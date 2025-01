Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"22665300-55f7-4bdd-8f79-6f650f15dd38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van, akinek zene füleinek, másokat az őrületbe kerget. A fő kérdés azonban az, hogy vajon tényleg károsítjuk-e az ízületeinket azzal, ha ropogtatjuk az ujjainkat.","shortLead":"Van, akinek zene füleinek, másokat az őrületbe kerget. A fő kérdés azonban az, hogy vajon tényleg károsítjuk-e...","id":"20250124_ujjak-ropogtatasa-karos-hatasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22665300-55f7-4bdd-8f79-6f650f15dd38.jpg","index":0,"item":"2eaad334-9051-42a5-b2e3-73af1564fae0","keywords":null,"link":"/elet/20250124_ujjak-ropogtatasa-karos-hatasai","timestamp":"2025. január. 24. 07:31","title":"Tényleg ártalmas, amikor valaki ropogtatja az ujjait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee25bbd5-1f9f-4cf2-ad25-4ecedd6c21e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem egy hétköznapokban használatos szolgáltatás segítségével küldték ki azokat a leveleket, melyeket több mint 200 magyar intézményhez juttattak el ismeretlenek.","shortLead":"Nem egy hétköznapokban használatos szolgáltatás segítségével küldték ki azokat a leveleket, melyeket több mint 200...","id":"20250123_bombafenyegetesek-iskolak-levelezo-eldobhato-email-szolgaltatas-tempmail","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee25bbd5-1f9f-4cf2-ad25-4ecedd6c21e7.jpg","index":0,"item":"ddde5486-a090-476d-9e25-fde030838faa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_bombafenyegetesek-iskolak-levelezo-eldobhato-email-szolgaltatas-tempmail","timestamp":"2025. január. 23. 14:30","title":"Erről az e-mail-címről küldték ki a bombával fenyegető leveleket. Mi ez? Miben más, mint a normál levelezők?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f71946a-4466-4e92-8d09-060d29d4bdee","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Ferencváros új edzőjének alighanem egyetlen nagy vágya van: hagyják már békén ezzel az átkozott politikával. De nem biztos, hogy a megfelelő klubot választotta hozzá – írja Michael Yokhin focival foglalkozó izraeli szakújságíró, a német lap rendszeres szerzője.","shortLead":"A Ferencváros új edzőjének alighanem egyetlen nagy vágya van: hagyják már békén ezzel az átkozott politikával. De nem...","id":"20250124_Spiegel-elemzes-Robbie-Keane-cseberbol-vederbe-kerult-a-Fradival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f71946a-4466-4e92-8d09-060d29d4bdee.jpg","index":0,"item":"6f12a1b6-a606-4684-bd51-380006cafce7","keywords":null,"link":"/360/20250124_Spiegel-elemzes-Robbie-Keane-cseberbol-vederbe-kerult-a-Fradival","timestamp":"2025. január. 24. 16:00","title":"Spiegel-elemzés: Robbie Keane cseberből vederbe került a Fradival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beea604b-b9e7-442b-81a1-8498b89b0834","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül több igazgató is lemondott pozíciójáról a Honornál, köztük a cég vezérigazgatója, George Zhao is. ","shortLead":"Rövid időn belül több igazgató is lemondott pozíciójáról a Honornál, köztük a cég vezérigazgatója, George Zhao is. ","id":"20250123_honor-vezetok-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beea604b-b9e7-442b-81a1-8498b89b0834.jpg","index":0,"item":"a47527d0-34b9-46b0-b217-68e2fcd230e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_honor-vezetok-lemondas","timestamp":"2025. január. 23. 10:32","title":"Újabb vezetők távoznak a Honor éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az OKSZ élelmiszer-kereskedő tagjai „remélik, hogy a hazai termelők, beszállítók is csatasorba állnak az infláció elleni harcban” – írja a szervezet a közleményében, miután a kormány újabb termékeket vonna be az online árfigyelő rendszerbe.","shortLead":"Az OKSZ élelmiszer-kereskedő tagjai „remélik, hogy a hazai termelők, beszállítók is csatasorba állnak az infláció...","id":"20250123_oksz-elelmiszer-inflacio-beszallito-arcsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa393bd1-99dd-4b05-9214-567de8702dfe.jpg","index":0,"item":"122388f1-2139-428a-8d5f-acd445f2eb08","keywords":null,"link":"/kkv/20250123_oksz-elelmiszer-inflacio-beszallito-arcsokkentes","timestamp":"2025. január. 23. 09:02","title":"Élelmiszerboltok a kormány bejelentése után: csökkentsék inkább a beszállítók az árakat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ed737e-df36-42d2-9dbb-d50ca7560055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bolgár sajtóértesülések szerint a leveleket egy orosz platformon hozták létre. Robbanószert a bolgár iskolák egyikében sem találtak.","shortLead":"Bolgár sajtóértesülések szerint a leveleket egy orosz platformon hozták létre. Robbanószert a bolgár iskolák egyikében...","id":"20250123_Iskolaknak-kuldott-fenyegeto-levelek-bulgaria-bombariado-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5ed737e-df36-42d2-9dbb-d50ca7560055.jpg","index":0,"item":"d8eb90d5-1bd7-429a-819e-7c1108afa27c","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Iskolaknak-kuldott-fenyegeto-levelek-bulgaria-bombariado-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 11:42","title":"Bulgáriában szerdán kaptak az itthonihoz hasonló fenyegető üzeneteket az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2d58f0-2ff4-410f-9ca7-50e47f0d16a6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A konzervatív Friedrich Merz szigorítana a német bevándorlási szabályokon is.","shortLead":"A konzervatív Friedrich Merz szigorítana a német bevándorlási szabályokon is.","id":"20250123_nemetorszag-friedrich-merz-cdu-hatarellenorzes-bevandorlas-migracio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd2d58f0-2ff4-410f-9ca7-50e47f0d16a6.jpg","index":0,"item":"63fb2e86-1910-4c6f-8814-c2f592dbf4e1","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_nemetorszag-friedrich-merz-cdu-hatarellenorzes-bevandorlas-migracio","timestamp":"2025. január. 23. 14:56","title":"Kancellársága első napján állandó határellenőrzést vezetne be a legesélyesebb jelölt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0401fbc4-2f4f-4086-9e6c-478735dd471a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az emberek több mint fele borúsan tekint 2025-re.","shortLead":"Az emberek több mint fele borúsan tekint 2025-re.","id":"20250123_generali-kutatas-varakozasok-inflacio-gazdasagi-helyzet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0401fbc4-2f4f-4086-9e6c-478735dd471a.jpg","index":0,"item":"d0a9905e-b36a-4325-b5f5-f7b209dce884","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_generali-kutatas-varakozasok-inflacio-gazdasagi-helyzet","timestamp":"2025. január. 23. 10:54","title":"Még mindig az infláció emelkedésétől félnek a legjobban a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]