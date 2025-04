Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8eb92720-3401-4e08-a053-5599cf5c2e4d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Bár kissé enervált beszédet tartott Magyar Péter vasárnap délután, és a Műegyetemi rakpart sem telt meg a Tisza párt rendezvényén, viszont kiváló gulyáslevest főztek az eredményvárónak nevezett bulin. Ha igaz, hogy 1,1 millió aláírást gyűjtöttek, akkor tényleg van mire szerénynek lenni. Ezt senki nem csinálja utánuk, a Fidesz sem.","shortLead":"Bár kissé enervált beszédet tartott Magyar Péter vasárnap délután, és a Műegyetemi rakpart sem telt meg a Tisza párt...","id":"20250414_tisza-part-eredmenyvaro-nemzet-hangja-elemzes-fidesz-kutyapart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8eb92720-3401-4e08-a053-5599cf5c2e4d.jpg","index":0,"item":"8465456a-a8ca-46ee-ad4f-dae9c4646b8a","keywords":null,"link":"/360/20250414_tisza-part-eredmenyvaro-nemzet-hangja-elemzes-fidesz-kutyapart","timestamp":"2025. április. 14. 05:00","title":"Az utcabálozás még nem megy a tiszásoknak, pedig mostanra kiderült: valódi közösséggé váltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e284a227-39c4-4e23-8241-8e9148a24aad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csillag István volt közlekedési és gazdasági miniszter szerint az MNB-alapítványok nem véletlenül azután jöttek létre, hogy Simicska Lajos eltűnt a színről, a létrehozásukat azonban Varga Mihálynak és Orbán Viktornak is jóvá kellett hagnyia.","shortLead":"Csillag István volt közlekedési és gazdasági miniszter szerint az MNB-alapítványok nem véletlenül azután jöttek létre...","id":"20250413_csillag-istvan-mnb-alapitvanyok-matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e284a227-39c4-4e23-8241-8e9148a24aad.jpg","index":0,"item":"0b5f879f-0963-4f4d-921c-45f93f386bfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250413_csillag-istvan-mnb-alapitvanyok-matolcsy-gyorgy-varga-mihaly-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 13. 15:15","title":"Csillag István: Orbánnak is jóvá kellett hagynia az MNB-alapítványokat, de nem erre a célra szánták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce361b1f-36e1-40dd-aa77-b2be5fc5e561","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Orbán Viktor zebraügye nem igényelt eddig állatorvosi konzíliumot” – nyílt levelet kapott a rektor a látogatással kapcsolatban, amire ő szintén nyílt levél formájában reagált.","shortLead":"„Orbán Viktor zebraügye nem igényelt eddig állatorvosi konzíliumot” – nyílt levelet kapott a rektor a látogatással...","id":"20250415_Orban-Viktor-zebras-videoja-komoly-hullamokat-vetett-az-Allatorvostudomanyi-egyetemen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce361b1f-36e1-40dd-aa77-b2be5fc5e561.jpg","index":0,"item":"43184a70-a8e9-4495-bc35-90cea8502606","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Orban-Viktor-zebras-videoja-komoly-hullamokat-vetett-az-Allatorvostudomanyi-egyetemen","timestamp":"2025. április. 15. 07:25","title":"Orbán Viktor zebrás videója komoly hullámokat vetett az Állatorvostudományi Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c4ce6e-affd-4d77-8671-26856119838a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A James Webb űrteleszkóp segítségével is sikerült megfigyelni a ZTF SLRN-2020 nevű csillagot, amely a jelek szerint nem úgy pusztította el a bolygóját, ahogy korábban sejteni lehetett.","shortLead":"A James Webb űrteleszkóp segítségével is sikerült megfigyelni a ZTF SLRN-2020 nevű csillagot, amely a jelek szerint nem...","id":"20250414_james-webb-urteleszkop-ztf-slrn-2020-csillag-bolygo-megsemmisules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78c4ce6e-affd-4d77-8671-26856119838a.jpg","index":0,"item":"e9348144-edd2-4bc3-bd5f-720fe41ff796","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_james-webb-urteleszkop-ztf-slrn-2020-csillag-bolygo-megsemmisules","timestamp":"2025. április. 14. 14:03","title":"Nagyot villant egy csillag 12 ezer fényévre a Földtől, de félreértették a jelenséget a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e159bd6-1692-4478-8313-dd62c573c0fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Soros Györgyöt, a kettős állampolgárságról szóló népszavazást és a szolidaritás határait emlegette Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára Vadai Ágnes írásbeli kérdésére, amelyben a DK képviselője arról érdeklődött, mikor mentik fel Pál Norbertet.","shortLead":"Soros Györgyöt, a kettős állampolgárságról szóló népszavazást és a szolidaritás határait emlegette Panyi Miklós...","id":"20250414_miniszterelnokseg-ukrajnai-menekultek-szallas-pal-norbert-panyi-miklos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e159bd6-1692-4478-8313-dd62c573c0fc.jpg","index":0,"item":"8fe72421-b648-4ef5-8fb4-db8e21dd6859","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_miniszterelnokseg-ukrajnai-menekultek-szallas-pal-norbert-panyi-miklos","timestamp":"2025. április. 14. 15:41","title":"A Miniszterelnökség az ukrajnai menekültek szállásának megszűnéséről: az önálló lábra állás fontos állomásának is tekinthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb784530-2ee2-47df-88f1-6b7a06cb4736","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az USA éppen most számolja fel a jó hírét, és nagy a veszélye annak, hogy ha mindenki rossz irányba megy, abból igen komoly krízis lehet – állapította meg Clemens Fuest tekintélyes német közgazdász.","shortLead":"Az USA éppen most számolja fel a jó hírét, és nagy a veszélye annak, hogy ha mindenki rossz irányba megy, abból igen...","id":"20250413_IFO-fonok-Sajnos-nem-lehet-kizarni-a-vilaggazdasagi-valsag-lehetoseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb784530-2ee2-47df-88f1-6b7a06cb4736.jpg","index":0,"item":"c2aa8156-6ff1-42cd-ad6e-24bacf06cdb4","keywords":null,"link":"/360/20250413_IFO-fonok-Sajnos-nem-lehet-kizarni-a-vilaggazdasagi-valsag-lehetoseget","timestamp":"2025. április. 13. 11:58","title":"IFO-főnök: Sajnos nem lehet kizárni a világgazdasági válság lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ccbf98f-c59f-4787-bb24-7f7812343502","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem számít rá, hogy el is ítélik.","shortLead":"Nem számít rá, hogy el is ítélik.","id":"20250415_Hadhazy-szerint-a-mentelmi-joga-felfuggesztese-szimpla-kicseszes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ccbf98f-c59f-4787-bb24-7f7812343502.jpg","index":0,"item":"030dea3f-1898-4188-bac7-97c614ed6101","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Hadhazy-szerint-a-mentelmi-joga-felfuggesztese-szimpla-kicseszes","timestamp":"2025. április. 15. 07:50","title":"Hadházy szerint a mentelmi jogának felfüggesztése „szimpla kicseszés”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9775a07f-a1ea-45f6-a6ba-b96a0b8c3ed2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A férfi a szomszéd faluból hozta a nem visszaváltható palackokat Bodrogolasziba, ahol a környék egyetlen visszaváltó automatája található. Pechjére egy szabadnapos rendőr épp ugyanabban a boltban vásárolt.","shortLead":"A férfi a szomszéd faluból hozta a nem visszaváltható palackokat Bodrogolasziba, ahol a környék egyetlen visszaváltó...","id":"20250413_borsod-bodrogolaszi-miskolc-palackvisszavaltas-cimke-hamisitas-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9775a07f-a1ea-45f6-a6ba-b96a0b8c3ed2.jpg","index":0,"item":"01e5d21a-244e-4753-a332-fcea9c66315b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250413_borsod-bodrogolaszi-miskolc-palackvisszavaltas-cimke-hamisitas-mohu","timestamp":"2025. április. 13. 21:29","title":"Otthon nyomtatott vonalkódokkal felcímkézett palackokat akart visszaváltani egy borsodi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]