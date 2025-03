Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2acd6ffa-7a92-4fa2-9f1f-b680f9d46a37","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nap folyamán nem volt légzési elégtelensége.","shortLead":"A nap folyamán nem volt légzési elégtelensége.","id":"20250304_vatikan-ferenc-papa-allapota-tajekoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2acd6ffa-7a92-4fa2-9f1f-b680f9d46a37.jpg","index":0,"item":"84d1c7cb-c98d-417a-883b-2e397e72384b","keywords":null,"link":"/elet/20250304_vatikan-ferenc-papa-allapota-tajekoztatas","timestamp":"2025. március. 04. 20:25","title":"Vatikán: Ferenc pápa klinikai állapota stabil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Szombattól érvényes, hogy mind a beteg, mind a beutaló orvosszabadon foglalhat beutalóval időpontot.","shortLead":"Szombattól érvényes, hogy mind a beteg, mind a beutaló orvosszabadon foglalhat beutalóval időpontot.","id":"20250306_idopontfoglalas-rendelo-vizsgalat-eeszt-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751.jpg","index":0,"item":"85c16018-4d02-4f1d-b611-d01dc1676b06","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_idopontfoglalas-rendelo-vizsgalat-eeszt-egeszsegugy","timestamp":"2025. március. 06. 07:34","title":"Hamarosan bármelyik rendelőbe lehet interneten időpontot foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da76111-5b46-4107-a336-17e67e75d16f","c_author":"Gergely Zsófia","category":"360","description":"Megszólalt lapunknak az a férfi, aki nemcsak dolgozott, de évekig élt a gyömrői Kutyamentsvár menhelyén: az állami gondozásból érkező fiatalt fizetés nélkül dolgoztatták, verték és vele végeztették el a piszkos munkát a telepen. Csicskaként az ő feladata volt a tetemek eltüntetése, és az altatásokban is részt vett, így új részleteket tárt fel arról, hogyan pusztították tömegesen az 1 százalékot gyűjtő menhelyen a kutyákat. Ráadásul Herczig József menhelyvezető hivatalosan a gondnoka volt, ezért minden döntést ő hozhatott meg az életében. Verekednie kellett a másik kiszolgáltatott szerencsétlennel, az állatoknak szánt ételadományból kapott enni, míg végül szabályosan megszöktették.","shortLead":"Megszólalt lapunknak az a férfi, aki nemcsak dolgozott, de évekig élt a gyömrői Kutyamentsvár menhelyén: az állami...","id":"20250305_gyomroi-telep-sinterbiznisz-csicska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6da76111-5b46-4107-a336-17e67e75d16f.jpg","index":0,"item":"3f1a6af3-5525-4e27-8b61-04eba854f590","keywords":null,"link":"/360/20250305_gyomroi-telep-sinterbiznisz-csicska","timestamp":"2025. március. 05. 10:21","title":"„Agyoncsapni a kiskutyát, és megy a kukába” – nem csak az állatoknak volt pokol a gyömrői horrormenhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A törvényjavaslatokat még a tavaszi ülésszakban beterjesztik az Országgyűlésnek.","shortLead":"A törvényjavaslatokat még a tavaszi ülésszakban beterjesztik az Országgyűlésnek.","id":"20250305_Navracsics-Tibor-szerint-nem-alkotmanyellenes-ha-korlatozzak-a-bekoltozeshez-valo-jogot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8.jpg","index":0,"item":"cf9562af-12ca-4ada-b504-601d702f64e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_Navracsics-Tibor-szerint-nem-alkotmanyellenes-ha-korlatozzak-a-bekoltozeshez-valo-jogot","timestamp":"2025. március. 05. 14:29","title":"Navracsics Tibor szerint nem alkotmányellenes, ha korlátozzák a beköltözéshez való jogot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254f6e8b-9b52-41b9-9356-140a60ed9c15","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Még a Tesla is érintett, amely az alkatrészei jelentős részét Mexikóból szerzi be. ","shortLead":"Még a Tesla is érintett, amely az alkatrészei jelentős részét Mexikóból szerzi be. ","id":"20250304_9000-dollar-Trump-vamok-amerikaiak-autoarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/254f6e8b-9b52-41b9-9356-140a60ed9c15.jpg","index":0,"item":"7a4667b0-2ec6-45b7-b275-9f79ba9896af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_9000-dollar-Trump-vamok-amerikaiak-autoarak","timestamp":"2025. március. 04. 16:09","title":"Szabadságharc: akár 9000 dollárral is többet fizethetnek majd a Trump-vám miatt az amerikaiak egy autóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04968fe9-77e5-4306-9e08-063c51f64e6d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Miután az Egyesült Államok leállította a fegyverszállítmányokat Ukrajna számára, Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy készek a fegyverszünetre és a békekötésre is.","shortLead":"Miután az Egyesült Államok leállította a fegyverszállítmányokat Ukrajna számára, Volodimir Zelenszkij bejelentette...","id":"20250304_zelenszkij-trump-hala-ukrajna-egyesult-allamok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04968fe9-77e5-4306-9e08-063c51f64e6d.jpg","index":0,"item":"20467554-a672-43a1-a33b-1e0824739ecc","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_zelenszkij-trump-hala-ukrajna-egyesult-allamok-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 18:38","title":"Zelenszkij engedett Trumpnak, sajnálja a Fehér Házban történteket, és hálálkodott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a147342-0efa-47df-ae93-5ec632d6be6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan eljárást fejlesztettek ki, ami több mint ezerszer gyorsabban képes megkötni a légköri szén-dioxidot, mint a természetes változata.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan eljárást fejlesztettek ki, ami több mint ezerszer gyorsabban képes megkötni a légköri...","id":"20250304_szen-dioxid-eltavolitasa-a-legkorbol-kutatas-kozet-asvanyi-anyag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a147342-0efa-47df-ae93-5ec632d6be6b.jpg","index":0,"item":"a7c994a1-476e-4093-94d8-1aadaa73f735","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_szen-dioxid-eltavolitasa-a-legkorbol-kutatas-kozet-asvanyi-anyag","timestamp":"2025. március. 04. 20:03","title":"Kövekkel csökkentenék a globális felmelegedést, és ennek sokkal több értelme van, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendőrség eljárást indított, amiben vizsgálják a nemzetiségi hovatartozás iránti gyűlöletet is.","shortLead":"A rendőrség eljárást indított, amiben vizsgálják a nemzetiségi hovatartozás iránti gyűlöletet is.","id":"20250304_keses-tamadas-pozsony-magyar-fiatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b0011cd-b211-4c5d-b58d-ca5e722205e0.jpg","index":0,"item":"c1c10f31-4012-4dc8-a394-795523ecc0b1","keywords":null,"link":"/elet/20250304_keses-tamadas-pozsony-magyar-fiatal","timestamp":"2025. március. 04. 17:59","title":"Késsel támadtak Pozsonyban egy 20 éves fiatalra, mert magyarul beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]