Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d3cdf0a9-ffcf-44c9-9123-80595de62693","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kína nem minden alap és előjel nélkül készül a kereskedelmi háborúra, pedig az amerikai beruházásaik arányaiban elenyészőek.","shortLead":"Kína nem minden alap és előjel nélkül készül a kereskedelmi háborúra, pedig az amerikai beruházásaik arányaiban...","id":"20250402_Kina-korlatozza-a-cegek-amerikai-befekteteseit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3cdf0a9-ffcf-44c9-9123-80595de62693.jpg","index":0,"item":"7c7d5b8d-7d90-4475-96b8-605ebcc16975","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Kina-korlatozza-a-cegek-amerikai-befekteteseit","timestamp":"2025. április. 02. 18:20","title":"Peking korlátozza a kínai cégek amerikai befektetéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az emberek érzelmi állapotára is hatással lehetnek a mesterséges intelligenciával dolgozó chatbotok, erre két friss vizsgálat eredménye is utal.","shortLead":"Az emberek érzelmi állapotára is hatással lehetnek a mesterséges intelligenciával dolgozó chatbotok, erre két friss...","id":"20250404_openai-chatgpt-chatbot-kutatas-erzelmi-fugges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790.jpg","index":0,"item":"77c6bc5a-8d8a-4404-b810-4b507567437f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_openai-chatgpt-chatbot-kutatas-erzelmi-fugges","timestamp":"2025. április. 04. 08:03","title":"Bebizonyították: magányhoz vezethet a most már 400 millió ember által használt ChatGPT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"11 amerikai céget pedig gyakorlatilag kitiltottak az országból.","shortLead":"11 amerikai céget pedig gyakorlatilag kitiltottak az országból.","id":"20250404_Kina-34-szazalekos-vam-USA-termekekre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b.jpg","index":0,"item":"486df4c9-077e-44f3-b0d3-729e376b5704","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Kina-34-szazalekos-vam-USA-termekekre","timestamp":"2025. április. 04. 12:56","title":"Kína válasza Trumpnak: 34 százalékos vám mindenre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Az Újpestet „összegyurcsányozták” a Fradi-szurkolók, de nagyobb problémákkal is szembe kell néznie a klubnak, a PSG újabb angol csapatot ütne ki a Bajnokok Ligájából, a magyar sznúkertehetség a világbajnoki selejtezőben bizonyítana, a Veszprém pedig címet védene a Magyar Kupában. Tippeljen az áprilisi hónap legizgalmasabb sporteseményeire.","shortLead":"Az Újpestet „összegyurcsányozták” a Fradi-szurkolók, de nagyobb problémákkal is szembe kell néznie a klubnak, a PSG...","id":"20250403_tippjatek-ujpest-fradi-gyozike-gyurcsany-bartosz-grzelak-psg-aston-villa-bajnokok-ligaja-sznuker-vilagbajnoksag-revesz-bulcsu-magyar-kupa-ferfi-kezilabda-veszprem-szeged-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e49d429-b43a-479d-b700-f6247c8b9a09.jpg","index":0,"item":"8db37d2a-f6b5-4b18-9eeb-c0aa4fdfd1e2","keywords":null,"link":"/sport/20250403_tippjatek-ujpest-fradi-gyozike-gyurcsany-bartosz-grzelak-psg-aston-villa-bajnokok-ligaja-sznuker-vilagbajnoksag-revesz-bulcsu-magyar-kupa-ferfi-kezilabda-veszprem-szeged-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 16:53","title":"Az őzike, Győzike és Gyurcsány után az Újpest edzője is az árok partjára került, és csak egy esélye maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827726d0-1a2c-4869-98f8-58586f6670d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ross Geller alakítójának tíz évadon át kellett hallgatnia a dalt.","shortLead":"Ross Geller alakítójának tíz évadon át kellett hallgatnia a dalt.","id":"20250403_David-Schwimmer-allergias-lett-a-Jobaratok-focimdalara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/827726d0-1a2c-4869-98f8-58586f6670d8.jpg","index":0,"item":"064d1617-b554-43e6-8ae8-ce96e2230c90","keywords":null,"link":"/elet/20250403_David-Schwimmer-allergias-lett-a-Jobaratok-focimdalara","timestamp":"2025. április. 03. 13:09","title":"David Schwimmer hülyét kapott a Jóbarátok főcímdalától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Vasárnap már tíz fok sem lesz, hétfő hajnalban pedig már mindenhol fagyra kell számítani.","shortLead":"Vasárnap már tíz fok sem lesz, hétfő hajnalban pedig már mindenhol fagyra kell számítani.","id":"20250402_hidegfront-jon-hetvege-fagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"c314fedd-4e51-42e9-8100-e0968bf3fe3d","keywords":null,"link":"/elet/20250402_hidegfront-jon-hetvege-fagy","timestamp":"2025. április. 02. 19:32","title":"Olyan erős hidegfront jön a hétvégén, hogy hózáporokra is számítani kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saját országjárásán végrehajtott, szervezett provokációra készül a kormánypárt – figyelmeztet Magyar Péter, aki szerint erre már egy péntek esti rendezvényen sor kerülhet.","shortLead":"Saját országjárásán végrehajtott, szervezett provokációra készül a kormánypárt – figyelmeztet Magyar Péter, aki szerint...","id":"20250404_Magyar-Peter-szerint-tiszas-alcivilekkel-sajat-rendezvenyet-meghekkelve-tervez-provokaciot-a-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c.jpg","index":0,"item":"e7b4a1fe-0c43-40b9-b875-7fea4adb502d","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Magyar-Peter-szerint-tiszas-alcivilekkel-sajat-rendezvenyet-meghekkelve-tervez-provokaciot-a-Fidesz","timestamp":"2025. április. 04. 13:36","title":"Magyar Péter szerint tiszás civileknek öltözve, saját rendezvényét meghekkelve tervez provokációt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0146a39d-c546-4d12-96d3-7ee07d162a76","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Nordschleifén egy raliautókat idéző új sportos Golf határait feszegeti a Volkswagen.","shortLead":"A Nordschleifén egy raliautókat idéző új sportos Golf határait feszegeti a Volkswagen.","id":"20250403_izgalmas-ujdonsagot-tesztel-a-vw-johet-a-safari-golf-r","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0146a39d-c546-4d12-96d3-7ee07d162a76.jpg","index":0,"item":"2b01ad79-f25e-43e3-be8c-12a61834d50e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_izgalmas-ujdonsagot-tesztel-a-vw-johet-a-safari-golf-r","timestamp":"2025. április. 03. 06:41","title":"Izgalmas újdonságot tesztel a VW, jöhet a Safari Golf R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]