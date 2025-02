Lassabb gazdasági növekedés, nagyobb áremelkedés jöhet Magyarországon – állítja a Költségvetési Tanács friss jelentése

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"51674726-0233-4489-bffc-1d96d14d49c2","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A Premier League éllovasa 2–0-ra győzött Manchesterben.","shortLead":"A Premier League éllovasa 2–0-ra győzött Manchesterben.","id":"20250223_Szoboszlai-Dominik-Liverpool-FC-gol-golpassz-manchester-city-rangado-premier-league-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51674726-0233-4489-bffc-1d96d14d49c2.jpg","index":0,"item":"dff7ee73-3042-426c-856e-13e67371662e","keywords":null,"link":"/sport/20250223_Szoboszlai-Dominik-Liverpool-FC-gol-golpassz-manchester-city-rangado-premier-league-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 18:31","title":"Szoboszlai Dominik egy félidő alatt gólt lőtt és gólpasszt adott a Manchester City elleni rangadón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a27fb8e-7a12-46e9-8a47-578efc5b8402","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész egy interjúban arról beszélt, hogy a politikai szerepvállalása miatt nem hívják már RTL-es műsorokba. A csatorna szerint majd hívják, ha „a karaktere szervesen illeszkedik egy új történetbe”.","shortLead":"A színész egy interjúban arról beszélt, hogy a politikai szerepvállalása miatt nem hívják már RTL-es műsorokba...","id":"20250224_Nagy-Ervin-nem-kap-szerepet-az-RTL-nel-Tisza-Part-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a27fb8e-7a12-46e9-8a47-578efc5b8402.jpg","index":0,"item":"7510074b-f074-46e4-8516-2f2307ddafb5","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Nagy-Ervin-nem-kap-szerepet-az-RTL-nel-Tisza-Part-politika","timestamp":"2025. február. 24. 15:56","title":"Nagy Ervin szerint politikai okok miatt nem kap szerepet az RTL-nél, a csatorna cáfolja ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439b2c32-4a5c-4471-ae5f-879aeada0b7b","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Felhők után rohanva, a természet csendjét látvánnyá visszhangosítva adja közre Kiss-Kuntler Árpád a Példa képek című fotóalbumát, amelyből számos felvétel egy hónapig a fővárosi Kolta Galériában is megtekinthető.","shortLead":"Felhők után rohanva, a természet csendjét látvánnyá visszhangosítva adja közre Kiss-Kuntler Árpád a Példa képek című...","id":"20250223_hvg-kisskuntler_arpad_peldakepei_78_hommage_rejtekszekreny_kepemlekmuvek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/439b2c32-4a5c-4471-ae5f-879aeada0b7b.jpg","index":0,"item":"30995abc-16f6-4f22-b6f7-be71cc245086","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-kisskuntler_arpad_peldakepei_78_hommage_rejtekszekreny_kepemlekmuvek","timestamp":"2025. február. 23. 19:30","title":"Felhők után rohanva megörökíteni Micimackót: Kiss-Kuntler Árpád rendhagyó portréi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89877153-3652-4228-8edb-74016e5657f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utolsó pillanatban sikerült megúszni a tragédiát, a sínekről lehúzott autó azonban elütötte a sofőrt és az egyik segítőjét is.","shortLead":"Az utolsó pillanatban sikerült megúszni a tragédiát, a sínekről lehúzott autó azonban elütötte a sofőrt és az egyik...","id":"20250223_Sorompo-vasuti-atjaro-auto-Lengyelorszag-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89877153-3652-4228-8edb-74016e5657f3.jpg","index":0,"item":"e739022d-e3e4-474f-8fe4-6cd24413b516","keywords":null,"link":"/cegauto/20250223_Sorompo-vasuti-atjaro-auto-Lengyelorszag-baleset","timestamp":"2025. február. 23. 16:38","title":"Vasúti átjáróban ragadt egy nő az autójával, majd egészen dermesztő jelenetek következtek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9faf808-18c2-45fa-87c4-6abd6d4a0a3a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hosszasan üldözték a BMW-vel száguldozó férfit.","shortLead":"Hosszasan üldözték a BMW-vel száguldozó férfit.","id":"20250224_szombathelyi-amokfuto-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9faf808-18c2-45fa-87c4-6abd6d4a0a3a.jpg","index":0,"item":"ce94702c-9540-4656-8754-8b285880c82b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_szombathelyi-amokfuto-video","timestamp":"2025. február. 24. 09:28","title":"Először még lerázta a rendőröket egy szombathelyi ámokfutó, de pár nappal később elkapták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff91eb7-290c-4a97-ade6-a74e7f7caba2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai metálbanda jubileumi turnéra indul, ráadásul a Megadeth társaságában érkeznek október 6-án a Budapest Arénába.","shortLead":"Az amerikai metálbanda jubileumi turnéra indul, ráadásul a Megadeth társaságában érkeznek október 6-án a Budapest...","id":"20250224_Disturbed-The-Sickness-25-ev-turne-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fff91eb7-290c-4a97-ade6-a74e7f7caba2.jpg","index":0,"item":"31a09c56-280c-4616-81df-8df07e1f2c62","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_Disturbed-The-Sickness-25-ev-turne-Budapest","timestamp":"2025. február. 24. 15:25","title":"Újra Magyarországon koncertezik a Disturbed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19215d26-1a4e-4e37-815a-fef7e917e088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban a rendőrségnél és a titkosszolgálatoknál dolgozott, az utóbbi időben azonban podcasterként lett ismert, jól menő műsorát viszont hajlandó feladni az új hivatása érdekében.","shortLead":"Korábban a rendőrségnél és a titkosszolgálatoknál dolgozott, az utóbbi időben azonban podcasterként lett ismert, jól...","id":"20250224_Dan-Bongino-jobboldali-megmondoember-lesz-az-FBI-uj-igazgatohelyettese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19215d26-1a4e-4e37-815a-fef7e917e088.jpg","index":0,"item":"4c6b49f9-6cbe-4c50-8f90-91253bcd2e68","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Dan-Bongino-jobboldali-megmondoember-lesz-az-FBI-uj-igazgatohelyettese","timestamp":"2025. február. 24. 07:53","title":"Dan Bongino, jobboldali megmondóember lesz az FBI új igazgatóhelyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a934756f-e90b-4366-8025-693de5890cda","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump és Vlagyimir Putyin is találkozhat személyesen a közeljövőben.","shortLead":"Donald Trump és Vlagyimir Putyin is találkozhat személyesen a közeljövőben.","id":"20250223_Ket-heten-belul-folytatodhatnak-az-orosz-amerikai-beketargyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a934756f-e90b-4366-8025-693de5890cda.jpg","index":0,"item":"7957fcd9-d69d-48ec-ac88-85f9668cd3d8","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Ket-heten-belul-folytatodhatnak-az-orosz-amerikai-beketargyalasok","timestamp":"2025. február. 23. 10:07","title":"Február 25-én folytatódhatnak az orosz–amerikai béketárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]