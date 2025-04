Bíróság elé vinné több üzleti csoport és konzervatív jogász Donald Trump vámháborús rendeletét – írta az ABC News. A portál egy Trumphoz közeli forrásra hivatkozva arról ír, van esély arra, hogy sikerüljön alkotmányellenesnek minősíteni, amit az amerikai elnök csinált.

A vámok ellenzői nem azt támadnák meg, amiről Trump döntött, hanem azt, ahogyan ezt tette. Alapesetben ugyanis az amerikai alkotmány szerint az elnök egymaga nem vethet ki vámokat rendeleti úton, ez a Kongresszus jogkörébe tartozik. Ezt Trump is tudja, ezért egy 1977-ben elfogadott törvényre hivatkozott, amely felhatalmazta az elnököt arra, hogy vészhelyzet esetén saját maga rendeletekkel szabályozza a nemzetközi kereskedelmet (milyen ismerős ez nekünk itt Magyarországon!).

A jogászok azt szeretnék bebizonyítani, hogy a szóban forgó törvény nem említi a vámok elnöki jogkörbe kerülését, valamint azt, hogy egyébként sincs olyan veszélyhelyzet, amely mögé bújva Trump egymaga dönthetne ilyen kérdésekben.

Persze itt a jogi mellett politikai buktatók is lesznek, kezdve onnan, hogy ha el is jutna az alkotmánybírósági feladatokat is ellátó Legfelsőbb Bíróságig az ügy, ott 6:3-as többségben vannak a konzervatív bírók. A törvényhozásnak pedig az alsó- és a felsőházában is többségben van a Republikánus Párt, úgyhogy ha kell, akkor Trump valószínűleg ott is megkapná a támogatást ahhoz, hogy átnyomja a saját akaratát.