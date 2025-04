Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"081df743-5f68-48f6-9270-a5bfe5d02008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanár azt mondta a tanulónak, hogy „te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed”.","shortLead":"A tanár azt mondta a tanulónak, hogy „te amúgy is zsidó vagy, neked zsidó iskolában lenne a helyed”.","id":"20250409_Feljelentest-tett-a-zsidozo-tortenelemtanar-ugyeben-Vadai-Agnes-de-a-rendorseg-szerint-nem-tortent-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/081df743-5f68-48f6-9270-a5bfe5d02008.jpg","index":0,"item":"a6daac7c-c836-4526-8be8-a382d26e353c","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Feljelentest-tett-a-zsidozo-tortenelemtanar-ugyeben-Vadai-Agnes-de-a-rendorseg-szerint-nem-tortent-buncselekmeny","timestamp":"2025. április. 09. 13:27","title":"Feljelentést tett a zsidózó történelemtanár ügyében Vadai Ágnes, de a rendőrség szerint nem történt bűncselekmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6","c_author":"Visa","category":"brandcontent","description":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi szektorban. A Visa 2024-ben is azokat az üzleteket kereste és díjazta, ahol a vásárlók a hagyományos értékesítésen túl megkapják ezt a pluszt. A Visa Boltok Boltja versenyben már második alkalommal osztották ki a fődíjakat, idén a fenntarthatósággal, a közösségi élményekkel és a kiemelkedő ügyfélkiszolgálással lehetett kitűnni a mezőnyből.","shortLead":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi...","id":"20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6.jpg","index":0,"item":"ab9c278c-c18e-40af-8262-d292feba9c2e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","timestamp":"2025. április. 09. 10:30","title":"Titkos vásárlásokkal ellenőrizték a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235380ad-4c30-483b-be9b-b0d21b5ee951","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Rendszer ez, vagy csak őrült beszéd? Az NBC 2015-ben még kirúgta Donald Trumpot azért, ami mára az amerikai politika alapvetésévé vált, tíz év elteltével viszont teljesen elszabadult az elnök kommunikációja. Sikerét nemcsak a valóságot átíró, a közösségi médiát eluraló környezetnek köszönheti, hanem annak is, hogy igazi profi a közönsége előtt: mindig mond idézhetőt, jót vagy rosszat.","shortLead":"Rendszer ez, vagy csak őrült beszéd? Az NBC 2015-ben még kirúgta Donald Trumpot azért, ami mára az amerikai politika...","id":"20250407_Trump-osszefuggestelen-beszed-vamhaboru-kommunikacio-elemzes-maga-ala-temet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/235380ad-4c30-483b-be9b-b0d21b5ee951.jpg","index":0,"item":"bfad32c2-726a-4a96-b79b-95bdeb930300","keywords":null,"link":"/360/20250407_Trump-osszefuggestelen-beszed-vamhaboru-kommunikacio-elemzes-maga-ala-temet","timestamp":"2025. április. 07. 15:53","title":"Trump úgy beszél, mint Lear király, amikor zavart állapotba kerül – és ezzel válságot szabadít el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e925c5-bfa2-48d8-a9e0-5d9332cbde7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem derült ki, hogy a szolgáltatásért mennyit fizet az állami cég.","shortLead":"Az nem derült ki, hogy a szolgáltatásért mennyit fizet az állami cég.","id":"20250408_Elismertek-hogy-a-Digitalis-Allampolgar-alkalmazas-Tiborczhoz-kotheto-arcfelismero-szoftvert-hasznal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8e925c5-bfa2-48d8-a9e0-5d9332cbde7e.jpg","index":0,"item":"e48a90db-0762-4dbb-a295-273cd3e5881a","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Elismertek-hogy-a-Digitalis-Allampolgar-alkalmazas-Tiborczhoz-kotheto-arcfelismero-szoftvert-hasznal","timestamp":"2025. április. 08. 12:10","title":"Elismerték, hogy a Digitális Állampolgár alkalmazás Tiborczhoz köthető arcfelismerő szoftvert használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e198abcd-56bd-46e0-b56d-b0218978eef6","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A Fidesz országlása odáig jutott, hogy a legrosszabb minőségű emberállománnyal töltöttek fel minden pozíciót. Ezek már nem az eszmét védik, de nem is elsősorban a zsákmányt. A rendszert, amiben nem a legkisebb királyfiból lesz elnök, hanem egy szatyor fingból. És ezzel áll szemben mindenki, aki ennél többre tartja magát és a hazáját. ","shortLead":"A Fidesz országlása odáig jutott, hogy a legrosszabb minőségű emberállománnyal töltöttek fel minden pozíciót. Ezek már...","id":"20250409_hvg-Tota-W-Arpad-Sulyok-Tamas-indian-neve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e198abcd-56bd-46e0-b56d-b0218978eef6.jpg","index":0,"item":"cc74d6e5-db12-44ce-a508-8a5ce29b62b2","keywords":null,"link":"/360/20250409_hvg-Tota-W-Arpad-Sulyok-Tamas-indian-neve","timestamp":"2025. április. 09. 12:51","title":"Tóta W. Árpád: Egy fingszagú szatyor az egész országunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd327e68-5fc7-48a5-aaa7-ba1e49c3412d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök úgy véli, Kína ezzel csatlakozott Oroszország Ukrajna elleni háborújához.","shortLead":"Az ukrán elnök úgy véli, Kína ezzel csatlakozott Oroszország Ukrajna elleni háborújához.","id":"20250408_ukrajna-haboru-oroszorszag-kina-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd327e68-5fc7-48a5-aaa7-ba1e49c3412d.jpg","index":0,"item":"3e3db207-041b-4a6c-86aa-e248754e447f","keywords":null,"link":"/vilag/20250408_ukrajna-haboru-oroszorszag-kina-zelenszkij","timestamp":"2025. április. 08. 14:59","title":"Zelenszkij azt mondja, az oroszok oldalán harcoló kínai katonákat fogtak el Kelet-Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hivatalos tájékoztatást nem kaptak.","shortLead":"Hivatalos tájékoztatást nem kaptak.","id":"20250408_szaj-es-koromfajas-szarvasmarha-tetem-babolna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"38e699b9-dbad-4280-ae86-523c6b672473","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_szaj-es-koromfajas-szarvasmarha-tetem-babolna","timestamp":"2025. április. 08. 17:56","title":"Bábolna a hírekből tudta meg, hogy hozzájuk viszik a 3500 leölt szarvasmarha tetemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e013fa-9612-4ffd-a161-e8aeddd37e6d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Mohos-töbörben mérték a rendkívül alacsony hőmérsékletet.","shortLead":"A Mohos-töbörben mérték a rendkívül alacsony hőmérsékletet.","id":"20250407_hideg-hajnal-fagy-bukk-22-fok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7e013fa-9612-4ffd-a161-e8aeddd37e6d.jpg","index":0,"item":"d2b70464-cafb-4ac0-8c6c-71ca2c1bab41","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_hideg-hajnal-fagy-bukk-22-fok","timestamp":"2025. április. 07. 15:18","title":"Rekordhideget mértek hajnalban a Bükkben, -22,6 fok volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]