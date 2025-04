Az Európai Parlament (EP) hamarosan visszavonhatja azokat a szankciókat, amelyeket Kínával szemben vetettek ki 2021. márciusában az ujgur kisebbséggel szembeni emberi jogi sértések miatt – értesült a South China Morning Post. A lap szerint a korlátozások visszavonásáról szóló tárgyalások már az utolsó szakaszban tartanak.

Az értesülést az EP egy szóvivője is megerősítette, aki szerint a kínai hatóságokkal folytatott párbeszéd a végéhez közelít. Közölte azt is, hogy ha megszületik a megegyezés, arról Roberta Metsola, az EP elnöke elsőként a frakciók vezetőit fogja értesíteni. „Az EP szándéka mindig is az volt, hogy megszüntesse a szankciókat és helyreállítsa a Kínával való kapcsolatokat.” – tette hozzá a szóvivő. Metsola az elmúlt hetekben többször is találkozott Kína európai uniós nagykövetével, hogy a szankciók megszüntetéséről egyeztessenek.

Az Európai Unió 4 évvel ezelőtt a Kína Hszincsiang tartományában tapasztalt emberi jogi sértések, ujgur átnevelő táborok üzemeltetése és az ott alkalmazott kegyetlenkedések miatt vetett ki szankciókat kínai személyekre. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter akkor „értelmetlennek és károsnak” nevezte a döntést.