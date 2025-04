Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f8eef518-0a29-45c8-b166-511c9351e105","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az európai nacionalisták felismerték, hogy az új republikánusok nem imperialisták, akik gyarmatosítani kívánják az öreg kontinenst – írja a szerző, aki magát is jobboldalinak tartja.","shortLead":"Az európai nacionalisták felismerték, hogy az új republikánusok nem imperialisták, akik gyarmatosítani kívánják az öreg...","id":"20250417_Die-Welt-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8eef518-0a29-45c8-b166-511c9351e105.jpg","index":0,"item":"65431513-c01c-4b00-a064-a8d7f889f56e","keywords":null,"link":"/360/20250417_Die-Welt-lapszemle","timestamp":"2025. április. 17. 15:30","title":"Die Welt-vendégkommentár: Lendületben a Nyugat-barát populisták, de iparkodniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890b901d-1ed5-471a-b9ea-53e7a60b41c6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A „külső körülmények” már a kiskereskedelmi tevékenység folytatását veszélyeztetik.","shortLead":"A „külső körülmények” már a kiskereskedelmi tevékenység folytatását veszélyeztetik.","id":"20250417_A-Spar-arcsokkentest-kert-a-beszallitoitol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/890b901d-1ed5-471a-b9ea-53e7a60b41c6.jpg","index":0,"item":"c5af1b50-6916-48f4-b0a7-f5974a703fdb","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_A-Spar-arcsokkentest-kert-a-beszallitoitol","timestamp":"2025. április. 17. 12:01","title":"A SPAR árcsökkentést kért a beszállítóitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92debe9a-3856-4d1d-9abd-eea8135239a7","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Mary Harron különösen azon csodálkozik, hogy a Wall Street-i körökben is tetszést aratott a film, meg hogy macsónak tartják Batemant, pedig Bret Easton Ellis műve egy meleg férfi szatírája a férfiasságról.","shortLead":"Mary Harron különösen azon csodálkozik, hogy a Wall Street-i körökben is tetszést aratott a film, meg hogy macsónak...","id":"20250416_Amerikai-pszicho-Patrick-Bateman-Christian-Bale-meleg-szatira","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92debe9a-3856-4d1d-9abd-eea8135239a7.jpg","index":0,"item":"00af37dd-8ef1-411c-8a9f-71874369b835","keywords":null,"link":"/kultura/20250416_Amerikai-pszicho-Patrick-Bateman-Christian-Bale-meleg-szatira","timestamp":"2025. április. 16. 12:38","title":"Az Amerikai pszicho rendezője nem érti, miért borulnak le a bankárok Patrick Bateman előtt, amikor épp belőlük csinál hülyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33903eab-00fc-4f38-8f54-d3bb0d965461","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy igencsak bizarr ötlettel állt elő a Meta vezérigazgatója pár éve: az ismerősök évenkénti törlésével rázta volna fel a Facebookot. És nem ez lett volna az egyetlen érdekes gondolata.","shortLead":"Egy igencsak bizarr ötlettel állt elő a Meta vezérigazgatója pár éve: az ismerősök évenkénti törlésével rázta volna fel...","id":"20250416_mark-zuckerberg-meta-targyalas-facebook-ismerosok-torlese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33903eab-00fc-4f38-8f54-d3bb0d965461.jpg","index":0,"item":"e3de4b31-c0b9-4730-a832-71027d89310b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_mark-zuckerberg-meta-targyalas-facebook-ismerosok-torlese","timestamp":"2025. április. 16. 19:03","title":"Mark Zuckerberg komolyan felvetette, hogy évi egyszer mindenki ismerőseit törölni kéne a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2baf022-fc55-45c6-87de-0a1dd47fb89a","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Dollármilliárdokban mérhető hasznot hajthat a bankoknak a mesterséges intelligencia használata, a forradalmi hangulatban azonban több százezer munkahely válhat feleslegessé. Az automata döntéshozatal pedig komoly veszélyeket hordoz, ha senki nem ellenőrzi.","shortLead":"Dollármilliárdokban mérhető hasznot hajthat a bankoknak a mesterséges intelligencia használata, a forradalmi...","id":"20250418_ai5-kodolt-kockazatok-penzugyi-szektor-bankok-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2baf022-fc55-45c6-87de-0a1dd47fb89a.jpg","index":0,"item":"7359f358-f22b-4684-9e06-95430fd60aad","keywords":null,"link":"/360/20250418_ai5-kodolt-kockazatok-penzugyi-szektor-bankok-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 18. 08:00","title":"Torz döntéshozatal és tömeges leépítés lehet abból, ha most nem megfelelően újítanak a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f1507b-65a6-481b-bda1-d7186cacb286","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlekedési szakember szerint akadnának fontosabb ügyek, amikről beszélni kellene, mint a Lázár által elővezetett politikai bolhacirkusz.","shortLead":"A közlekedési szakember szerint akadnának fontosabb ügyek, amikről beszélni kellene, mint a Lázár által elővezetett...","id":"20250416_vitezy-lazar-buzizas-miniszter-vasut-kozlekedes-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39f1507b-65a6-481b-bda1-d7186cacb286.jpg","index":0,"item":"32ed3d37-e365-407d-b3f6-def6d8c93b21","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_vitezy-lazar-buzizas-miniszter-vasut-kozlekedes-pride","timestamp":"2025. április. 16. 18:51","title":"Vitézy válasza Lázárnak: „Értem, hogy egyszerűbb a Pride-ról beszélni, mint a lerobbanó vonatokról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter a sarkadi fórumán fogalmazott így a Magyar Narancs riporterének kérdésére, majd azt mondta, szerinte ez nem volt „buzizás”.","shortLead":"A miniszter a sarkadi fórumán fogalmazott így a Magyar Narancs riporterének kérdésére, majd azt mondta, szerinte ez nem...","id":"20250416_lazar-janos-vitezy-david-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"eb9b2c47-e8c6-4ab6-aed7-d6ebf650f3fc","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_lazar-janos-vitezy-david-pride","timestamp":"2025. április. 16. 15:25","title":"Lázár: „Vitézy úrnak az a baja, hogy nem lesz Pride, ettől olyan ideges”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2275638-b829-4c2a-a194-b6ea35e58b14","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Európai elvbarátainak nagy része erős kifejezésekkel határolódik el az amerikai elnöktől. Semmi sem kínosabb a szuverenisták számára, mint hogy egy külföldi nagyhatalomtól függenek.","shortLead":"Európai elvbarátainak nagy része erős kifejezésekkel határolódik el az amerikai elnöktől. Semmi sem kínosabb...","id":"20250416_hvg-trump-eu-szuverenistak-orban-le-pen-meloni-weidel-salvini-wilders","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2275638-b829-4c2a-a194-b6ea35e58b14.jpg","index":0,"item":"d3f0829d-88ad-4759-8e25-efdd91cab66a","keywords":null,"link":"/360/20250416_hvg-trump-eu-szuverenistak-orban-le-pen-meloni-weidel-salvini-wilders","timestamp":"2025. április. 16. 15:30","title":"Nagyot koppant a Trumpot megváltóként váró európai szélsőjobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]