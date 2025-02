Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0ea4ecba-10c9-4569-9ed4-4523b71388aa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Becsült árat sem tüntettek fel az aukciós oldalon, de egy hasonlóan ritka példány nemrégiben négymilliárd forintért cserélt gazdát. ","shortLead":"Becsült árat sem tüntettek fel az aukciós oldalon, de egy hasonlóan ritka példány nemrégiben négymilliárd forintért...","id":"20250226_Elado-egy-rendkivul-kulonleges-Pagani-Zonda-Tircolore","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ea4ecba-10c9-4569-9ed4-4523b71388aa.jpg","index":0,"item":"ce146d4a-e1b5-4ead-8799-609e10d47362","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_Elado-egy-rendkivul-kulonleges-Pagani-Zonda-Tircolore","timestamp":"2025. február. 26. 20:20","title":"Eladó egy rendkívül különleges Pagani Zonda Tircolore","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f9dc8e-c0ce-423b-8605-68bcba579b30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem találtak bűncselekmény gyanújára adó okot.","shortLead":"Nem találtak bűncselekmény gyanújára adó okot.","id":"20250225_Elutasitotta-a-rendorseg-a-feljelentest-Lazar-Janos-egykori-reszesederol-a-Divatcsarnokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53f9dc8e-c0ce-423b-8605-68bcba579b30.jpg","index":0,"item":"d3d5bb57-ad2a-41d6-9920-8694208f7d30","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Elutasitotta-a-rendorseg-a-feljelentest-Lazar-Janos-egykori-reszesederol-a-Divatcsarnokban","timestamp":"2025. február. 25. 14:09","title":"Elutasította a rendőrség a feljelentést Lázár János egykori részesedéről a Divatcsarnokban, ahol a Mini-Dubaj befektetői nyitottak volna irodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4008f2-1d46-4193-8e95-157579b73557","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lemezzel több mint ezer zenész tiltakozik a mesterséges intelligencia térhódítása ellen a zeneiparban.","shortLead":"A lemezzel több mint ezer zenész tiltakozik a mesterséges intelligencia térhódítása ellen a zeneiparban.","id":"20250225_mesterseges-intelligencia-nema-album-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f4008f2-1d46-4193-8e95-157579b73557.jpg","index":0,"item":"083efae3-bc2f-452f-9bb8-0227abc15223","keywords":null,"link":"/kultura/20250225_mesterseges-intelligencia-nema-album-tiltakozas","timestamp":"2025. február. 25. 11:04","title":"Egyetlen hangot sem lehet hallani rajta, mégis nagyon fontos album született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c956ba7-41c8-48dc-b90f-164516022b41","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Minimum alatt van a hóban tárolt vízmennyiség a Duna vízgyűjtőjén, a Tiszáén jóformán nincs is. Ebből aligha lesz tavaszi áradás. Ennek akár örülhetnénk is, de annak már kevésbé, hogy mennyivel több víz párolog el az utóbbi években Magyarország területéről. Közben azonban kinyílt egy lehetőség, amivel egyszerűen pótolhatjuk a talajból hiányzó vizet.","shortLead":"Minimum alatt van a hóban tárolt vízmennyiség a Duna vízgyűjtőjén, a Tiszáén jóformán nincs is. Ebből aligha lesz...","id":"20250225_klimavaltozas-alacsony-hovizkeszlet-keves-csapadek-aszaly-olvadas-tavaszi-arhullam-vizegyenleg-ovf-vizmegtartas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c956ba7-41c8-48dc-b90f-164516022b41.jpg","index":0,"item":"7d839ff8-d164-4891-a370-0340feed3433","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_klimavaltozas-alacsony-hovizkeszlet-keves-csapadek-aszaly-olvadas-tavaszi-arhullam-vizegyenleg-ovf-vizmegtartas-ebx","timestamp":"2025. február. 25. 13:44","title":"Újabb figyelmeztető jel: alig van hó a Duna vízgyűjtőjén, a Tiszáén nem is mérhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem találta a megfelelő szavakat vagy indokot? És önt is kínozta utána az önvád, hogy miért nem tudott nemet mondani, és a szorongás, hogy hogyan tud majd eleget tenni a kérésnek? Nemet mondani nem egyszerű, viszont megtanulható, és gyakorlásával nagyon sokat tehetünk önmagunkért.","shortLead":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem...","id":"20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20.jpg","index":0,"item":"b7cc7d72-3c1b-4c75-a171-f9137b70b438","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","timestamp":"2025. február. 26. 07:30","title":"Nehéz nemet mondani? Mutatjuk, hogyan csinálja jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"8e344fd1-6a31-476f-9351-2c0692f0c472","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Az állampapír-kifizetések és a kormányzati intézkedések nyomán felpörgött az ingatlanpiac, ugranak az árak, ám aligha épül több új lakás.","shortLead":"Az állampapír-kifizetések és a kormányzati intézkedések nyomán felpörgött az ingatlanpiac, ugranak az árak, ám aligha...","id":"20250226_hvg-ingatlanpiac-epitoipar-melyrepules-repulorajt-hazasodik-agazdag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e344fd1-6a31-476f-9351-2c0692f0c472.jpg","index":0,"item":"01991c97-9571-4d9e-b3ec-06beb7a25c4c","keywords":null,"link":"/360/20250226_hvg-ingatlanpiac-epitoipar-melyrepules-repulorajt-hazasodik-agazdag","timestamp":"2025. február. 26. 14:00","title":"Felveri az ingatlanárakat a Nagy Márton-i pénzeső az átlagos magyar család számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa168c9-2b58-4593-970d-afa6e4ac49e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen eszközökkel szeparálják el egymástól a színészek a testrészeiket.","shortLead":"Ilyen eszközökkel szeparálják el egymástól a színészek a testrészeiket.","id":"20250226_Magyar-intimitaskoordinator-nemi-szervekre-is-tudok-alsonemut-adni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fa168c9-2b58-4593-970d-afa6e4ac49e1.jpg","index":0,"item":"a8d53da2-3b4e-43ba-aefa-3c9c128ac140","keywords":null,"link":"/elet/20250226_Magyar-intimitaskoordinator-nemi-szervekre-is-tudok-alsonemut-adni","timestamp":"2025. február. 26. 10:19","title":"Magyar intimitáskoordinátor mesélt a filmes szexjelenetek titkairól: „a nemi szervekre is tudok alsóneműt adni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c069e480-0116-4523-b580-92d24eac1d34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 31 éves H. Renátót lakossági bejelentés alapján azonosították a rendőrök.","shortLead":"A 31 éves H. Renátót lakossági bejelentés alapján azonosították a rendőrök.","id":"20250225_4-6-os-villamos-garazdasag-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c069e480-0116-4523-b580-92d24eac1d34.jpg","index":0,"item":"3f35d8b6-ad4e-4339-aa8e-ee7e9894e20d","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_4-6-os-villamos-garazdasag-rendorseg","timestamp":"2025. február. 25. 10:46","title":"Tagadja bűnösségét a férfi, aki őrjöngve próbálta eltolni a 4-es, 6-os villamost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]