9f8-4d3d-8375-fffa0dcb0f06","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-minidubaj-ingatlanfejlesztes-zuglo-rakosrendezo-eagle-hills-rogan-habony-garancsi-szalay-bobrovniczky","timestamp":"2025. január. 30. 10:32","title":"Szintet lopnak: mindenki szeme láttára gazdagodhatnak Mini-Dubajon a kormánynak kedves üzleti körök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d4a054c-fddd-4757-8a47-90635262bac5","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Donald Trump egy tollvonással leállította a külföldi támogatások folyósítását, és ennek sokkoló hatása Magyarországon is érezhető. Az Orbán-kormány örömére a hazai civil szféra és a független sajtó egy része hosszú időre elbukhatja forrásainak egy részét. ","shortLead":"Donald Trump egy tollvonással leállította a külföldi támogatások folyósítását, és ennek sokkoló hatása Magyarországon...","id":"20250129_hvg-usa-donald-trump-kulfoldi-tamogatasok-befagyasztasa-magyarorszag-civilek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d4a054c-fddd-4757-8a47-90635262bac5.jpg","index":0,"item":"5919b6f5-b5cc-4ebc-9096-4a827e64fba2","keywords":null,"link":"/360/20250129_hvg-usa-donald-trump-kulfoldi-tamogatasok-befagyasztasa-magyarorszag-civilek","timestamp":"2025. január. 29. 09:38","title":"Trump nagy ütést vitt be a magyar civileknek és a független sajtónak, de még visszakozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f952b6fd-1c12-4e3c-a803-f21bb474be73","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Bejutottunk a Magyar Nemzeti Bank még csak részben átadott, felújított székházába. Remek munkát végeztek a műemlékesek, de találtunk pár durva hibát is.","shortLead":"Bejutottunk a Magyar Nemzeti Bank még csak részben átadott, felújított székházába. Remek munkát végeztek a műemlékesek...","id":"20250129_Megneztuk-miert-kerult-onoknek-80-milliardba-a-Nemzeti-Bank-felujitasa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f952b6fd-1c12-4e3c-a803-f21bb474be73.jpg","index":0,"item":"43208474-a585-447e-9d99-407df843e12a","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Megneztuk-miert-kerult-onoknek-80-milliardba-a-Nemzeti-Bank-felujitasa-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 18:45","title":"Megnéztük, mi került 80 milliárdba a Nemzeti Bank felújításán, és milyen jóvátehetetlen hibákat vétettek - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74f6a96-9afb-4285-9de9-9501f358b58b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már 15 milliárd forintot drágult a Pénzügyminisztérium egykori épületének a felújítása a Budai Várban, mióta elkezdték a rekonstrukciót. A slusszpoén, hogy a tárcának szánták a felújított épületet, csak éppen az azóta megszűnt.","shortLead":"Már 15 milliárd forintot drágult a Pénzügyminisztérium egykori épületének a felújítása a Budai Várban, mióta elkezdték...","id":"20250129_penzugyminiszterium-epulet-felujitas-dragulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b74f6a96-9afb-4285-9de9-9501f358b58b.jpg","index":0,"item":"c3fde4a3-a6cb-42f3-a4c9-747775d2842d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_penzugyminiszterium-epulet-felujitas-dragulas","timestamp":"2025. január. 29. 17:57","title":"Megdrágult a Pénzügyminisztérium épületének felújítása, miközben megszűnt a tárca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Különleges eszközt alkalmaz a korrupcióellenes Integritás Hatóság (IH), amellyel nemcsak az uniós finanszírozású projektek esetében tud eljárni, hanem például a Mészáros M1 Autókereskedő Kft. hazai költségvetési forrásból fizetett szolgáltatásaival kapcsolatban is.","shortLead":"Különleges eszközt alkalmaz a korrupcióellenes Integritás Hatóság (IH), amellyel nemcsak az uniós finanszírozású...","id":"20250128_Meszaros-Lorinc-egy-cegenek-is-nekiment-az-Integritas-Hatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19207401-5923-4705-b08d-e156403b898d.jpg","index":0,"item":"9ec6f81e-36b7-46e3-9b38-9f4c1c02365a","keywords":null,"link":"/360/20250128_Meszaros-Lorinc-egy-cegenek-is-nekiment-az-Integritas-Hatosag","timestamp":"2025. január. 28. 12:57","title":"Mészáros Lőrinc egy cégének is nekiment az Integritás Hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e47836-1f22-4bfd-94a9-61b31981d0a4","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A hivatalos hazai népcsoporttá nyilvánítás egy fontos kritériumának nem felelnek meg a vietnámiak a Magyar Tudományos Akadémia szerint. De 40 év múlva már jó eséllyel próbálkozhatnak.","shortLead":"A hivatalos hazai népcsoporttá nyilvánítás egy fontos kritériumának nem felelnek meg a vietnámiak a Magyar Tudományos...","id":"20250129_Hiaba-jott-ossze-eleg-alairas-hozza-nem-lesznek-a-vietnamiak-a-14-hazai-nemzetiseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e47836-1f22-4bfd-94a9-61b31981d0a4.jpg","index":0,"item":"6e6b14f0-6e13-455b-8477-79b05788beae","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Hiaba-jott-ossze-eleg-alairas-hozza-nem-lesznek-a-vietnamiak-a-14-hazai-nemzetiseg","timestamp":"2025. január. 29. 13:58","title":"Hiába jött össze elég aláírás, nem lesznek elismert nemzetiség a vietnámiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]