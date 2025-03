Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8e815867-51ca-40ab-ae42-9c63ff36e29a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Momentum által összehívott tüntetésen pár százan voltak, a tömeg elindult a Margit híd felé. ","shortLead":"A Momentum által összehívott tüntetésen pár százan voltak, a tömeg elindult a Margit híd felé. ","id":"20250318_kossuth-ter-tuntetes-pride-betiltas-momentum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e815867-51ca-40ab-ae42-9c63ff36e29a.jpg","index":0,"item":"4f2c2213-385b-44de-88f8-3a7ef06ca2ed","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_kossuth-ter-tuntetes-pride-betiltas-momentum","timestamp":"2025. március. 18. 17:41","title":"„Nem félek, dühös vagyok” – a Kossuth téren tüntettek a Pride betiltása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43ff59d-45af-47f1-bec7-c50640eace13","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók felfedezték, hogy a hámsejtek is képesek arra, hogy kommunikáljanak, csak sokkal lassabban, mint az az idegrendszerben történne.","shortLead":"Amerikai kutatók felfedezték, hogy a hámsejtek is képesek arra, hogy kommunikáljanak, csak sokkal lassabban, mint...","id":"20250318_sikoly-hamsejt-kommunikacio-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a43ff59d-45af-47f1-bec7-c50640eace13.jpg","index":0,"item":"a0f11c42-0d37-4b9f-bad2-8a85358210bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_sikoly-hamsejt-kommunikacio-egeszseg","timestamp":"2025. március. 18. 20:03","title":"Halk sikollyal kommunikál az emberi bőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6502b512-bba9-41fe-853d-f7a59c410591","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra is kíváncsiak, hogy mit gondolnak a válaszadók Magyar Péter és a Pride viszonyáról.","shortLead":"Arra is kíváncsiak, hogy mit gondolnak a válaszadók Magyar Péter és a Pride viszonyáról.","id":"20250319_Orban-poloska-Magyar-Peter-Pride-kozvelemeny-kutatas-Fidesz-Amarone-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6502b512-bba9-41fe-853d-f7a59c410591.jpg","index":0,"item":"b55f8d40-7dd8-418d-bb1b-f3899391d80b","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Orban-poloska-Magyar-Peter-Pride-kozvelemeny-kutatas-Fidesz-Amarone-ebx","timestamp":"2025. március. 19. 13:48","title":"Orbán poloskázásáról és az ukrán maffiáról is kérdez a Fidesz-közeli közvélemény-kutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"Lenthár Balázs","category":"vilag","description":"Ez azt jelentheti, hogy az orosz elnök nem számít gyors eredményre a Trumppal folytatandó megbeszélésen.","shortLead":"Ez azt jelentheti, hogy az orosz elnök nem számít gyors eredményre a Trumppal folytatandó megbeszélésen.","id":"20250318_putyin-szankciok-oroszorszag-ukrajna-trump-tuzszunet-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"21aac5e0-7a7b-4e9b-9a58-ec0a83b6cc97","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_putyin-szankciok-oroszorszag-ukrajna-trump-tuzszunet-haboru","timestamp":"2025. március. 18. 14:32","title":"Putyin szerint a szankciókat nem érdemes ideiglenes intézkedéseknek tekinteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb39dc3-45b4-4428-a4b4-0719ba981f72","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":" A szakaszon egy viadukt, két felüljáró és öt híd is van. ","shortLead":" A szakaszon egy viadukt, két felüljáró és öt híd is van. ","id":"20250320_Nyarra-Budapest-Eszek-autopalyaszakasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfb39dc3-45b4-4428-a4b4-0719ba981f72.jpg","index":0,"item":"e29d58a3-bd20-438f-835e-2e04cfe32f01","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_Nyarra-Budapest-Eszek-autopalyaszakasz","timestamp":"2025. március. 20. 07:24","title":"Nyárra elkészül a Budapest és Eszék közötti utolsó autópályaszakasz is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33fe814-74c5-4129-87c5-48bd6d13ea0e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Teljesítette kéthetes küldetését, és összesen 119 GB tudományos adatot küldött vissza a Földre a Blue Ghost holdszonda. A zord holdi éjszaka beköszönte után végleg leállt.","shortLead":"Teljesítette kéthetes küldetését, és összesen 119 GB tudományos adatot küldött vissza a Földre a Blue Ghost holdszonda...","id":"20250318_firefly-aerospace-blue-ghost-holdszonda-kuldetes-vege-holdi-ejszaka-celok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a33fe814-74c5-4129-87c5-48bd6d13ea0e.jpg","index":0,"item":"cde0c4d1-5840-4651-8ba0-1c6339f3e487","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_firefly-aerospace-blue-ghost-holdszonda-kuldetes-vege-holdi-ejszaka-celok","timestamp":"2025. március. 18. 09:03","title":"14 nap után elnémult a Firefly holdszondája, a cég szerint minden feladatát teljesítette a szerkezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f616d3-d4c6-4842-8132-171b19d51906","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Oracle lehet a TikTok „biztonsági partnere” az Egyesült Államokban, így a platform elérhető maradhat az országban. Hasonló kezdeményezése azonban már volt a TikToknak, így kérdés, hogy az új biztonsági garanciák elegendőek lesznek-e.","shortLead":"Az Oracle lehet a TikTok „biztonsági partnere” az Egyesült Államokban, így a platform elérhető maradhat az országban...","id":"20250319_bytedance-tiktok-egyesult-allamok-oracle-megallapodas-biztonsagi-aggalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59f616d3-d4c6-4842-8132-171b19d51906.jpg","index":0,"item":"f06f5cd9-7810-4c0d-a4cd-c5c29f41c920","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_bytedance-tiktok-egyesult-allamok-oracle-megallapodas-biztonsagi-aggalyok","timestamp":"2025. március. 19. 09:03","title":"Közel lehet a megállapodás: így menekülhet meg a TikTok amerikai üzletága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Betsy Arakawa február 12-én többször is felhívott egy orvosi rendelőt, hogy segítséget kérjen.","shortLead":"Betsy Arakawa február 12-én többször is felhívott egy orvosi rendelőt, hogy segítséget kérjen.","id":"20250318_Gene-Hackman-halala-Betsy-Arakawa-telefon-hivas-orvosi-rendelo-segitseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3864f52-cd6d-451a-a423-16053eb02b48.jpg","index":0,"item":"914a5eb2-d751-4b25-b841-ca32f8c7d088","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Gene-Hackman-halala-Betsy-Arakawa-telefon-hivas-orvosi-rendelo-segitseg","timestamp":"2025. március. 18. 09:33","title":"Mégsem akkor halhatott meg Gene Hackman felesége, mint ahogy korábban megállapították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]