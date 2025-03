Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"94b42d65-f61b-4a74-aa30-e238508b52f6","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250306_Marabu-Feknyuz-Varga-Mihaly-uj-szerepe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94b42d65-f61b-4a74-aa30-e238508b52f6.jpg","index":0,"item":"8b500116-166e-4728-823f-f52d80cb8aa4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_Marabu-Feknyuz-Varga-Mihaly-uj-szerepe","timestamp":"2025. március. 06. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Varga Mihály új szerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0934a31f-0a13-4b75-8084-29c3bc122527","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter támogatottsága a harmincas-negyvenes nők körében a legalacsonyabb. Ahogy várható volt, egy évvel a választások előtt a Fidesz meg is indította a több százezres társadalmi réteg szavazataiért folytatott harcot. A Tisza a nőket leginkább érintő szociális, társadalmi kérdésekben erősített, de egyelőre így sem versenyezhet azzal a pénzesővel, ami a kormány részéről ömlik a gyermeket tervező nőkre.","shortLead":"Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter támogatottsága a harmincas-negyvenes nők körében...","id":"20250304_Fidesz-Tisza-noi-szavazok-csaladtamogatas-szja-mentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0934a31f-0a13-4b75-8084-29c3bc122527.jpg","index":0,"item":"250cbbb4-9a12-42ff-8632-1dfc8e0779b3","keywords":null,"link":"/360/20250304_Fidesz-Tisza-noi-szavazok-csaladtamogatas-szja-mentesseg","timestamp":"2025. március. 04. 17:52","title":"A Fidesz ráhajtott a harmincas-negyvenes nőkre, de mit ajánl nekik a szülésen kívül, és mit kínál Magyar Péter?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef5c1d4-580e-4011-96aa-57231b72872b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vádak nemcsak a rapper karrierjében és vállalkozásaiban tettek kárt, de Jay-Z állítása szerint érzelmi traumát okoztak feleségének, Beyoncénak is.","shortLead":"A vádak nemcsak a rapper karrierjében és vállalkozásaiban tettek kárt, de Jay-Z állítása szerint érzelmi traumát...","id":"20250305_Jay-Z-beperelte-a-not-aki-azzal-vadolta-hogy-13-eves-koraban-megeroszakolta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ef5c1d4-580e-4011-96aa-57231b72872b.jpg","index":0,"item":"d8fc08c3-15bd-4c85-afef-1c9c3c975a11","keywords":null,"link":"/elet/20250305_Jay-Z-beperelte-a-not-aki-azzal-vadolta-hogy-13-eves-koraban-megeroszakolta","timestamp":"2025. március. 05. 14:05","title":"Jay-Z beperelte a nőt, aki azzal vádolta, hogy 13 éves korában megerőszakolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da76111-5b46-4107-a336-17e67e75d16f","c_author":"Gergely Zsófia","category":"360","description":"Megszólalt lapunknak az a férfi, aki nemcsak dolgozott, de évekig élt a gyömrői Kutyamentsvár menhelyén: az állami gondozásból érkező fiatalt fizetés nélkül dolgoztatták, verték és vele végeztették el a piszkos munkát a telepen. Csicskaként az ő feladata volt a tetemek eltüntetése, és az altatásokban is részt vett, így új részleteket tárt fel arról, hogyan pusztították tömegesen az 1 százalékot gyűjtő menhelyen a kutyákat. Ráadásul Herczig József menhelyvezető hivatalosan a gondnoka volt, ezért minden döntést ő hozhatott meg az életében. Verekednie kellett a másik kiszolgáltatott szerencsétlennel, az állatoknak szánt ételadományból kapott enni, míg végül szabályosan megszöktették.","shortLead":"Megszólalt lapunknak az a férfi, aki nemcsak dolgozott, de évekig élt a gyömrői Kutyamentsvár menhelyén: az állami...","id":"20250305_gyomroi-telep-sinterbiznisz-csicska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6da76111-5b46-4107-a336-17e67e75d16f.jpg","index":0,"item":"3f1a6af3-5525-4e27-8b61-04eba854f590","keywords":null,"link":"/360/20250305_gyomroi-telep-sinterbiznisz-csicska","timestamp":"2025. március. 05. 10:21","title":"„Agyoncsapni a kiskutyát, és megy a kukába” – nem csak az állatoknak volt pokol a gyömrői horrormenhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31a7c11-4423-4a70-b9dd-74ff0844f55a","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Russell Howard új stand-up estjével jön. Előző műsorát Kínában is milliók nézték.","shortLead":"Russell Howard új stand-up estjével jön. Előző műsorát Kínában is milliók nézték.","id":"20250306_Russell-Howard-jon-Budapestre-stand-up","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d31a7c11-4423-4a70-b9dd-74ff0844f55a.jpg","index":0,"item":"b9c690bb-d559-42ae-a32e-0054625ed3e8","keywords":null,"link":"/kultura/20250306_Russell-Howard-jon-Budapestre-stand-up","timestamp":"2025. március. 06. 09:47","title":"Budapestre jön a világhírű komikus, aki nekiment a tamponadónak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c96022f-a2cc-4081-8590-7e2d37def3cb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A pápa állapota továbbra is stabil, láza nem volt.","shortLead":"A pápa állapota továbbra is stabil, láza nem volt.","id":"20250305_ferenc-papa-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c96022f-a2cc-4081-8590-7e2d37def3cb.jpg","index":0,"item":"f26181b5-e48b-4af9-bde5-dd75dfcfee79","keywords":null,"link":"/elet/20250305_ferenc-papa-allapot","timestamp":"2025. március. 05. 10:43","title":"Nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának, éjjel nem invazív lélegeztetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecd90cb-2740-450c-bc77-e969a4a78e60","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Megrepedtek a falak, megsüllyedt a padló, statikus vizsgálja majd, hogy lakható maradt-e a legfelső szint.","shortLead":"Megrepedtek a falak, megsüllyedt a padló, statikus vizsgálja majd, hogy lakható maradt-e a legfelső szint.","id":"20250304_miskolc-panel-tuz-gyujtogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ecd90cb-2740-450c-bc77-e969a4a78e60.jpg","index":0,"item":"0a17b57e-f025-4279-9d15-917917c2149b","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_miskolc-panel-tuz-gyujtogatas","timestamp":"2025. március. 04. 21:24","title":"Felső szomszédja szerint rendszeresen gyújtogatott az a miskolci férfi, akinek kiégett a panellakása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da35daf-0e60-4de6-8a80-eeb7ea635d00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagykövet és a polgármester egyeztetései alapján várhatóan ingyen nyaralhatnak majd a kerület táborhelyein ukrajnai gyerekek.","shortLead":"A nagykövet és a polgármester egyeztetései alapján várhatóan ingyen nyaralhatnak majd a kerület táborhelyein ukrajnai...","id":"20250305_A-XII-keruletben-epulhet-meg-az-orosz-ukran-haboru-aldozatainak-elso-Ukrajnan-kivuli-emlekmuve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7da35daf-0e60-4de6-8a80-eeb7ea635d00.jpg","index":0,"item":"c6563566-f619-4f95-ac80-55f548c1d726","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_A-XII-keruletben-epulhet-meg-az-orosz-ukran-haboru-aldozatainak-elso-Ukrajnan-kivuli-emlekmuve","timestamp":"2025. március. 05. 11:37","title":"A XII. kerületben épülhet meg az orosz–ukrán háború áldozatainak első Ukrajnán kívüli emlékműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]