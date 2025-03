Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"baf6d929-7dc5-42c5-975a-13972683f252","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mekkora problémának tartja a politikai korrupciót? Mik az ország legnagyobb problémái? Jogos-e Oroszország Ukrajna elleni inváziója, megbízható gazdasági partnernek számít Kína? Az ezekkel kapcsolatos lakossági véleményekre is kíváncsiak voltak a legújabb társadalmi közvélemény-kutatásban.","shortLead":"Mekkora problémának tartja a politikai korrupciót? Mik az ország legnagyobb problémái? Jogos-e Oroszország Ukrajna...","id":"20250304_Oroszorszag-Kina-tarsadalmi-kozvelemeny-kutatas-piackutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baf6d929-7dc5-42c5-975a-13972683f252.jpg","index":0,"item":"b51573f3-90c0-4d17-838b-8b8c46cc33d6","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Oroszorszag-Kina-tarsadalmi-kozvelemeny-kutatas-piackutatas","timestamp":"2025. március. 04. 17:03","title":"Az ukrajnai invázióról is kérdeznek egy új, társadalmi közvélemény-kutatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e48244-bc6b-44fc-9d2b-d96bb0ea5912","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A maradék pénzügyi önállóságuk felszámolásának tartja a Magyar Önkormányzatok Szövetsége Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tervét a szabad pénzeszközeik központosítására. Közben Karácsony Gergely főpolgármester Luxemburgba készül, hogy pénzt szerezzen a rákosrendezői fejlesztésre.","shortLead":"A maradék pénzügyi önállóságuk felszámolásának tartja a Magyar Önkormányzatok Szövetsége Nagy Márton nemzetgazdasági...","id":"20250304_onkormanyzatok-penze-allamkincstar-szolidaritasi-ado-magyar-onkormanyzatok-szovetsege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4e48244-bc6b-44fc-9d2b-d96bb0ea5912.jpg","index":0,"item":"1e52a133-9a54-4d76-8e7f-5c9133bace86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_onkormanyzatok-penze-allamkincstar-szolidaritasi-ado-magyar-onkormanyzatok-szovetsege","timestamp":"2025. március. 04. 15:17","title":"„Nonszensz, hogy az önkormányzatok a nap végén elutalnák a kassza tartalmát az államnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f88fa0a-539b-435d-9724-36720dfa60a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Robert J. Palladino a külügyminisztérium helyettes szóvivőjeként több alkalommal is felszólalt az emberi jogok megsértése miatt.","shortLead":"Robert J. Palladino a külügyminisztérium helyettes szóvivőjeként több alkalommal is felszólalt az emberi jogok...","id":"20250304_palladino-nagykovet-lmbtq-kina-oroszorszag-ukrajna-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f88fa0a-539b-435d-9724-36720dfa60a8.jpg","index":0,"item":"fca1ebd8-2330-46d6-89d4-6c3c0bd41948","keywords":null,"link":"/elet/20250304_palladino-nagykovet-lmbtq-kina-oroszorszag-ukrajna-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 19:00","title":"Az új amerikai ügyvivő néhány éve még elítélte a csecsenföldi LMBTQ-közösség üldözését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234d8c86-244e-47cc-851b-e23ad8350d25","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi csaknem nyolc éve gyalázza a lúgos orvos áldozatát, a nő lakására is elment.","shortLead":"A férfi csaknem nyolc éve gyalázza a lúgos orvos áldozatát, a nő lakására is elment.","id":"20250304_renner-erika-zaklatas-hazi-orizet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/234d8c86-244e-47cc-851b-e23ad8350d25.jpg","index":0,"item":"56195413-d7ec-48fd-b388-5060ed5b844a","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_renner-erika-zaklatas-hazi-orizet","timestamp":"2025. március. 04. 17:52","title":"Megtiltották Renner Erika zaklatójának, hogy elhagyja a lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd826af-fad8-48c0-99d1-53099eda0e92","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Többszöri sikertelen próbálkozás után találtak rá Tiborcz Istvánra a volt tévészékház eddigi tulajdonosai, akik a műemléki kötöttségek és a Vatikáni Bankkal folyó jogvitáik miatt nem tudták azt eladni. A történtek legnagyobb vesztese a városállam bankja lehet.","shortLead":"Többszöri sikertelen próbálkozás után találtak rá Tiborcz Istvánra a volt tévészékház eddigi tulajdonosai, akik...","id":"20250306_hvg-halasztott-fizetes-tozsdepalota_tiborcz_kemeny_uzlete_vatikani_bank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bd826af-fad8-48c0-99d1-53099eda0e92.jpg","index":0,"item":"c324b85f-da75-4191-a00d-0b3c121f210d","keywords":null,"link":"/360/20250306_hvg-halasztott-fizetes-tozsdepalota_tiborcz_kemeny_uzlete_vatikani_bank","timestamp":"2025. március. 06. 06:30","title":"Különös alkut kötött Tiborcz a Tőzsdepalotára, igaz, ezúttal sem a magánvagyonát kockáztatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több mint 65 millió nyilvánosan elérhető fotóból képezte ki a Google a SpeciesNet nevű, állatok felismerésére kihegyezett mesterséges intelligenciát, amit mostantól bárki használhat.","shortLead":"Több mint 65 millió nyilvánosan elérhető fotóból képezte ki a Google a SpeciesNet nevű, állatok felismerésére...","id":"20250304_google-speciesnet-mesterseges-intelligencia-allatok-felismerese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab2bde1-55fe-44c0-9af1-7e47096087e0.jpg","index":0,"item":"2bda0dda-2483-405d-ad13-abdc942ea84e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_google-speciesnet-mesterseges-intelligencia-allatok-felismerese","timestamp":"2025. március. 04. 19:03","title":"Bárki ingyen használhatja a Google újdonságát, ami több ezer állatfajt képes felismerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10498c1b-5cca-404a-94cb-573f6ca84902","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A pocsék ipari termelési adatok ütötték délelőtt az árfolyamot, délután pedig főleg az EU-csúcs eredményei és az EKB kamatdöntése mozgathatják.","shortLead":"A pocsék ipari termelési adatok ütötték délelőtt az árfolyamot, délután pedig főleg az EU-csúcs eredményei és az EKB...","id":"20250306_euro-gyengules-forint-arfolyam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10498c1b-5cca-404a-94cb-573f6ca84902.jpg","index":0,"item":"891adc85-1300-4b74-8355-05f1cf4fc31a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_euro-gyengules-forint-arfolyam","timestamp":"2025. március. 06. 12:36","title":"Megállíthatatlanul zuhan a forint csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbfaea26-abd5-40cb-9585-e73234292373","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az amerikai befolyásolást vizsgáló kormánybiztos találkozott az USAID-et átvizsgáló Peter Maroccóval. Az Atlantic szerint az összes magyar program adatát lekérte az amerikai megbízott.","shortLead":"Az amerikai befolyásolást vizsgáló kormánybiztos találkozott az USAID-et átvizsgáló Peter Maroccóval. Az Atlantic...","id":"20250305_usaid-szerzodes-felmondas-laszlo-andras-usa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbfaea26-abd5-40cb-9585-e73234292373.jpg","index":0,"item":"ac1c13fe-ff60-4196-a341-40a67a3ed238","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_usaid-szerzodes-felmondas-laszlo-andras-usa-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 16:40","title":"Már Amerikában kutat László András a magyar USAID-pénzek után, egyből fel is mondták az összes Magyarországot érintő szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]