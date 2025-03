Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b4279130-2fc8-469a-9a17-510d3b7e3e1b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan elérhetők lesznek az adóbevallási tervezetek az Ügyfélkapu+ vagy DÁP segítségével elérhető hivatalos tárhelyeken. Az adóbevallási időszakot nem csak a NAV-nál várják, hanem kiberbűnözői körökben is. A csalók gyakran adóhivataloknak álcázva magukat kihasználják a felhasználók sietségét és figyelmetlenségét, hogy megszerezzék bizalmas személyes adataikat. A Sophos kiberbiztonsági cég szerint sok magyar nagyon könnyen veszélybe sorolja magát. ","shortLead":"Hamarosan elérhetők lesznek az adóbevallási tervezetek az Ügyfélkapu+ vagy DÁP segítségével elérhető hivatalos...","id":"20250315_nav-csalas-adobevallas-atveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4279130-2fc8-469a-9a17-510d3b7e3e1b.jpg","index":0,"item":"3060b06e-588d-44fc-907d-4bcf6d7dd584","keywords":null,"link":"/tudomany/20250315_nav-csalas-adobevallas-atveres","timestamp":"2025. március. 15. 10:03","title":"Ez a NAV, vagy egy csaló próbálkozik? Milliók bánhatják, ha rossz helyre kattint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Látszólag teljesen átlagos számok.","shortLead":"Látszólag teljesen átlagos számok.","id":"20250315_Kihuztak-a-lottoszamokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab.jpg","index":0,"item":"7d877daa-27ca-467a-ad39-4e0735fcd979","keywords":null,"link":"/elet/20250315_Kihuztak-a-lottoszamokat","timestamp":"2025. március. 15. 20:44","title":"Kihúzták a lottószámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99ba213-267d-4842-9fe0-17a9a4eea476","c_author":"Lenthár Balázs","category":"elet","description":"Mi okozta a XIX. század nagy szakállrobbanását? Mi az a császárbajusz, és miért viselt ilyet Hitler? Miért rövidült egyre a divatdiktátor-hajlamokkal is rendelkező Führer pamacsa? Náci dolog-e a Hitler-bajusz? Arcszőrzet-történeti áttekintőnk következik.","shortLead":"Mi okozta a XIX. század nagy szakállrobbanását? Mi az a császárbajusz, és miért viselt ilyet Hitler? Miért rövidült...","id":"20250316_hitler-bajusz-eredete-szakall-tortenelem-chaplin-rohm-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d99ba213-267d-4842-9fe0-17a9a4eea476.jpg","index":0,"item":"307282d3-0707-4dbb-8962-37c69ec0ea2d","keywords":null,"link":"/elet/20250316_hitler-bajusz-eredete-szakall-tortenelem-chaplin-rohm-ebx","timestamp":"2025. március. 16. 13:30","title":"Hiába próbálták lebeszélni róla – így született a Hitler-bajusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d46bb1d5-0f82-4006-be94-16496af3964b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A díjat 2010 óta adományozta Óbuda és Varsó Bemowo kerülete minden évben egy lengyel és egy magyar állampolgárnak, ám ezúttal a lengyelek nem hajlandók átadni a díjat, ami nem Mitrovits személyének szól, hanem a magyar kormány politikájának.","shortLead":"A díjat 2010 óta adományozta Óbuda és Varsó Bemowo kerülete minden évben egy lengyel és egy magyar állampolgárnak, ám...","id":"20250314_lengyel-dijatado-mitrovits-politikai-okok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d46bb1d5-0f82-4006-be94-16496af3964b.jpg","index":0,"item":"27a1d2f1-9b61-4033-a196-de9cffd1a1f4","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_lengyel-dijatado-mitrovits-politikai-okok","timestamp":"2025. március. 14. 16:52","title":"Politikai okokból nem adták át Varsóban a Bem József Díjat Mitrovits Miklós történésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898cf00f-5ceb-4b87-9d1d-fb4f825a0865","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Folytatódik a lengyel alkotmányos válság.","shortLead":"Folytatódik a lengyel alkotmányos válság.","id":"20250314_lengyelorszag-koltsegvetes-alkotmanybirosag-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/898cf00f-5ceb-4b87-9d1d-fb4f825a0865.jpg","index":0,"item":"7b20f46d-b0c6-4eb0-8eab-dbdf9d802d82","keywords":null,"link":"/vilag/20250314_lengyelorszag-koltsegvetes-alkotmanybirosag-fizetes","timestamp":"2025. március. 14. 20:21","title":"Nincs rá pénz a költségvetésben, ezért nem kaptak fizetést a lengyel alkotmánybírók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Látható A festő és modellje című 1927-ben készült festmény is, amelynek különlegessége, hogy ez Picasso posztkubista korszakának legnagyobb vászna.","shortLead":"Látható A festő és modellje című 1927-ben készült festmény is, amelynek különlegessége, hogy ez Picasso posztkubista...","id":"20250316_Evtizedekig-elzart-Picasso-muveket-mutattak-be-Iranban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1.jpg","index":0,"item":"effe9b20-7473-49f6-98bb-5dfcf1a2a9a3","keywords":null,"link":"/elet/20250316_Evtizedekig-elzart-Picasso-muveket-mutattak-be-Iranban","timestamp":"2025. március. 16. 11:21","title":"Évtizedekig elzárt Picasso műveket mutattak be Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af3f701-503a-49eb-90a7-50e26cdbc209","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szerb fővárosban hatalmas demonstráció lesz, az egész országból érkeztek tüntetők.","shortLead":"A szerb fővárosban hatalmas demonstráció lesz, az egész országból érkeztek tüntetők.","id":"20250315_Teljesen-leallitjak-a-tomegkozlekedest-Belgradban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8af3f701-503a-49eb-90a7-50e26cdbc209.jpg","index":0,"item":"d239e4ff-02aa-4f26-9efe-d4c79e30ca5f","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Teljesen-leallitjak-a-tomegkozlekedest-Belgradban","timestamp":"2025. március. 15. 12:14","title":"Teljesen leállítják a tömegközlekedést Belgrádban az óriástüntetés napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49667690-f212-4ef4-8cf0-618351ad7ff4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az eladónőnek halálos sérülést okozott, két másik embert pedig megsebesített.","shortLead":"Az eladónőnek halálos sérülést okozott, két másik embert pedig megsebesített.","id":"20250315_Egy-husanggal-tamado-ferfi-megolte-egy-kisbolt-eladonojet-Fonon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49667690-f212-4ef4-8cf0-618351ad7ff4.jpg","index":0,"item":"49d867de-4452-43b1-8a42-037d644dbdbb","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Egy-husanggal-tamado-ferfi-megolte-egy-kisbolt-eladonojet-Fonon","timestamp":"2025. március. 15. 07:40","title":"Egy husánggal támadó férfi megölte egy kisbolt eladónőjét Fonón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]