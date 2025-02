Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"539b3e0c-ec42-4396-8c1f-02a9aa513f24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindenkinek szüksége van szabadságra. Vagy azért, mert egy váratlan esemény történt az életében vagy azért, mert szüksége van pihenésre, kikapcsolódásra. Azt azonban kevesen tudják, hogy milyen szabályok érvényesek a szabadságolást illetően, milyen jogai vannak a munkavállalónak, illetve a munkaadónak.","shortLead":"Mindenkinek szüksége van szabadságra. Vagy azért, mert egy váratlan esemény történt az életében vagy azért, mert...","id":"20250210_Kasszakulcs-41-szabadsag-betegszabadsag-munkajog-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/539b3e0c-ec42-4396-8c1f-02a9aa513f24.jpg","index":0,"item":"0cd79407-c743-4d69-843e-6e853429fc65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_Kasszakulcs-41-szabadsag-betegszabadsag-munkajog-podcast","timestamp":"2025. február. 10. 05:50","title":"Én mondom meg, hogy mikor megyek szabadságra, vagy a főnököm? Kasszakulcs #41","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5492435-cd0f-496a-b883-a2927a4bb00e","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"elet","description":"Nem ez az első alkalom, hogy kolozsvári születésű tervező egyik kreációját egy külföldi híresség viselte a vörösszőnyegen. A különleges fejdíszre azóta újabb megrendelést érkezett, a belőle született mémeken pedig sokat nevetett. ","shortLead":"Nem ez az első alkalom, hogy kolozsvári születésű tervező egyik kreációját egy külföldi híresség viselte...","id":"20250210_abodi-dora-jaden-smith-grammy-fejdisz-magyar-tervezo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5492435-cd0f-496a-b883-a2927a4bb00e.jpg","index":0,"item":"5f7446e5-a3e7-4aad-b0a4-bded9b3a2f51","keywords":null,"link":"/elet/20250210_abodi-dora-jaden-smith-grammy-fejdisz-magyar-tervezo","timestamp":"2025. február. 10. 17:30","title":"Így került rá Jaden Smith fejére a fekete vámpírkastély – interjú a tervezővel, Abodi Dórával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Most egy darabig nem fog meccsre járni.","shortLead":"Most egy darabig nem fog meccsre járni.","id":"20250210_meccs-verekedes-reszeg-balhe-ugyeszseg-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"c0a75554-930d-4b6e-9436-9c937f637890","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_meccs-verekedes-reszeg-balhe-ugyeszseg-vademeles","timestamp":"2025. február. 10. 09:43","title":"A magyar–török meccs után részegen eltörte szurkolótársa arccsontját, az ügyészség börtönt és kitiltást kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az autóbalesetet szenvedő nő súlyos fejsérüléssel került kórházba. Nagyon ritkán ingerekre is reagált.","shortLead":"Az autóbalesetet szenvedő nő súlyos fejsérüléssel került kórházba. Nagyon ritkán ingerekre is reagált.","id":"20250210_baleset-koma-olasz-no","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2027378-a8c8-4b72-a053-e49cd99677f2.jpg","index":0,"item":"24b75bea-e0f5-4eef-9e69-19c415561e05","keywords":null,"link":"/elet/20250210_baleset-koma-olasz-no","timestamp":"2025. február. 10. 17:08","title":"Balesete után 33 éven át kómában volt egy olasz nő, most megállt a szíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba3644a-1cc9-465f-8c7f-2be1380393c3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az SAP a napokban közzétette a mesterséges intelligencia (MI) jövőjére vonatkozó előrejelzéseit, kiemelve öt meghatározó témát, amelyek várhatóan alakítani fogják az üzleti világot – így aztán végül a mindennapokat is.","shortLead":"Az SAP a napokban közzétette a mesterséges intelligencia (MI) jövőjére vonatkozó előrejelzéseit, kiemelve öt...","id":"20250210_sap-mesterseges-intelligencia-elorejelzes-trendek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ba3644a-1cc9-465f-8c7f-2be1380393c3.jpg","index":0,"item":"7f3af665-539b-4e1c-b2e3-80f81cad5793","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_sap-mesterseges-intelligencia-elorejelzes-trendek","timestamp":"2025. február. 10. 18:03","title":"Kiadtak egy listát 5 dologról, melyek még idén várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b714217d-786a-467a-9b15-03ee254b3d9b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1940. február 10-én mutatták be a legelső Tom és Jerry-epizódot. Eredetileg nem terveztek folytatást, ehhez képest még 2021-ben is feltűnt egy új epizód. Tudták, hogy az Oscar-díjas macskának és egérnek is van „polgári neve”? ","shortLead":"1940. február 10-én mutatták be a legelső Tom és Jerry-epizódot. Eredetileg nem terveztek folytatást, ehhez képest még...","id":"20250210_85-eve-kezdodott-a-vilag-legismertebb-macska-eger-haboruja-tom-es-jerry","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b714217d-786a-467a-9b15-03ee254b3d9b.jpg","index":0,"item":"c7c70447-580a-4345-a268-c386aa2d7ec5","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_85-eve-kezdodott-a-vilag-legismertebb-macska-eger-haboruja-tom-es-jerry","timestamp":"2025. február. 10. 10:44","title":"85 éve kezdődött a világ legismertebb macska-egér háborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc469251-13cb-4dbb-b836-2fb3eb880124","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy pontot rontott Magyarország a Transparency International korrupcióérzékelési listáján, így maradt az Európai Unió legkorruptabb tagállama.","shortLead":"Egy pontot rontott Magyarország a Transparency International korrupcióérzékelési listáján, így maradt az Európai Unió...","id":"20250211_Transparency-International-korrupcio-erzekeles-korrupt-magyarorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc469251-13cb-4dbb-b836-2fb3eb880124.jpg","index":0,"item":"6f2ffe16-31d3-4e41-bbbb-356c10ccf40c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_Transparency-International-korrupcio-erzekeles-korrupt-magyarorszag-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 06:01","title":"Sorozatban a harmadik évben az EU legkorruptabb helye Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607c458a-d857-434b-b05d-cd07a68f2dcd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Xiaomi SU7 Ultra a BMW M3 korábbi rekordját döntötte meg.","shortLead":"A Xiaomi SU7 Ultra a BMW M3 korábbi rekordját döntötte meg.","id":"20250211_uj-korrekordot-futott-a-xiaomi-su7-ultra-1548-loeros-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/607c458a-d857-434b-b05d-cd07a68f2dcd.jpg","index":0,"item":"a7aa8411-b0ae-4b1a-9fbb-480049623112","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_uj-korrekordot-futott-a-xiaomi-su7-ultra-1548-loeros-villanyauto","timestamp":"2025. február. 11. 07:21","title":"Új körrekordot futott a Xiaomi 1548 lóerős villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]