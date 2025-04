Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3acf6b08-4ee5-4e36-888a-759c6fee66ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Futni mentem után újra a Hegyvidéken forgat.","shortLead":"A Futni mentem után újra a Hegyvidéken forgat.","id":"20250404_Herendi-Gabor-ujra-rendez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3acf6b08-4ee5-4e36-888a-759c6fee66ef.jpg","index":0,"item":"7ece1ee2-8ce1-4538-b209-1354cc5065d8","keywords":null,"link":"/kultura/20250404_Herendi-Gabor-ujra-rendez","timestamp":"2025. április. 04. 11:36","title":"Herendi Gábor tovább fut: rekordnézettségű filmje után újra rendez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbc411f-8c68-4a2d-ba15-3283b68f001b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Külön bringasztráda is készülne. ","shortLead":"Külön bringasztráda is készülne. ","id":"20250403_velemenyezes-Vaci-ut-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fbc411f-8c68-4a2d-ba15-3283b68f001b.jpg","index":0,"item":"bb930848-88dc-468a-acda-0e9f767937ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_velemenyezes-Vaci-ut-fejlesztes","timestamp":"2025. április. 03. 14:02","title":"Most lehet beleszólni, hogyan alakuljon át a Váci út fontos városi szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Elvárja a kormány a telekommunikációs cégektől az árkorlátozást, ha pedig ezt nem teszik meg, akkor az idei díjemeléseket kötelező lesz visszacsinálni. Számoltunk egy sort, mit jelenthet ez az ügyfeleknek és mit a cégeknek.","shortLead":"Elvárja a kormány a telekommunikációs cégektől az árkorlátozást, ha pedig ezt nem teszik meg, akkor az idei...","id":"20250402_Nagy-Marton-telefon-internetdijak-onkentes-csokkentes-arstop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2c07538-f729-4832-aecd-0fdf8b1b9ed4.jpg","index":0,"item":"c6a3f1a0-8902-4d5d-9ba2-c79750552017","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Nagy-Marton-telefon-internetdijak-onkentes-csokkentes-arstop","timestamp":"2025. április. 03. 11:09","title":"Mit érhet el Nagy Márton, ha rákényszeríti a cégeket a telefon- és internetdíjak önkéntes csökkentésére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint az Európai Bizottság hibája, hogy az EU-ból az Egyesült Államokba érkező termékekre a jövőben 20 százalékos vám rakódik majd.","shortLead":"A miniszter szerint az Európai Bizottság hibája, hogy az EU-ból az Egyesült Államokba érkező termékekre a jövőben 20...","id":"20250403_szijjarto-peter-donald-trump-amerikai-vamok-brusszeli-politikusok-europai-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"5e65acfd-19c7-4cc8-b474-f1ed6fc3b392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_szijjarto-peter-donald-trump-amerikai-vamok-brusszeli-politikusok-europai-bizottsag","timestamp":"2025. április. 03. 07:36","title":"Szijjártó Trump 20 százalékos, az EU-t sújtó vámjáról: Alkalmatlan brüsszeli politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef368a7b-51b1-4bd3-95fb-6c3711453a6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az izraeli külügyminiszter árulta el, hogy „intenzíven” foglalkoztak ezzel a kérdéssel, amikor Budapesten járt. ","shortLead":"Az izraeli külügyminiszter árulta el, hogy „intenzíven” foglalkoztak ezzel a kérdéssel, amikor Budapesten járt. ","id":"20250403_Mar-januarban-egyeztetett-Szijjarto-Peter-arrol-hogy-Magyarorszag-kilep-a-Nemzetkozi-Buntetobirosagrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef368a7b-51b1-4bd3-95fb-6c3711453a6d.jpg","index":0,"item":"d1e3f129-3383-4b81-a23c-e8ca1a126f0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_Mar-januarban-egyeztetett-Szijjarto-Peter-arrol-hogy-Magyarorszag-kilep-a-Nemzetkozi-Buntetobirosagrol","timestamp":"2025. április. 03. 13:45","title":"Már januárban egyeztetett Szijjártó Péter arról, hogy Magyarország kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592d4aa7-4804-4323-b67f-956cf6730382","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Azután rendelték el az állatok megölését, hogy Gyetván halálos támadás történt.","shortLead":"Azután rendelték el az állatok megölését, hogy Gyetván halálos támadás történt.","id":"20250402_szlovak-kormany-medve-kiloves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/592d4aa7-4804-4323-b67f-956cf6730382.jpg","index":0,"item":"88d8c974-b876-4310-8ad1-247f5dfd21d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_szlovak-kormany-medve-kiloves","timestamp":"2025. április. 02. 15:37","title":"A szlovák kormány kilövet 350 medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f8de06-3974-44a6-8b72-a0a4843318ce","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A szupervékony menetfényt kapott Ioniq 6 most először N Line változatban is bemutatkozott, és nyáron jön a szupererős N verzió.","shortLead":"A szupervékony menetfényt kapott Ioniq 6 most először N Line változatban is bemutatkozott, és nyáron jön a szupererős N...","id":"20250403_meg-durvabb-lett-a-hyundai-futurisztikus-villanyautoja-itt-a-megujult-ioniq-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f8de06-3974-44a6-8b72-a0a4843318ce.jpg","index":0,"item":"42d1d5b0-10df-41df-b202-16b45f10d979","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_meg-durvabb-lett-a-hyundai-futurisztikus-villanyautoja-itt-a-megujult-ioniq-6","timestamp":"2025. április. 03. 07:59","title":"Még durvább lett a Hyundai futurisztikus villanyautója, itt a megújult Ioniq 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93846477-9f64-4bdf-b83f-cb4b8f7c49f5","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A háromszáz évvel ezelőtt, 1725. április 2-án született hírhedt szélhámos és nőcsábász a legkitűnőbb krónikása volt a hanyatlás és felemelkedés, a felvilágosodás és a szétzüllés századának. Minden idők egyik legnépszerűbb emlékirata lódításaival együtt is a leghitelesebb és legérzékletesebb leírása az akkori Európa udvarainak, szalonjainak, erkölcseinek. A nagy uralkodók, vezető politikusok környezetétől a legnyomorúságosabb rabságig, a mérgező pénzbőségtől a vészes pénzszűkéig a legeltérőbb színhelyeket, a legszélsőségesebb élethelyzeteket tárják fel ennek a sokféle tehetséggel megáldott, nagy tudású írónak, költőnek, tudósnak, szélhámosnak és besúgónak a művei. A szexuális élete viszont nem is volt olyan kirívóan intenzív, mint ahogy az a köztudatban él.","shortLead":"A háromszáz évvel ezelőtt, 1725. április 2-án született hírhedt szélhámos és nőcsábász a legkitűnőbb krónikása volt...","id":"20250402_Giacomo-Casanova-1725-1798","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93846477-9f64-4bdf-b83f-cb4b8f7c49f5.jpg","index":0,"item":"a05a8149-afa8-47db-ad05-7b686cc032ed","keywords":null,"link":"/360/20250402_Giacomo-Casanova-1725-1798","timestamp":"2025. április. 02. 19:30","title":"„Gyönyöröm négyötödét tette ki mindig, amit a másiknak szereztem” – 300 éve született Casanova, aki nem is volt akkora nőcsábász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]