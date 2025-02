Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c904b112-727c-4dba-8442-c71a172fca98","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az is kiderült, hogy mikor lehet klíma a kocsikban.","shortLead":"Az is kiderült, hogy mikor lehet klíma a kocsikban.","id":"20250224_bkv-m3-metro-felujitas-ujragyartas-klima","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c904b112-727c-4dba-8442-c71a172fca98.jpg","index":0,"item":"94b7038c-4de2-4670-a25f-bfdf78eb8bdc","keywords":null,"link":"/kkv/20250224_bkv-m3-metro-felujitas-ujragyartas-klima","timestamp":"2025. február. 24. 16:29","title":"Elismerte a BKV, hogy az oroszok nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró szerelvényeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793085a4-532e-4c57-b3b7-69692cc8d41f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztráliában is veszélyesnek találták az orosz Kaspersky termékeit, heteken belül mindenhonnan el kell távolítani őket.","shortLead":"Ausztráliában is veszélyesnek találták az orosz Kaspersky termékeit, heteken belül mindenhonnan el kell távolítani őket.","id":"20250225_kaspersky-betiltas-ausztral-kormanyzat-orosz-virusirto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/793085a4-532e-4c57-b3b7-69692cc8d41f.jpg","index":0,"item":"7a4049ad-d4f1-47bb-bcf7-cb82838c13d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_kaspersky-betiltas-ausztral-kormanyzat-orosz-virusirto","timestamp":"2025. február. 25. 14:03","title":"„Elfogadhatatlan biztonsági kockázatot jelent” az orosz vírusirtó, újabb országban jelentették be tiltást a Kasperskyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c069e480-0116-4523-b580-92d24eac1d34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 31 éves H. Renátót lakossági bejelentés alapján azonosították a rendőrök.","id":"20250225_4-6-os-villamos-garazdasag-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c069e480-0116-4523-b580-92d24eac1d34.jpg","index":0,"item":"3f35d8b6-ad4e-4339-aa8e-ee7e9894e20d","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_4-6-os-villamos-garazdasag-rendorseg","timestamp":"2025. február. 25. 10:46","title":"Tagadja bűnösségét a férfi, aki őrjöngve próbálta eltolni a 4-es, 6-os villamost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c8a9fc-0739-49a1-9209-7fda44abe859","c_author":"Tamás Ervin","category":"360","description":"A kíváncsiság azt parancsolta, hogy fogadja el a meghívást az évértékelőre. És mi...","id":"20250224_Elmegy-es-lebukik-vagy-tavolmarad-es-megbuntetik-mit-lep-akit-Orban-varatlanul-tapsolni-hiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23c8a9fc-0739-49a1-9209-7fda44abe859.jpg","index":0,"item":"291add8e-8ac3-4d06-b59b-5a00be2b7f6c","keywords":null,"link":"/360/20250224_Elmegy-es-lebukik-vagy-tavolmarad-es-megbuntetik-mit-lep-akit-Orban-varatlanul-tapsolni-hiv","timestamp":"2025. február. 24. 19:58","title":"Elmegy és lebukik, vagy távolmarad és megbüntetik – mit lép, akit Orbán váratlanul tapsolni hív?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606433f5-e60c-4119-8f80-f6228be9e4b3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tavaly a Telekom nyeresége 93,6 százalékkal 163,4 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Tavaly a Telekom nyeresége 93,6 százalékkal 163,4 milliárd forintra nőtt.","id":"20250225_magyar-telekom-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/606433f5-e60c-4119-8f80-f6228be9e4b3.jpg","index":0,"item":"bab0cca6-3cf3-4a57-97ab-def8d47b5768","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_magyar-telekom-nyereseg","timestamp":"2025. február. 25. 20:15","title":"Várakozások felett nőtt a Magyar Telekom nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc3915b-760f-460c-a302-1d6173bbbf77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"António Costa és a magyar kormányfő a márciusi rendkívüli uniós csúcsról egyeztet.","shortLead":"António Costa és a magyar kormányfő a márciusi rendkívüli uniós csúcsról egyeztet.","id":"20250225_Budapesten-targyal-Orban-Viktorral-az-Europai-Tanacs-elnoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcc3915b-760f-460c-a302-1d6173bbbf77.jpg","index":0,"item":"c56a62f1-e54b-4198-9f7e-d6d4948b24e1","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Budapesten-targyal-Orban-Viktorral-az-Europai-Tanacs-elnoke","timestamp":"2025. február. 25. 15:17","title":"Budapesten tárgyal Orbán Viktorral az Európai Tanács elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ferenc pápa egészségi állapota „enyhe javulást" mutat, de továbbra is kritikus állapotban van – közölte a Vatikán.","shortLead":"Ferenc pápa egészségi állapota „enyhe javulást" mutat, de továbbra is kritikus állapotban van – közölte a Vatikán.","id":"20250224_Vatikan-Ferenc-papanak-kicsit-javult-az-allapota-folytatja-a-munkat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e29acd96-41ba-4266-a7b1-12ba5f81402f.jpg","index":0,"item":"2f6b548b-0b07-4d99-960e-31a882c0ee64","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Vatikan-Ferenc-papanak-kicsit-javult-az-allapota-folytatja-a-munkat","timestamp":"2025. február. 24. 19:19","title":"Ferenc pápa valamivel jobban van, kicsit dolgozott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3f4ede-ac80-4d1c-bfef-5869289f3444","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatja országát.","shortLead":"Az ukrán elnök reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok továbbra is támogatja országát.","id":"20250224_Zelenszkij-Trumppal-is-beszelt-az-online-G7-talalkozon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f3f4ede-ac80-4d1c-bfef-5869289f3444.jpg","index":0,"item":"34aee147-67c1-4aa4-8163-10ce95661da2","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Zelenszkij-Trumppal-is-beszelt-az-online-G7-talalkozon","timestamp":"2025. február. 24. 20:47","title":"Zelenszkij Trumppal is beszélt az online G7-találkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]