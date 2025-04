Két olyan videót is közzétett egy felhasználó vasárnap, melyeken állítólag a Hegyeshalom melletti Csemeztanyán elföldelt több ezer marha teteme, illetve azok maradványai látszódnak. Ezeket a marhákat a ragadós száj- és körömfájás miatt ölték le és temették el. A HVG-hez is eljutó

felvételeken vérnyomok, bomlott állattetemek maradékai látszódnak, de akad olyan képsor is, ahol valamilyen folyadék bugyog fel a föld alól, majd folyik szét a felszínen.

A 24.hu több kérdéssel is megkereste az Agrárminisztériumot és a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatalt. Ugyan érdemi válasz nem nagyon jött, az Agrárminisztérium egy közleményt közzétett vasárnap este. A tárca közleményéből azonban nagyjából kiderül, milyen folyamatot láthatunk a videókon. Pásztor Szabolcs országos főállatorvos nyilatkozatában arról beszélt, hogy mindenkinek be kell tartania az előírásokat, mert csak így fékezhető meg a járvány. Ezen szabályok közé tartozik az is, hogy a hatóság által lehatárolt területre illetéktelen személy nem léphet be. Aki ezt megteszi bűncselekményt követ el és elzárással büntethető – írta Pásztor.

A közlemény szerint több nap kell ahhoz, hogy egy olyan gödröt, melybe az állatokat temetik, véglegesen lezárjanak, ugyanis az elföldelést követően „a tetemek anaerob bomláson mennek keresztül, ásványi anyagokra és szerves anyagokra bomlanak. Ez a folyamat gáz- és folyadékok képződésével jár – előbbi a talajból feltörve távozik, utóbbit pedig a rétegek közé tett felszívó anyagok, például több mázsa szalma kötik meg.”

A mentesítés során Pásztor Szabolcs szerint az állattetemeket folyamatosan fertőtlenítették, de nagy mennyiségű állati tetem egyidejű bomlásánál ezek a bomlási termékek nagy mennyiségben képződnek, emiatt a gázok a folyadék és gázok egy részét is a felszínre hozhatják. (Ez látható feltehetőleg a közzétett videón is.)

Pásztor arra utalt közleményében, hogy a területre jogtalanul hatolt be valaki – feltehetően a videó készítője – ezért az őrizeten tovább erősítettek. A járványról bővebben itt írtunk: