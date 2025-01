Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6be47b95-024b-4563-8723-85b016d1e3d5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két fiatalember vezet egy új ingatlanos céget.","shortLead":"Két fiatalember vezet egy új ingatlanos céget.","id":"20250129_hvg-Hell-Energy-energiaital-gyarto-Barabas-csalad-Cubiq-Park-Kft-Peka-Bau-2000-Kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6be47b95-024b-4563-8723-85b016d1e3d5.jpg","index":0,"item":"f486c617-02b7-405a-ba87-42e8fcfd771d","keywords":null,"link":"/360/20250129_hvg-Hell-Energy-energiaital-gyarto-Barabas-csalad-Cubiq-Park-Kft-Peka-Bau-2000-Kft","timestamp":"2025. január. 30. 06:10","title":"A Hell-tulajdonos Barabás családban már a harmadik generáció is vállalkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdasági miniszter szerint Németország alapvető strukturális problémákkal küzd.","shortLead":"A gazdasági miniszter szerint Németország alapvető strukturális problémákkal küzd.","id":"20250129_nemetorszag-gazdasag-kormany-prognozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da.jpg","index":0,"item":"eaa0aef8-b420-4715-97ff-bd893151f241","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_nemetorszag-gazdasag-kormany-prognozis","timestamp":"2025. január. 29. 16:06","title":"Nekünk sem jó hír: borúsabb képet festett a német gazdaságról a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80f8b3b-3924-4846-ac10-231b46b35e93","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Búcsúzhat a szinkronizálástól és még sok mástól is az, aki nem frissíti a böngészőjét – vagy számítógépét – már egy ideje.","shortLead":"Búcsúzhat a szinkronizálástól és még sok mástól is az, aki nem frissíti a böngészőjét – vagy számítógépét – már...","id":"20250129_google-chrome-bongeszo-regi-verzio-szinkronizalas-megszunes-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a80f8b3b-3924-4846-ac10-231b46b35e93.jpg","index":0,"item":"cd78eec2-dada-4c60-b774-0b22f3f8bb64","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_google-chrome-bongeszo-regi-verzio-szinkronizalas-megszunes-frissites","timestamp":"2025. január. 29. 17:03","title":"Milyen Chrome fut a gépén? Lehet, hogy hamarosan önnél is leáll egy csomó funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ab9e32-f744-4a85-b0f3-a56660aeff94","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Hét gólt lőttek a csapatok a Groupama Arénában.","shortLead":"Hét gólt lőttek a csapatok a Groupama Arénában.","id":"20250130_tovabbjutas-kieses-Fradi-Europa-liga-elo-kozvetites-percrol-percre-Ferencvaros-AZ-Alkmaar-merkozes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30ab9e32-f744-4a85-b0f3-a56660aeff94.jpg","index":0,"item":"626404ea-b1d6-4a88-a1bf-1b274d66419e","keywords":null,"link":"/sport/20250130_tovabbjutas-kieses-Fradi-Europa-liga-elo-kozvetites-percrol-percre-Ferencvaros-AZ-Alkmaar-merkozes-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 20:55","title":"Gólgazdag meccsen harcolta ki a továbbjutást a Ferencváros az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d5e0ae-5ce3-4cf5-8555-9ba5b5037663","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Május közepén érkezik majd az új Doom, ami a The Dark Ages címet kapta, és aminek története az előző két rész előtt játszódik.","shortLead":"Május közepén érkezik majd az új Doom, ami a The Dark Ages címet kapta, és aminek története az előző két rész előtt...","id":"20250129_bethesda-softworks-doom-the-dark-ages-jatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98d5e0ae-5ce3-4cf5-8555-9ba5b5037663.jpg","index":0,"item":"74bd30dc-92ee-4e2f-b067-4a7d47296abb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_bethesda-softworks-doom-the-dark-ages-jatek","timestamp":"2025. január. 29. 16:03","title":"Brutális számítógép kell az új Doomhoz: itt van minden, amit a játékról tudni érdemes – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82923374-2270-4fb0-8e75-29ddec09d392","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Második Köztársaságban mindig lehettél egy kicsit fasiszta, és ez gyakran nem is jelentett rosszat, hazafi voltál. Amikor mostanában azt kiabáljuk, hogy soha többé, meg kell kérdeznünk, minek nem szabad újra megtörténnie – írja a Die Pressében megjelent vendégkommentárjában a neves író, Robert Menasse, akinek több könyve magyarul is olvasható.","shortLead":"A Második Köztársaságban mindig lehettél egy kicsit fasiszta, és ez gyakran nem is jelentett rosszat, hazafi voltál...","id":"20250129_Robert-Menasse-Die-Presse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82923374-2270-4fb0-8e75-29ddec09d392.jpg","index":0,"item":"973d0350-7e30-4fb9-b963-dff4fa3c96c3","keywords":null,"link":"/360/20250129_Robert-Menasse-Die-Presse","timestamp":"2025. január. 29. 14:30","title":"Robert Menasse osztrák író: Túlságosan megkönnyítettük a fasiszták dolgát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372098ba-3f28-4f5d-b70d-c1a81ef16c39","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy erőkkel zajlik a mentés a Ronald Reagan nemzeti repülőtér közelében. Nem tudni, vannak-e túlélői a balesetnek","shortLead":"Nagy erőkkel zajlik a mentés a Ronald Reagan nemzeti repülőtér közelében. Nem tudni, vannak-e túlélői a balesetnek","id":"20250130_utasszallito-repulogep-katonai-helikopter-utkozes-washington","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/372098ba-3f28-4f5d-b70d-c1a81ef16c39.jpg","index":0,"item":"5ab95744-4ada-429c-a5eb-bff43baabceb","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_utasszallito-repulogep-katonai-helikopter-utkozes-washington","timestamp":"2025. január. 30. 05:28","title":"Összeütközött a levegőben egy utasszállító repülő és egy katonai helikopter Washingtonban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef25c2f-286b-469f-9334-0cce125cecc2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Polgár Csaba annak idején Kásler Miklóst követte a poszton.","shortLead":"Polgár Csaba annak idején Kásler Miklóst követte a poszton.","id":"20250129_orszagos-onkologiai-intezet-pinter-sandor-belugyminiszter-polgar-csaba-foigazgato-megbizas-visszavonasa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef25c2f-286b-469f-9334-0cce125cecc2.jpg","index":0,"item":"4f85f561-06fd-4936-ad97-55d4f9742965","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_orszagos-onkologiai-intezet-pinter-sandor-belugyminiszter-polgar-csaba-foigazgato-megbizas-visszavonasa-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 13:44","title":"Pintér Sándor indoklás nélkül kirúgta az Országos Onkológiai Intézet főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]