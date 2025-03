Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"85b7452a-dbff-44d4-8188-27feb0fa6e55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem feltétlenül drágább a Fehér Lótusz című sorozatban látható paradicsomi környezet, mint ha valamelyik hazai Tiborcz-szállodában akarnánk megszállni.","shortLead":"Nem feltétlenül drágább a Fehér Lótusz című sorozatban látható paradicsomi környezet, mint ha valamelyik hazai...","id":"20250319_feher-lotusz-sorozat-thaifold-szalladoak-arak-tiborcz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85b7452a-dbff-44d4-8188-27feb0fa6e55.jpg","index":0,"item":"8708ef9c-9c02-4a32-8abc-5462858a0674","keywords":null,"link":"/elet/20250319_feher-lotusz-sorozat-thaifold-szalladoak-arak-tiborcz","timestamp":"2025. március. 19. 09:00","title":"Megnéztük, mennyibe fájna egy igazi Fehér Lótusz-rajongó thaiföldi álomutazása a tavaszi szünetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7176aee-c2e7-437b-90fc-0bbe707b0cca","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy jelenleg mely személyautók gyakorolják a legkisebb negatív hatást a környezetre.","shortLead":"Vázoljuk, hogy jelenleg mely személyautók gyakorolják a legkisebb negatív hatást a környezetre.","id":"20250319_ezek-most-a-leginkabb-kornyezetbarat-autok-toplista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7176aee-c2e7-437b-90fc-0bbe707b0cca.jpg","index":0,"item":"ad57d99e-37ed-432f-a550-71044a155aac","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_ezek-most-a-leginkabb-kornyezetbarat-autok-toplista","timestamp":"2025. március. 19. 07:59","title":"Ezek most a leginkább környezetbarát autók – toplista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf8bcd1-8840-4403-a3a9-bf3aa9058392","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti megmozduláshoz hasonlóan a vidéki rendezvényen is nagy volt a rendőri készültség.","shortLead":"A budapesti megmozduláshoz hasonlóan a vidéki rendezvényen is nagy volt a rendőri készültség.","id":"20250319_Pecsett-is-tuntettek-a-Pride-betiltasa-ellen-torvenymodositas-gyulekezesi-jog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbf8bcd1-8840-4403-a3a9-bf3aa9058392.jpg","index":0,"item":"ae22b2c8-93b2-44fd-b5a8-9b56939514c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Pecsett-is-tuntettek-a-Pride-betiltasa-ellen-torvenymodositas-gyulekezesi-jog","timestamp":"2025. március. 19. 21:50","title":"Pécsett is tüntettek a Pride betiltása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463d9067-b7c1-4748-919c-fe08bde20625","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője lebarmozta és bolsevikozta a füstgyertyázó képviselőket. Bányai Gábor pedig videót készített a parlamenti akcióról.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője lebarmozta és bolsevikozta a füstgyertyázó képviselőket. Bányai Gábor pedig videót készített...","id":"20250318_kocsis-mate-banyai-gabor-rosszullet-fustgyertyazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/463d9067-b7c1-4748-919c-fe08bde20625.jpg","index":0,"item":"b7c6b290-d865-48ce-a7ac-224fd6362777","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_kocsis-mate-banyai-gabor-rosszullet-fustgyertyazas","timestamp":"2025. március. 18. 15:48","title":"Kocsis Máté: A Covidot alig túlélő Bányai Gábor rosszul lett a füstgyertyázástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74b0144-dec9-491a-bfc7-42a82d34851f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"1985-ben leszakadt egy fűszerpolc az otthonukban, az ezt követő szóváltás hozta az ötletet számára, hogy fűszerekkel foglalkozzon. ","shortLead":"1985-ben leszakadt egy fűszerpolc az otthonukban, az ezt követő szóváltás hozta az ötletet számára, hogy fűszerekkel...","id":"20250318_Meghalt-Horvath-Rozi-a-fuszermarka-nevadoja-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c74b0144-dec9-491a-bfc7-42a82d34851f.jpg","index":0,"item":"2480123f-a1ed-49b1-a4c5-3b65aafeff51","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Meghalt-Horvath-Rozi-a-fuszermarka-nevadoja-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 19:00","title":"Meghalt Horváth Rozi, a fűszermárka névadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1dbaf2f-38e5-46ff-9f04-da32a5e4746f","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Két hét alatt csak a belga főváros egyik negyedében, Anderlechtben hét fegyveres leszámolás történt. „Olyan, mintha a Vadnyugaton élnénk” – mondják a helyiek. Ropognak a fegyverek Szeretettel külföldről sorozatunk legújabb, brüsszeli cikkében.","shortLead":"Két hét alatt csak a belga főváros egyik negyedében, Anderlechtben hét fegyveres leszámolás történt. „Olyan, mintha...","id":"20250318_szeretettel-kulfoldrol-brusszel-drogkereskedelem-bandahaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1dbaf2f-38e5-46ff-9f04-da32a5e4746f.jpg","index":0,"item":"9040ce79-f7f7-4433-90af-1fb119736a28","keywords":null,"link":"/360/20250318_szeretettel-kulfoldrol-brusszel-drogkereskedelem-bandahaboru","timestamp":"2025. március. 18. 15:00","title":"A brüsszeli rendőrök a mobiljukat nyomkodták, amikor 60 méterre tőlük Kalasnyikovval végeztek ki egy drogkereskedőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c5cf89-523c-4be3-aa6b-2a443914cb00","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Beperelte a profi tenisz irányító szervezeteit a Novak Djokovic és Vasek Pospisil által alapított érdekvédelmi szövetség, amely több jogot követel a játékosoknak.","shortLead":"Beperelte a profi tenisz irányító szervezeteit a Novak Djokovic és Vasek Pospisil által alapított érdekvédelmi...","id":"20250319_novak-djokovic-ptpa-tenisz-szervezetek-per-jolet-ranglista-penzdijak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c5cf89-523c-4be3-aa6b-2a443914cb00.jpg","index":0,"item":"7bfa7281-da47-4911-99f0-482201e88907","keywords":null,"link":"/sport/20250319_novak-djokovic-ptpa-tenisz-szervezetek-per-jolet-ranglista-penzdijak","timestamp":"2025. március. 19. 11:46","title":"Háborút indítottak Djokovicék a teniszt „kartellként” irányító szervezetek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d734a26a-8e70-49ab-9592-d73cfa8f199a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szörnyű körülmények között tartott állatok egy része elpusztult, míg a többit az állatorvosnak kellett elaltatnia.","shortLead":"A szörnyű körülmények között tartott állatok egy része elpusztult, míg a többit az állatorvosnak kellett elaltatnia.","id":"20250318_bortonbuntetes-107-macska-kutya-kobanyai-lakas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d734a26a-8e70-49ab-9592-d73cfa8f199a.jpg","index":0,"item":"e20f9447-34fc-4970-a41b-282af8a4ee71","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_bortonbuntetes-107-macska-kutya-kobanyai-lakas","timestamp":"2025. március. 18. 14:09","title":"Börtönbüntetést kapott az a nő, aki 107 macskát és egy kutyát tartott a kőbányai lakásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]