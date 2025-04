Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Hivatali vesztegetés miatt vették őrizetbe, magyarországi tartózkodását sem tudta igazolni. 2025. április. 09. 14:50 Negyvenezer forintot adok, ha elengedtek – mondta a rendőröknek a kambodzsai férfi, akinek semmilyen érvényes papírja nem volt 2025. április. 09. 10:07 Úgy megütötte a barátnőjét sértegető férfit az Arénában egy technopartin, hogy az majdnem belehalt Miután a megütött férfi eszméletét vesztette, a támadók kereket oldottak. Csak 12 órára foglalhatják el a tiltakozók a hidat a rendőrség, illetve a Kúria döntése szerint. 2025. április. 07. 19:19 A Kúria nem engedélyezte Hadházy 24 órás hídfoglalását Alig veszik, így távozik a kínálatból a méregerős, de csak 4 hengeres Mercedes-AMG C 63 A több tekintetben is csalódást keltő jelenlegi AMG C 63 utódjában várhatóan nem V8-as, hanem 6 hengeres motor lesz. 2025. április. 09. 07:59 A képviselő reagált a Kúria hídfoglalást érintő korlátozására, és azt ígéri, hogy akármeddig is tart a tiltakozás, annak sikere lesz. 2025. április. 08. 09:47 Hadházy szerint a hatalom retteg, ezért korlátozzák a tüntetés időtartamát A mesterséges intelligencia tudása sokszor messze felülmúlja az egyénekét, azonban olykor olyan feladatok is kifognak rajta, amelyekkel akár a nagyobb gyerekek is simán elboldogulnak. Skót kutatók kimutatták, hogy a legkorszerűbb MI-modellek nem képesek megbízhatóan értelmezni az analóg óra mutatóinak helyzetét, és sokszor válaszolnak helytelenül a naptárak dátumaira vonatkozó kérdésekre. 2025. április. 08. 08:03 Mielőtt leigázza az embert, előbb talán meg kellene tanulnia leolvasni az órát a mesterséges intelligenciának Mexikóban már biztosan nem tartják meg a rendezvényt, ami kevesebb mint két hónap múlva kezdődne. 2025. április. 07. 17:41 A botrányos Fyre Fesztivál szervezői szerint a mexikói kormány átverte őket Ezt azzal indokolják, hogy túl drága és a misszió már nem játszik semmilyen szerepet Koszovó politikai irányításában. 2025. április. 09. 06:26 A koszovói ENSZ-misszió befejezését kezdeményezte az Egyesült Államok