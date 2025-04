Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9ae5219b-f582-4cef-8e97-fc2c21c154b3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A limitált szériás Porsche 911 Spirit 70 külsejét és belsejét megannyi aranyfényű logó és felirat ékesíti.","shortLead":"A limitált szériás Porsche 911 Spirit 70 külsejét és belsejét megannyi aranyfényű logó és felirat ékesíti.","id":"20250425_a-70-es-evekbe-repit-vissza-a-legujabb-retro-porsche-911-spirit-70","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ae5219b-f582-4cef-8e97-fc2c21c154b3.jpg","index":0,"item":"f10782d7-e6ff-4b2c-86cf-89ec30d55216","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_a-70-es-evekbe-repit-vissza-a-legujabb-retro-porsche-911-spirit-70","timestamp":"2025. április. 25. 08:53","title":"A 70-es évekbe repít vissza az aranytól csillogó legújabb retró Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1933c1f7-f841-4160-a382-54f92b7c9744","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő azt állította, hogy nem tudta, hogy az édesség alkoholt tartalmazott, ám a bolt, ahonnan vette bizonyítani tudta, hogy kifejezetten ilyet kért.","shortLead":"A nő azt állította, hogy nem tudta, hogy az édesség alkoholt tartalmazott, ám a bolt, ahonnan vette bizonyítani tudta...","id":"20250424_zsele-vodka-altalanos-iskola-texas-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1933c1f7-f841-4160-a382-54f92b7c9744.jpg","index":0,"item":"caa19f60-25c8-48c6-a8bc-5743ffbc8678","keywords":null,"link":"/elet/20250424_zsele-vodka-altalanos-iskola-texas-vademeles","timestamp":"2025. április. 24. 20:07","title":"Vádat emeltek egy texasi anyukával szemben, mert vodkás zselét vitt egy gyerekzsúrra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5677f484-0b59-40af-a092-6191b8dc25f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Május 8-án lesz a Magyar Fagylalt Napja.","shortLead":"Május 8-án lesz a Magyar Fagylalt Napja.","id":"20250426_Hamarosan-felaron-fagyizhatunk-egy-napig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5677f484-0b59-40af-a092-6191b8dc25f9.jpg","index":0,"item":"0a8cf22a-c730-4deb-8d86-0dbfc6f38056","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250426_Hamarosan-felaron-fagyizhatunk-egy-napig","timestamp":"2025. április. 26. 18:12","title":"Hamarosan féláron fagyizhatunk egy napig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bebf455-d600-4b5c-930a-194241a93559","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Kelendő autókat gyártanak Győrben, jelenleg több a megrendelés, mint amit ki tudnak elégíteni. Karosszériaelemeket pedig inkább luxusmárkákhoz készítenek. A motorgyártásban a legnagyobb a kitettség az amerikai piacnak. A gyár nem készül csoportos leépítésre, de a nyugdíjazásokat és a fluktuációt kihasználják a karcsúsításra.","shortLead":"Kelendő autókat gyártanak Győrben, jelenleg több a megrendelés, mint amit ki tudnak elégíteni. Karosszériaelemeket...","id":"20250425_A-gyori-Audinal-folytatodik-a-karcsusitas-amugy-a-ceg-optimista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bebf455-d600-4b5c-930a-194241a93559.jpg","index":0,"item":"1a8fbbb8-e93e-4757-83c8-23478e977b5e","keywords":null,"link":"/kkv/20250425_A-gyori-Audinal-folytatodik-a-karcsusitas-amugy-a-ceg-optimista","timestamp":"2025. április. 25. 12:44","title":"A győri Audinál folytatódik a karcsúsítás, de a cég alapvetően optimista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cecff59a-1444-4086-b9a5-af97a8a59aed","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Romanoswki ellen európai elfogatóparancs van érvényben, most ő vezeti a Magyar–Lengyel Szabadság Intézetét.","shortLead":"Romanoswki ellen európai elfogatóparancs van érvényben, most ő vezeti a Magyar–Lengyel Szabadság Intézetét.","id":"20250425_Az-Alapjogokert-Kozpontban-dolgozik-a-Magyarorszagon-menedekjogot-kapott-Marcin-Romanoswki-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cecff59a-1444-4086-b9a5-af97a8a59aed.jpg","index":0,"item":"85c1b2d6-01bd-4060-a0cf-4792d35afb92","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_Az-Alapjogokert-Kozpontban-dolgozik-a-Magyarorszagon-menedekjogot-kapott-Marcin-Romanoswki-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 14:05","title":"Az Alapjogokért Központban dolgozik a Magyarországon menedékjogot kapott Marcin Romanoswki volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a95cc92-dc9e-4b3f-bfa0-adb54a466f99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bolgár külügyminiszter a gázai tűzszünet megújítását követelte.","shortLead":"A bolgár külügyminiszter a gázai tűzszünet megújítását követelte.","id":"20250424_izrael-gaza-bolgar-ensz-alkalmazott-halal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a95cc92-dc9e-4b3f-bfa0-adb54a466f99.jpg","index":0,"item":"3a0d7aaf-bc9c-498c-8a65-88750274caae","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_izrael-gaza-bolgar-ensz-alkalmazott-halal","timestamp":"2025. április. 24. 20:32","title":"Izrael hivatalosan bocsánatot kért a bolgár segélymunkás haláláért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c7edec-f712-4c27-b7ef-bf088874e7e9","c_author":"4iG Group ","category":"brandchannel","description":"Az országhatárokon átívelő űripar teljes átalakuláson megy keresztül napjainkban, aminek részeként a 4iG Űr és Védelmi Zrt. elindította Közép-Európa legnagyobb magánműhold-programját. A HUSAT keretében pályára állítandó űreszközök hatalmas mennyiségű adatot gyűjtenek majd a Föld teljes felszínéről, amelyekből MI-alapú algoritmusokkal értéknövelt térbeli információk állíthatók elő. Mindez jelentős üzleti potenciált képvisel a földmegfigyelési szolgáltatások nemzetközi piacán, ugyanis a civil felhasználók és a védelmi szektor adatigénye is gyorsuló ütemben növekszik.","shortLead":"Az országhatárokon átívelő űripar teljes átalakuláson megy keresztül napjainkban, aminek részeként a 4iG Űr és Védelmi...","id":"20250425_4iG_Muholdas-foldmegfigyeles-urkutatas-HUSAT-Remtech-Martonvasar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06c7edec-f712-4c27-b7ef-bf088874e7e9.jpg","index":0,"item":"a127b98b-1b9c-4ebd-ad3b-42d7b4cb7626","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250425_4iG_Muholdas-foldmegfigyeles-urkutatas-HUSAT-Remtech-Martonvasar","timestamp":"2025. április. 25. 07:30","title":"Műholdas földmegfigyelés: magyar vállalat is lehet globális adatszolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"1b66984a-afcb-4215-8938-e6673eea3d34","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"280edc27-a349-4179-a00c-dfca94ce87d9","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világjárvány új típusú turizmust hozott, ahol a wellness helyett a túrázás, a magányos vagy akár csoportos elvonulás kerül előtérbe. Egy ilyen helyet igyekszik kialakítani egy családi vállalkozás a Cserhát völgyében: Farkaskútvölgyben jártunk. ","shortLead":"A világjárvány új típusú turizmust hozott, ahol a wellness helyett a túrázás, a magányos vagy akár csoportos elvonulás...","id":"20250426_farkaskutvolgy-cserhat-elvonulas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/280edc27-a349-4179-a00c-dfca94ce87d9.jpg","index":0,"item":"6ac1936b-f4a5-4d2e-819a-e603dd085473","keywords":null,"link":"/zhvg/20250426_farkaskutvolgy-cserhat-elvonulas-ebx","timestamp":"2025. április. 26. 12:30","title":"Találtunk egy üdülőhelyet, ahol biztos nem kopog ránk a szomszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]