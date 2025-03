Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy erzsébetvárosi kocsmánál matricázott.","shortLead":"Egy erzsébetvárosi kocsmánál matricázott.","id":"20250323_Megtamadtak-a-Momentum-aktivistajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"88038511-23dc-4021-8134-62509b5ff9fd","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_Megtamadtak-a-Momentum-aktivistajat","timestamp":"2025. március. 23. 09:51","title":"Megtámadták a Momentum aktivistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3878d778-9301-4a48-aca8-a6c64bc94c9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány napja világszerte megvásárolható Apple legújabb okostelefonja, az iPhone 16e, ami ugyan nem olcsó, de iPhone-árhoz mérve mégsem annyira drága. Sokan be is ruháztak rá, azonban most egy bosszantó problémával találkoznak: vagy okosórájukat viselik, vagy zenét hallgatnak.","shortLead":"Néhány napja világszerte megvásárolható Apple legújabb okostelefonja, az iPhone 16e, ami ugyan nem olcsó, de...","id":"20250322_apple-iphone-16e-bluetooth-problemak-hiba-szoftver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3878d778-9301-4a48-aca8-a6c64bc94c9c.jpg","index":0,"item":"3374bcb5-dc13-45ea-abeb-71473f433dd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250322_apple-iphone-16e-bluetooth-problemak-hiba-szoftver","timestamp":"2025. március. 22. 14:03","title":"Óra vagy zene? Fura választás elé állították az iPhone 16e tulajdonosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0799b0c-14d3-4081-90ab-dd11d346d3ea","c_author":"4iG Informatikai Zrt. ","category":"brandchannel","description":"A Bizottság döntése alapján 2025 januárjában megkezdődött a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér (Common European Agricultural Data Space – CEADS) létrehozása. A CEADS célja egy európai keretrendszer kialakítása, amely biztonságos, átlátható és felelősségteljes módon könnyíti meg az adatok megosztását, feldolgozását és elemzését. Alapvető eszközként szolgál majd az ágazat digitális és zöld átállásának felgyorsításához, az adminisztratív terhek csökkentéséhez, valamint a mesterségesintelligencia-eszközök alkalmazásának megalapozásához.","shortLead":"A Bizottság döntése alapján 2025 januárjában megkezdődött a Közös Európai Mezőgazdasági Adattér (Common European...","id":"20250220_4iG_Kozos-Europai-Mezogazdasagi-Adatter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0799b0c-14d3-4081-90ab-dd11d346d3ea.jpg","index":0,"item":"35c13be9-df34-4cd2-aa1b-0979ab98aa69","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250220_4iG_Kozos-Europai-Mezogazdasagi-Adatter","timestamp":"2025. március. 22. 15:30","title":"Mi történik a mezőgazdasággal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"2b533719-cdbe-4980-9b60-a426eaa5e8d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"9b555d51-fe17-4f36-8dc3-ae4cc64a9485","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A McLaren ausztrál pilótája élete első pole pozícióját szerezte meg. ","shortLead":"A McLaren ausztrál pilótája élete első pole pozícióját szerezte meg. ","id":"20250322_kinai-nagydij-idomero-edzes-pole-oscar-piastri-mclaren","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b555d51-fe17-4f36-8dc3-ae4cc64a9485.jpg","index":0,"item":"50f48971-f6a6-4134-a695-2edb0119d9a2","keywords":null,"link":"/sport/20250322_kinai-nagydij-idomero-edzes-pole-oscar-piastri-mclaren","timestamp":"2025. március. 22. 09:14","title":"Oscar Piastri nyerte az időmérőt Sanghajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f94481-4000-4809-8db7-3d82e7cc578a","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A villamosmérnök, akinek hetvenévesen gyökeresen megváltozott az élete. Egy stockfotós készített róla felvételeket, amelyekből kényszeredettnek tűnő mosolya nyomán Hide the Pain Harold megjelöléssel világszerte ismert mémek születtek. Tele a naptára. Reklámoz kakaós italt és harisnyát, fellépései vannak Kőszegtől Bogotáig. HVG-portré.","shortLead":"A villamosmérnök, akinek hetvenévesen gyökeresen megváltozott az élete. Egy stockfotós készített róla felvételeket...","id":"20250323_hvg-Arato-Andras-Hide-the-Pain-Harold-hvg-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41f94481-4000-4809-8db7-3d82e7cc578a.jpg","index":0,"item":"567ff331-a38d-408e-9072-f7b9516e6317","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-Arato-Andras-Hide-the-Pain-Harold-hvg-portre","timestamp":"2025. március. 23. 19:30","title":"Arató András, avagy Hide the Pain Harold: Én sem kemény munkával lettem világhírű, de ne nevezzenek celebnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f817ee-4ce4-4b13-abdc-0bf74dbd760e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump autokratikus állammá alakítja országát, és ebben olyan fejlemény segíti őt, amelyet az USA alapító atyái nem láttak előre – állítja Steven Levitsky harvardi professzor, a „Hogyan halnak meg a demokráciák” című, Daniel Ziblattal közösen írt bestseller társszerzője.","shortLead":"Donald Trump autokratikus állammá alakítja országát, és ebben olyan fejlemény segíti őt, amelyet az USA alapító atyái...","id":"20250322_Steven-Levitsky-Spiegel-Az-USA-megszunik-demokracia-lenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53f817ee-4ce4-4b13-abdc-0bf74dbd760e.jpg","index":0,"item":"27bf081d-7aaa-4d6c-86fe-665739cb3aa7","keywords":null,"link":"/360/20250322_Steven-Levitsky-Spiegel-Az-USA-megszunik-demokracia-lenni","timestamp":"2025. március. 22. 09:31","title":"„Az USA megszűnik demokrácia lenni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem találta a megfelelő szavakat vagy indokot? És önt is kínozta utána az önvád, hogy miért nem tudott nemet mondani, és a szorongás, hogy hogyan tud majd eleget tenni a kérésnek? Nemet mondani nem egyszerű, viszont megtanulható, és gyakorlásával nagyon sokat tehetünk önmagunkért.","shortLead":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem...","id":"20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20.jpg","index":0,"item":"b7cc7d72-3c1b-4c75-a171-f9137b70b438","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","timestamp":"2025. március. 22. 13:30","title":"Nehéz nemet mondani? Mutatjuk, hogyan csinálja jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"2c413c77-eaed-470c-a619-46513d36ff64","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Története legsúlyosabb vereségét szenvedte el Törökország ellen a magyar válogatott.","shortLead":"Története legsúlyosabb vereségét szenvedte el Törökország ellen a magyar válogatott.","id":"20250323_magyar-labdarugo-valogatott-nemzetek-ligaja-osztalyozo-torokorszag-budapest-puskas-ferenc-stadion-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c413c77-eaed-470c-a619-46513d36ff64.jpg","index":0,"item":"281141db-c7ca-4e8e-b28a-ded2522aa70a","keywords":null,"link":"/sport/20250323_magyar-labdarugo-valogatott-nemzetek-ligaja-osztalyozo-torokorszag-budapest-puskas-ferenc-stadion-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 17:50","title":"Csúnya vége lett, kettős vereséggel búcsúzott a Nemzetek Ligája elitjétől a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]