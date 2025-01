Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a6be0d35-b6e2-4073-a4b8-6800ead47a0d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Még több termékkör árainak publikálására köteleznék a nagy kiskereskedelmi láncokat.","shortLead":"Még több termékkör árainak publikálására köteleznék a nagy kiskereskedelmi láncokat.","id":"20250122_A-kormany-egyik-legsikeresebb-eszkozet-veti-be-ismet-az-elelmiszerarak-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6be0d35-b6e2-4073-a4b8-6800ead47a0d.jpg","index":0,"item":"7e22cdcf-cdfa-4b2e-8cb2-ef9f1475c0d9","keywords":null,"link":"/kkv/20250122_A-kormany-egyik-legsikeresebb-eszkozet-veti-be-ismet-az-elelmiszerarak-ellen","timestamp":"2025. január. 22. 13:30","title":"A kormány „egyik legsikeresebb eszközét” veti be ismét az élelmiszerárak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be98e289-8a02-4dfc-93c0-dcec392b4528","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A szemrevaló külsejű Tata Avinya X Concept fejlett elektromos hajtáslánccal és tágas utastérrel kecsegtet.","shortLead":"A szemrevaló külsejű Tata Avinya X Concept fejlett elektromos hajtáslánccal és tágas utastérrel kecsegtet.","id":"20250123_hatalmas-elektromos-luxus-villanyauto-indiabol-tata-avinya-x-concept","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be98e289-8a02-4dfc-93c0-dcec392b4528.jpg","index":0,"item":"cb74d7dc-699a-4765-b8cb-4fff94cdc83d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_hatalmas-elektromos-luxus-villanyauto-indiabol-tata-avinya-x-concept","timestamp":"2025. január. 23. 08:41","title":"Hatalmas elektromos luxus villanyautó Indiából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711d5306-8c94-4b22-ad4d-b049b9b4544b","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A Bankmonitor nem reprezentatív felmérését kitöltő több mint 500 fő válaszai alapján az inflációkövető állampapírral rendelkezők közel 75 százaléka tervezi befektetésének visszaváltását. Az érintettek egy része másfajta állampapírt választana, de még így is nagyságrendileg 2700 milliárd forint áramolhat ki a kincstárból. ","shortLead":"A Bankmonitor nem reprezentatív felmérését kitöltő több mint 500 fő válaszai alapján az inflációkövető állampapírral...","id":"20250122_allampapir-felmeres-pmap-inflaciokoveto-kincstar-bankmonitor-megtakaritas-penz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/711d5306-8c94-4b22-ad4d-b049b9b4544b.jpg","index":0,"item":"666e3705-3601-460e-81f5-322e351e0c25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_allampapir-felmeres-pmap-inflaciokoveto-kincstar-bankmonitor-megtakaritas-penz-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 15:02","title":"Egy új felmérés szerint a befektetők háromnegyede visszaválthatja a prémium állampapírját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742efb3f-eef5-4982-bb51-726ba3dd9b5f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év elején egy furcsa közvetítés alapján merült fel a gyanú, hogy valójában nem is Elon Musk fejlesztette fel brutálisan erősre a videojátékokban irányított karaktereit. Először tagadta a vádakat, most azonban elismerte, valóban ez történt.","shortLead":"Az év elején egy furcsa közvetítés alapján merült fel a gyanú, hogy valójában nem is Elon Musk fejlesztette fel...","id":"20250122_elon-musk-videojatek-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/742efb3f-eef5-4982-bb51-726ba3dd9b5f.jpg","index":0,"item":"6c7753b1-a6d6-439c-bd74-502543aac05d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_elon-musk-videojatek-csalas","timestamp":"2025. január. 22. 08:51","title":"A videojátékok élő istenének tartja magát Elon Musk, de beismerte, hogy végig csalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9583a09c-06f2-4686-b1c2-7a35fe9eada9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nonprofit céget a Megafon influenszer-tanfolyamán részt vett fejlesztéspolitikai szakértő alapította.","shortLead":"A nonprofit céget a Megafon influenszer-tanfolyamán részt vett fejlesztéspolitikai szakértő alapította.","id":"20250123_BP-Varosfejlesztesi-Muhely-Nonprofit-Kft-Korosi-Koppany-Megafon-Szabo-Krisztian-Szilard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9583a09c-06f2-4686-b1c2-7a35fe9eada9.jpg","index":0,"item":"e47a0b9a-f85b-4b18-878b-11d889db9bb2","keywords":null,"link":"/360/20250123_BP-Varosfejlesztesi-Muhely-Nonprofit-Kft-Korosi-Koppany-Megafon-Szabo-Krisztian-Szilard","timestamp":"2025. január. 23. 11:00","title":"Újabb fideszes agytröszt formálódik trollcsapatos képzésre építve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elkövető a nőt sorsára hagyta.","shortLead":"Az elkövető a nőt sorsára hagyta.","id":"20250122_nyugdij-halalos-gazolas-cegledbercel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"4d664061-5cda-4e32-8beb-7ffd4091b919","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_nyugdij-halalos-gazolas-cegledbercel","timestamp":"2025. január. 22. 12:26","title":"A munkahelyére tartott egy nappal a nyugdíjazása előtt egy nő Ceglédbercelen, amikor halálra gázolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8632fb-7213-4abe-996e-903446d25972","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester azt mondta: fel voltak készülve arra, hogy a kormány megpróbálja megakadályozni az elővásárlási joguk érvényesítését, de a budapesti vezetés kész akár perelni is. Azt is közölte, hogy tárgyalásokat kezdeményezett Lázár János miniszterrel. ","shortLead":"A főpolgármester azt mondta: fel voltak készülve arra, hogy a kormány megpróbálja megakadályozni az elővásárlási joguk...","id":"20250122_Karacsony-Gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb8632fb-7213-4abe-996e-903446d25972.jpg","index":0,"item":"c77c8685-d955-4561-97bc-e2b891dbdffd","keywords":null,"link":"/itthon/20250122_Karacsony-Gergely","timestamp":"2025. január. 22. 15:19","title":"Karácsony Gergely: Szerződés garantálja az elővásárlási jogot a Mini-Dubaj területére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b83160-1a82-4454-bd53-108f220808d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 2023-as autót próbált ki a hétszeres világbajnok.","shortLead":"Egy 2023-as autót próbált ki a hétszeres világbajnok.","id":"20250122_lewis-hamilton-ferrari-fiorano","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51b83160-1a82-4454-bd53-108f220808d8.jpg","index":0,"item":"6fbf06b8-4dc8-47ae-8556-aacc243e943b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250122_lewis-hamilton-ferrari-fiorano","timestamp":"2025. január. 22. 17:42","title":"Több száz szurkoló gyűlt össze, hogy lássa Lewis Hamilton első ferraris köreit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]