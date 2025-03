Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"28921837-2e00-47f3-a451-78d5af8555db","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség szakemberei még 2022 októberében rögzítették, ahogy a napszél részecskéi kavarogva áramlanak ki a csillagból.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség szakemberei még 2022 októberében rögzítették, ahogy a napszél részecskéi kavarogva áramlanak ki...","id":"20250331_napszel-nap-video-solar-orbiter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28921837-2e00-47f3-a451-78d5af8555db.jpg","index":0,"item":"362ab931-4bf1-4bd3-b48e-6622967b4b7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_napszel-nap-video-solar-orbiter","timestamp":"2025. március. 31. 10:03","title":"2 000 000 kilométeres örvényt videóztak le a Nap szélénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f5f38d-bda2-4f56-8692-51e9ddcd5955","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Képben kell lenni, különben az internet lesz a gyerekünk felvilágosítója, szülőként igenis referenciapontnak kell maradni számukra – mondja Szél Dávid pszichológus, aki a Kamaszok című Netflix-sorozat óriási visszhangja kapcsán beszélt az influenszerek hatásáról a gyerekekre. Hogyan terjed az internetes nőgyűlölet, és miért fontos, hogy egy apuka megszeresse a Ninjagót? Mit tegyünk, ha elzárkózik a gyerek? Hogyan reagálják le eltérően a fiúk és a lányok a neten felszedett öngyűlöletet? ","shortLead":"Képben kell lenni, különben az internet lesz a gyerekünk felvilágosítója, szülőként igenis referenciapontnak kell...","id":"20250330_hvg-kepben-lenni-szel-david-pszichologus-adolescence-kamaszok-internetes-nogyulolet-szulok-jelenlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57f5f38d-bda2-4f56-8692-51e9ddcd5955.jpg","index":0,"item":"395b9805-cef2-47ed-84c5-31d662798911","keywords":null,"link":"/360/20250330_hvg-kepben-lenni-szel-david-pszichologus-adolescence-kamaszok-internetes-nogyulolet-szulok-jelenlet","timestamp":"2025. március. 30. 19:30","title":"Gyötrődnek a kiskamaszokat nevelő szülők, de kicsit túl hamar feladják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a39565f-a07d-4e65-94e0-4dc93f2657c7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Legalább 1700 ember vesztette életét a pénteki földrengésben, ami 7,7-es erősséggel rázta meg Mianmart. A túlélők utáni kutatást jelenleg is folytatják.","shortLead":"Legalább 1700 ember vesztette életét a pénteki földrengésben, ami 7,7-es erősséggel rázta meg Mianmart. A túlélők utáni...","id":"20250330_mianmar-foldrenges-tulelok-kereses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a39565f-a07d-4e65-94e0-4dc93f2657c7.jpg","index":0,"item":"9b1f2fd9-b248-4842-929f-dc27e6e834b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_mianmar-foldrenges-tulelok-kereses","timestamp":"2025. március. 30. 19:12","title":"Újabb négy embert mentettek ki a romok alól Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7ceb328-cedc-4208-a761-6b5a5345f342","c_author":"Zdeborsky György","category":"360","description":"Miután a sajtó eltökélten igyekszik feltárni, hogyan vesztették el százmilliárd forintok a közpénzjellegüket, és ehhez most már az Állami Számvevőszék is szolgál adalékokkal, mintha veszendőbe menne a politikai felelősség. Ezt a feltáró munkát talán segítik a következő kérdések.","shortLead":"Miután a sajtó eltökélten igyekszik feltárni, hogyan vesztették el százmilliárd forintok a közpénzjellegüket, és ehhez...","id":"20250331_Zdeborsky-Gyorgy-MNB-alapitvany-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7ceb328-cedc-4208-a761-6b5a5345f342.jpg","index":0,"item":"d21d9f78-f78b-48fd-ac29-c3bf5ce8d90a","keywords":null,"link":"/360/20250331_Zdeborsky-Gyorgy-MNB-alapitvany-velemeny","timestamp":"2025. március. 31. 08:00","title":"Zdeborsky György: 13+1 gondolat, kérdés az MNB alapítványáról és a jegybank feladatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a75133b-6265-4a08-bace-a4ad7aa61af7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi többek között azt kiabálta: „nem rendőr kell ide, hanem hóhér. És mindnyájatokat fel kell akasztani”.","shortLead":"A férfi többek között azt kiabálta: „nem rendőr kell ide, hanem hóhér. És mindnyájatokat fel kell akasztani”.","id":"20250330_tisza-part-alairasgyujtes-onkentesek-tamadas-kelenfold-ferfi-elfogatoparancs-korozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a75133b-6265-4a08-bace-a4ad7aa61af7.jpg","index":0,"item":"b3c7e9da-1933-4a66-807b-112b6d943405","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_tisza-part-alairasgyujtes-onkentesek-tamadas-kelenfold-ferfi-elfogatoparancs-korozes","timestamp":"2025. március. 30. 21:16","title":"Körözik a férfit, aki Kelenföldön rátámadt a tiszás aláírásgyűjtőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c438d9bd-f2ca-4156-ad43-eb7bc88b4df9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Januárban az átlagkeresetek csak bő 10 százalékkal nőttek éves alapon, a medián (közepes) keresetek csak bő 9 százalékkal. A közepes havi kereset nettója 374 ezer forint volt. A reálkereset csak 4,6 százalékkal nőtt.","shortLead":"Januárban az átlagkeresetek csak bő 10 százalékkal nőttek éves alapon, a medián (közepes) keresetek csak bő 9...","id":"20250331_A-januari-beremelesekben-sem-nagyon-latszik-a-repulorajt-beesett-a-realkereset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c438d9bd-f2ca-4156-ad43-eb7bc88b4df9.jpg","index":0,"item":"601c4652-9aa7-45ed-b764-0e36464af920","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250331_A-januari-beremelesekben-sem-nagyon-latszik-a-repulorajt-beesett-a-realkereset","timestamp":"2025. március. 31. 08:35","title":"A januári béremelésekben sem nagyon látszik a repülőrajt, beesett a reálkereset-emelkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44e52ca-c6b8-4b77-80d5-a5c61a086d5b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Csoda, hogy le tudta reagálni. ","shortLead":"Csoda, hogy le tudta reagálni. ","id":"20250331_Keresik-amokfuto-audis-Kenderes-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d44e52ca-c6b8-4b77-80d5-a5c61a086d5b.jpg","index":0,"item":"7aadad8c-60df-446c-97e6-5abe2113a07f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_Keresik-amokfuto-audis-Kenderes-video","timestamp":"2025. március. 31. 08:10","title":"Audis ámokfutót keresnek, aki elől csak elugrani tudott egy gyalogos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205a5fbe-cdb5-4c4c-94c1-7d37c8a8d1f5","c_author":"Cabrera Martin","category":"itthon","description":"A demonstrálók rózsaszín háromszögeket feszítettek ki a város különböző pontjain.","shortLead":"A demonstrálók rózsaszín háromszögeket feszítettek ki a város különböző pontjain.","id":"20250330_tuntetes-pride-betiltas-ellen-lmbtq-jogok-karmelita-kolostor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/205a5fbe-cdb5-4c4c-94c1-7d37c8a8d1f5.jpg","index":0,"item":"4eff71b0-dc1f-4388-b3cc-31572fd03257","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_tuntetes-pride-betiltas-ellen-lmbtq-jogok-karmelita-kolostor","timestamp":"2025. március. 30. 19:54","title":"Utcára, egymásért címmel tüntettek a Pride betiltása ellen Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]