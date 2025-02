Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4b35d385-942f-4988-a7d0-bd2a9f134ffc","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Úgy tűnt, hogy az utolsó pillanatban sikerült egyenlítenie Pat Cortina csapatának, és hosszabbításra mentenie a meccset, de nem adták meg a gólt.","shortLead":"Úgy tűnt, hogy az utolsó pillanatban sikerült egyenlítenie Pat Cortina csapatának, és hosszabbításra mentenie...","id":"20250209_magyar-noi-jegkorong-valogatott-olimpiai-selejtezo-nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b35d385-942f-4988-a7d0-bd2a9f134ffc.jpg","index":0,"item":"a4ac70a1-726e-46e7-9ff7-88ae6840ef25","keywords":null,"link":"/sport/20250209_magyar-noi-jegkorong-valogatott-olimpiai-selejtezo-nemetorszag","timestamp":"2025. február. 09. 20:27","title":"Drámai végjátékban maradt le az olimpiáról a női hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f70d2f-587a-4636-a1d5-ff7d23f6f8c2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„A nagyon zárt, nagyon elit klub ajtaján számtalan lakat: védi az ide látogatókat a rezsimparanoia. What happens in Tiborcz-land! Egy valakit mégis be tud küldeni a Direkt36 rejtett kamerás felvételeket készíteni.” De hogyan? Vélemény.","shortLead":"„A nagyon zárt, nagyon elit klub ajtaján számtalan lakat: védi az ide látogatókat a rezsimparanoia. What happens in...","id":"20250208_paraszka-boroka-velemeny-tiborcz-elit-klub-film-direkt-36","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2f70d2f-587a-4636-a1d5-ff7d23f6f8c2.jpg","index":0,"item":"2a9618dc-e420-4caf-a29f-2c99d4238efc","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_paraszka-boroka-velemeny-tiborcz-elit-klub-film-direkt-36","timestamp":"2025. február. 08. 16:24","title":"Parászka Boróka a Direkt36 filmjéről: A rendszer leleplezi magát, és akkorát esik pofára, mint a nagykabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be9aa73-5493-4472-b9c9-d5eec7ef0e7b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A svájciak döntő többsége attól tart, hogy egy túl szigorú kibocsátási előírással a svájci munkahelyek és az állampolgárok jóléte is veszélybe kerül.","shortLead":"A svájciak döntő többsége attól tart, hogy egy túl szigorú kibocsátási előírással a svájci munkahelyek és...","id":"20250209_svajc-klimavedelem-karosanyag-kibocsatas-szigoritasa-nepszavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9be9aa73-5493-4472-b9c9-d5eec7ef0e7b.jpg","index":0,"item":"fdf7f066-7ae9-4253-a044-4c4b1075292e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250209_svajc-klimavedelem-karosanyag-kibocsatas-szigoritasa-nepszavazas","timestamp":"2025. február. 09. 16:23","title":"Népszavazáson utasították el a svájciak, hogy szigorítsák a károsanyag-kibocsátást az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c850598-93d2-4386-a1d8-1ec2714f7da0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A római katolikus egyház első számú templomában nem ritka a vandalizmus,","shortLead":"A római katolikus egyház első számú templomában nem ritka a vandalizmus,","id":"20250208_Elmezavarban-szenvedo-ferfi-rongalta-meg-a-Szent-Peter-bazilika-oltarat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c850598-93d2-4386-a1d8-1ec2714f7da0.jpg","index":0,"item":"a49f29d5-31f6-416c-a622-2394884a9255","keywords":null,"link":"/elet/20250208_Elmezavarban-szenvedo-ferfi-rongalta-meg-a-Szent-Peter-bazilika-oltarat","timestamp":"2025. február. 08. 11:53","title":"Elmezavarban szenvedő férfi rongálta meg a Szent Péter-bazilika oltárát - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az európai szélsőjobb madridi röpgyűlése alkalmából a nyugati lapok részletesen bemutatták a nyugati demokratikus berendezkedés elleni kirohanásokat, az üzeneteket az európai hagyományos pártoknak, hogy azok ideje lejárt. Témák és vélemények a nemzetközi lapokból.","shortLead":"Az európai szélsőjobb madridi röpgyűlése alkalmából a nyugati lapok részletesen bemutatták a nyugati demokratikus...","id":"20250209_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"6df248e5-e086-4ede-b3fa-dd0889bae82d","keywords":null,"link":"/360/20250209_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 09. 10:08","title":"Nemzetközi lapszemle: Kiemelt figyelmet kaptak a világsajtóban a Trumpnak tapsoló Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740ebae1-4f4f-4611-924f-4b241f7ddeb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő az autóban hagyta a nagyobbik gyermekét. A mozdonyvezető sokkot kapott a péntek este történtektől.","shortLead":"A nő az autóban hagyta a nagyobbik gyermekét. A mozdonyvezető sokkot kapott a péntek este történtektől.","id":"20250208_Gyor-Menfocsanak-vasuti-baleset-tragedia-anya-gyerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/740ebae1-4f4f-4611-924f-4b241f7ddeb5.jpg","index":0,"item":"fbeb488f-63bb-482d-982c-a15c2cd8b720","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Gyor-Menfocsanak-vasuti-baleset-tragedia-anya-gyerek","timestamp":"2025. február. 08. 21:10","title":"A nyolcéves kislány végignézhette, ahogy anyja a kistestvérével a vonat elé lépett Győr közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5daf4683-311b-46fe-a926-3916efec2ace","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"A globális meddőségi ipar és azon belül az emberi petesejtek donációja mára 35 milliárd dollárt meghaladó üzletté vált. A petesejtek kereskedelme a donorok számára anyagi haszonnal, de végtelen kizsákmányolással is járhat, amelynek emberi költségei anyagiakkal nem mérhetők. ","shortLead":"A globális meddőségi ipar és azon belül az emberi petesejtek donációja mára 35 milliárd dollárt meghaladó üzletté vált...","id":"20250208_globalis-petesejt-kereskedelem-eltero-szabalyozas-szurke-es-fekete-piac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5daf4683-311b-46fe-a926-3916efec2ace.jpg","index":0,"item":"24db7b8e-257e-4fe3-a3c1-857da7d3c165","keywords":null,"link":"/360/20250208_globalis-petesejt-kereskedelem-eltero-szabalyozas-szurke-es-fekete-piac","timestamp":"2025. február. 08. 18:00","title":"Égető igény van rá, de súlyos visszaélésekre ad lehetőséget: berobbant a globális petesejt-kereskedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb437f49-b9e8-49cc-96dc-458700d66721","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A központ szerint az intézmények vezetői döntenek ebben a kérdésben. ","shortLead":"A központ szerint az intézmények vezetői döntenek ebben a kérdésben. ","id":"20250208_osztalykirandulas-valtozas-tankerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb437f49-b9e8-49cc-96dc-458700d66721.jpg","index":0,"item":"1a2ac13e-1bd3-4964-9d0d-06e9de2cad6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_osztalykirandulas-valtozas-tankerulet","timestamp":"2025. február. 08. 10:20","title":"Van, ahol csak egynapos osztálykirándulásokat lehet szervezni, az illetékes tankerület szerint nincs tiltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]