[{"available":true,"c_guid":"591c414d-1674-45a8-bc3e-77fdb6e2175c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Népszava cikke szerint csak azok a tanárok jelentkezhetnek az Oktatási Hivatal által szervezett intézményvezetői képzésre, akiket leokéz a fenntartó, vagyis állami iskolák esetében a tankerületi központ is.","shortLead":"A Népszava cikke szerint csak azok a tanárok jelentkezhetnek az Oktatási Hivatal által szervezett intézményvezetői...","id":"20250407_iskolaigazgato-oktatasi-hivatal-tankeruleti-kozpont-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/591c414d-1674-45a8-bc3e-77fdb6e2175c.jpg","index":0,"item":"4ad5545e-71e2-4940-88fa-4f6ef6aba3b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_iskolaigazgato-oktatasi-hivatal-tankeruleti-kozpont-engedely","timestamp":"2025. április. 07. 08:33","title":"Iskolaigazgató szeretne lenni? Ehhez bizony már központi jóváhagyás kell!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"34 helyett 10 százalék vám: Kínából Brazíliába helyezné át egyes készülékei gyártását az Apple, hogy így kerülje el a súlyos vámokat. Ez nem teljesen új terep az Apple-nek, de részleges megoldást jelenthet az amerikai piac kiszolgálására.","shortLead":"34 helyett 10 százalék vám: Kínából Brazíliába helyezné át egyes készülékei gyártását az Apple, hogy így kerülje el...","id":"20250407_donald-trump-vamok-apple-iphone-gyartas-brazilia-athelyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b4c0c07-f99b-4734-969c-02f3489d6e20.jpg","index":0,"item":"fface0f8-d4b3-4397-b00b-a87552df89dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_donald-trump-vamok-apple-iphone-gyartas-brazilia-athelyezes","timestamp":"2025. április. 07. 15:03","title":"Az Apple is újratervez Trump vámjai miatt, így kerülné el a durva drágulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b11c4f7-e7fa-45cf-b145-86e5ec83bfac","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tavaly februárban már ott volt az énekes az influenszer tüntetésen.","shortLead":"Tavaly februárban már ott volt az énekes az influenszer tüntetésen.","id":"20250407_caramel-fidesz-tisza-part-pult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b11c4f7-e7fa-45cf-b145-86e5ec83bfac.jpg","index":0,"item":"61391de9-7f04-4f56-ac7b-fb666f537ab1","keywords":null,"link":"/elet/20250407_caramel-fidesz-tisza-part-pult","timestamp":"2025. április. 07. 20:35","title":"Caramel nyolc éve még a Fidesznek kampányolt, ma a Tisza Párt pultjánál fotózták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698bce1c-cc2d-401c-b22e-e3cc1aa2eb34","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Két igencsak öntörvényű autós. ","shortLead":"Két igencsak öntörvényű autós. ","id":"20250407_pirosnal-tolakodott-kamiontol-sem-ijedt-meg-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/698bce1c-cc2d-401c-b22e-e3cc1aa2eb34.jpg","index":0,"item":"b2040c15-0b3e-4d57-ae07-af60a9cf10c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_pirosnal-tolakodott-kamiontol-sem-ijedt-meg-video","timestamp":"2025. április. 07. 07:35","title":"A pirosnál a gyalogosok közt tolakodott egy autós, a másik egy kamiontól sem ijedt meg - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc967551-fb53-4a46-969b-b5d0e1c9b2f4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szépen becsapdázták a kocsijukat. ","shortLead":"Szépen becsapdázták a kocsijukat. ","id":"20250408_autokat-tort-fel-budapesti-banda-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc967551-fb53-4a46-969b-b5d0e1c9b2f4.jpg","index":0,"item":"f564f380-d901-4902-9175-5e4109e16ddf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_autokat-tort-fel-budapesti-banda-video","timestamp":"2025. április. 08. 08:24","title":"Kilenc autót tört fel három férfi, az autójukból rángatták ki őket a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Csak 12 órára foglalhatják el a tiltakozók a hidat a rendőrség, illetve a Kúria döntése szerint.","shortLead":"Csak 12 órára foglalhatják el a tiltakozók a hidat a rendőrség, illetve a Kúria döntése szerint.","id":"20250407_kuria-engedelyez-hadhazy-24-oras-tuntetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126.jpg","index":0,"item":"edb5d65b-5a37-45aa-8d41-8de18fca1752","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_kuria-engedelyez-hadhazy-24-oras-tuntetes-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 19:19","title":"A Kúria nem engedélyezte Hadházy 24 órás hídfoglalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f727c99-70b9-4013-82ce-1e89ab1ac6c4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Európa-szerte javult a hangulat, de így is csak mérséklődött az árfolyamok esése az előző napi záróárfolyamokhoz képest.","shortLead":"Európa-szerte javult a hangulat, de így is csak mérséklődött az árfolyamok esése az előző napi záróárfolyamokhoz képest.","id":"20250407_europa-tozsde-vam-donald-trump-dax-ftse-cac-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f727c99-70b9-4013-82ce-1e89ab1ac6c4.jpg","index":0,"item":"41fe23ee-2f49-4994-83ee-e59e57fa3578","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_europa-tozsde-vam-donald-trump-dax-ftse-cac-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 13:01","title":"Enyhül a pánik, de még mindig súlyos mínuszban az európai tőzsdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984063fb-332e-4752-842b-d4bd78027344","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolidaritási nyilatkozatot adtak ki az ELTE munkatársai hétfőn","shortLead":"Szolidaritási nyilatkozatot adtak ki az ELTE munkatársai hétfőn","id":"20250407_Pride-betiltasa-szolidaritas-nyilatkozat-ELTE-oktato-kutato-torvenymodositas-egyetem-hallhato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/984063fb-332e-4752-842b-d4bd78027344.jpg","index":0,"item":"c6410f13-ea8a-4cab-9314-0d412ea10f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_Pride-betiltasa-szolidaritas-nyilatkozat-ELTE-oktato-kutato-torvenymodositas-egyetem-hallhato","timestamp":"2025. április. 07. 19:41","title":"A Pride betiltása ellen tiltakoznak az ELTE oktatói és kutatói: megvédik a hallgatókat a gyűlölettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]