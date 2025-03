Elégedett lehet az MBH Bank, a pénzintézet kifejezetten jó évet zárt, miközben a gazdaság egésze 2024-ben legfeljebb stagnált. Krizsanovich Péter, az MBH Bank Stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese, Ginzer Ildikó, standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes, és Szabó Levente egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes ismertették a bankcsoport tavalyi üzleti eredményeit.

Az MBH újonnan kiadott, a Budapesti Értéktőzsdén is elérhető eredménykimutatása alapján száguldó évet tudhat maga mögött.

A pénzintézet bruttó hitelállománya az előző évhez képest 950 milliárd forinttal, 18,4 százalékkal emelkedett, ami így 6121 milliárd forintra növekedett. Emellett az MBH Bank ügyfélbetét-állományának növekedése éves összevetésben 15,9 százalékos volt, elérve ezzel a 8064 milliárd forintos szintet az év végén.

A pénzintézet 277 milliárd forint korrigált adózás előtti eredményt ért el a tavalyi évben, a saját tőkéje pedig meghaladta az 1139 milliárd forintot a negyedik negyedév végén.

Krizsanovics ez alapján kiemelkedően sikeres évnek minősítette 2024-et. Elmondása szerint minden szempontból nyugodt közegben tudott működni a bankszektor, ha tavaly el is maradtak a reményektől, idén erősebb növekedésre lehet számítani, a GDP 2-3 százalékos bővülésére számítanak a bank szakértői.

Honnét jött a pénz?

Kérdésünkre Krizsanovics elmondta, a bankcsoport üzleti eredményének bővülését kétharmadban az akvizíciók hozták, ugyanakkor minden üzleti szegmensében a bankcsoportnak a számottevő organikus növekedés is bejött.

A bank által kiemelt eredmények: A lakossági hitelállomány 36,9 százalékot növekedett éves összehasonlításban, így 2383,9 milliárd forintot tett ki az év végén, a lakossági betétállomány 20,8 százalékkal, 3197,8 milliárd forintra emelkedett. Ez deklaráltan a Fundamentában való meghatározó tulajdonszerzésből adódott. Mint azt Krizsanovics kérdésünkre elmondta, ez a tranzakció önmagában 400 ezer ügyféllel növelte az MBH ügyfélportfolióját.

Emellett a lakáshitelek értékesítését a bank egy év alatt ötszörösére növelte, a negyedik negyedévre elérte a 31 százalékos piaci részesedést az új lakáshitel kihelyezésben, az új személyi kölcsönök folyósítását pedig megduplázta. A vállalati üzletágban éves összevetésben 7,2 százalékkal, összesen 3044,7 milliárd forintra bővült a hitelállomány, míg a betétállomány 16,3 százalékkal emelkedett, elérve ezzel a 4640,5 milliárd forintot. A nem teljesítő állomány a teljes portfólió 2,8 százalékára csökkent.

Derűs kilátások

Az MBH szerint jó irányba haladnak a piaci folyamatok, Ginzer Ildikó is a lakossági front erősödéséről számolt be. Rákérdeztünk, hogy az újonnan bevezetett előírás arra, hogy mindenhol legyen pénzkiadó automata az országban, mivel járhat. Ginzer kiemelte: még nem ismert minden részlet, ezzel együtt az MBH folyamatosan bővíti most is az ezret meghaladó ATM-hálózatát, és továbbra is üzemelteti a Takarékbank által korábban elindított mobil bankfiókokat. Ginzer szerint ezzel együtt folytatják a fiókhálózatuk fejlesztését és megújítását.

Kérdésünkre Szabó elmondta, hogy a sok nyűg mellett, ami hagyományosan érinti a magyar agráriumot és élelmiszeripart, az MBH ügyfélköre nagyon stabil, úgy is, hogy vegyes, van benne nagyobb, kisebb cég, és őstermelő is. Ezen a téren továbbra is erős pozíciókat igyekszik fenntartani a pénzintézet.

Jelentős bővülést ért el a csoport a befektetési állományokban és a befektetési szolgáltatások jutalékának tekintetében. A befektetési szolgáltatások jutalékának összege 1 év alatt több mint 64 százalékkal emelkedett. A lakossági egyéb megtakarítások állománya pedig közel 18 százalékkal, 3 013 milliárd forintra nőtt.

Odaharapni az OTP-nek

Jelenleg az MBH a belső piacra koncentrál, de abszolút napirenden van, hogy továbblépjen. Szabó kérdésünkre úgy vélekedett, hogy a pénzintézet stabil tőkehelyzete teljes egészében reális kilátássá teszi, hogy 2026-ban külföldi akvizíciókba is belevágjanak.

Ilyet eddig a hazai piaci szereplők közül a piacvezető OTP tett, ami a régióban szerzett meghatározó piaci pozíciókat. Szabó szerint az MBH folyamatosan figyeli a növekedési lehetőségeket, ehhez a különböző állami támogatási programokban részt vesznek, de alapvetően kiegészítő tényezőnek tekintik, kellően erősnek tartják a saját piaci ajánlataikat is.

Megkérdeztük arról is, hogy 2025-ben milyennek érzik a bank megítélését, lévén a pénzintézet létrejötte finoman szólva nem volt göröngymentes. Úgy látja, az integráció sikeresen lezajlott, és az ügyfelek is egy tőkeerős és megbízható pénzintézetnek tekintik az MBH-t, erre építik a további terveket is a bankcsoport összes üzletágában, legyen szó lakossági, vállalati vagy egyéb szegmensekről.