Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már áprilisban megkezdheti az első hajlítható iPhone gyártását az Apple, de a tömegtermelés csak 2026-ban indulhat meg.","shortLead":"Már áprilisban megkezdheti az első hajlítható iPhone gyártását az Apple, de a tömegtermelés csak 2026-ban indulhat meg.","id":"20250318_apple-osszecsukhato-iphone-ipad-hajlithato-kijelzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef4937d1-da8e-4982-91f8-f2d663465fef.jpg","index":0,"item":"9941e300-c716-4427-b8e2-c5469a6b097c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_apple-osszecsukhato-iphone-ipad-hajlithato-kijelzo","timestamp":"2025. március. 18. 10:03","title":"Újabb hír érkezett a hajlítható iPhone sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59be8f43-6c9a-4498-ace1-b3e7d661a69b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A regényben az apja magnóra mondja a családi legendákat és az addig eltitkolt részleteket.","shortLead":"A regényben az apja magnóra mondja a családi legendákat és az addig eltitkolt részleteket.","id":"20250317_hvg-Marianna-D-Birnbaum-Apu-regeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59be8f43-6c9a-4498-ace1-b3e7d661a69b.jpg","index":0,"item":"e296c6f1-6875-4c0b-bb53-185fbb18c191","keywords":null,"link":"/360/20250317_hvg-Marianna-D-Birnbaum-Apu-regeny","timestamp":"2025. március. 17. 16:00","title":"Szülei életvégi monológjaival önmagának is emléket állított a nemrég elhunyt Marianna D. Birnbaum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba229609-1343-4ef5-9fc9-dde266ad6b55","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Global Times arról írt, hogy az amerikai kormány úgy dobta el az Amerika Hangját, mint egy koszos rongyot.","shortLead":"A Global Times arról írt, hogy az amerikai kormány úgy dobta el az Amerika Hangját, mint egy koszos rongyot.","id":"20250318_kinai-media-trump-amerika-hangja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba229609-1343-4ef5-9fc9-dde266ad6b55.jpg","index":0,"item":"49527983-0c45-4992-8ad3-0b901e2f0549","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_kinai-media-trump-amerika-hangja","timestamp":"2025. március. 18. 13:36","title":"Azon örömködik a kínai média, hogy Trumpék beszántják az Amerika Hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66c54f4-7572-4293-b53d-392e8af2c518","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél helyett egy deci leves jutott, de a gabonakészítményeket is lefelezték.","shortLead":"Másfél helyett egy deci leves jutott, de a gabonakészítményeket is lefelezték.","id":"20250318_Miskolc-kozetkeztetes-leves-salata-adag-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f66c54f4-7572-4293-b53d-392e8af2c518.jpg","index":0,"item":"e0cf96f9-ecbb-4afe-ae2f-116728f0d70c","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Miskolc-kozetkeztetes-leves-salata-adag-onkormanyzat","timestamp":"2025. március. 18. 10:01","title":"Durván lecsökkentette az ovisok ebédjét a közétkeztető, majd sikerként adta el az önkormányzat, hogy visszaállították az adagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A magyar futball fellegvárában, Felcsúton jártam a Puskás Akadémia–Zalaegerszeg mérkőzésen, hogy megnézzem, mennyire érdekli a helyieket, hogy tíz fordulóval a bajnokság vége előtt a csapatuk vezeti az NB I-es tabellát. A mérkőzés előtt bejártam a falu jellegzetes helyszíneit és belebotlottam Orbán Viktor gyerekkori csapattársába is.","shortLead":"A magyar futball fellegvárában, Felcsúton jártam a Puskás Akadémia–Zalaegerszeg mérkőzésen, hogy megnézzem, mennyire...","id":"20250317_felcsut-puskas-akademia-riport-pancho-arena-orban-viktor-meszaros-lorinc-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4.jpg","index":0,"item":"e0ed9364-c3d5-40da-851d-4456f6115df3","keywords":null,"link":"/sport/20250317_felcsut-puskas-akademia-riport-pancho-arena-orban-viktor-meszaros-lorinc-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 18:15","title":"Elmentem Mészároslandbe átélni a felcsúti futball-lázat, ehelyett a nyakamba rúgták a sörömet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ae7d4b-0f1b-43b0-bd1c-74624b542c0c","c_author":"Mészáros Márton","category":"gazdasag","description":"A személyi költségek és a hozzáadott értékek is ott a legmagasabbak, ahol a külföldi tulajdonú cégek működnek.","shortLead":"A személyi költségek és a hozzáadott értékek is ott a legmagasabbak, ahol a külföldi tulajdonú cégek működnek.","id":"20250318_ksh-arbevetel-autogyartas-kiskereskedelem-audi-mercedes-suzuki-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40ae7d4b-0f1b-43b0-bd1c-74624b542c0c.jpg","index":0,"item":"82252469-23c3-4f53-85c1-16135b1f4770","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_ksh-arbevetel-autogyartas-kiskereskedelem-audi-mercedes-suzuki-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 05:19","title":"Brutális különbségekre mutat rá a KSH: ahol nincs autógyár, ott szinte semmi nincsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Lidl és a Tesco után a Spar is lépett.","shortLead":"A Lidl és a Tesco után a Spar is lépett.","id":"20250317_Spar-mennyisegi-korlatozas-arresstop-tesco-lidl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295.jpg","index":0,"item":"a0c200b2-0c62-4a41-bc97-2772dd76982f","keywords":null,"link":"/kkv/20250317_Spar-mennyisegi-korlatozas-arresstop-tesco-lidl","timestamp":"2025. március. 17. 19:57","title":"A Spar is mennyiségi korlátozást vezetett be az árrésstop miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tűzoltó is megjelent az ülésteremben.","shortLead":"Egy tűzoltó is megjelent az ülésteremben.","id":"20250318_parlament-pride-tiltasa-torveny-momentum-fustgyertya-galeria-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c3d599-fea6-4f10-9c26-b6b0bd1df930.jpg","index":0,"item":"6b3ab608-9cda-4c0f-90e3-b74e9009e14c","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_parlament-pride-tiltasa-torveny-momentum-fustgyertya-galeria-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 14:39","title":"Füstgyertyák és szovjet himnusz mellett fogadták el a Pride-ot betiltó törvényt – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]