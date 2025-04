Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8e47d624-af5c-4fa1-bff9-eed2cce83dfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök korábban még úgy fogalmazott, hogy megérti, ha felháborítja az embereket a kormányközeli emberek luxuséletvitele.","shortLead":"A miniszterelnök korábban még úgy fogalmazott, hogy megérti, ha felháborítja az embereket a kormányközeli emberek...","id":"20250428_orban-luxus-eletvezetesi-tanacsok-tiborcz-rogan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e47d624-af5c-4fa1-bff9-eed2cce83dfe.jpg","index":0,"item":"7e864421-222f-4cf2-89b2-e13efa89a00c","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_orban-luxus-eletvezetesi-tanacsok-tiborcz-rogan","timestamp":"2025. április. 28. 21:42","title":"Orbán: „Mindenki éljen úgy, ahogy szeretne, és ahogy tud”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed594c30-580c-479f-a1f2-fae716d81d45","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két önkormányzati időközi választást is tartottak Fóton.","shortLead":"Két önkormányzati időközi választást is tartottak Fóton.","id":"20250427_fot-idokozi-onkormanyzati-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed594c30-580c-479f-a1f2-fae716d81d45.jpg","index":0,"item":"5a982585-20e6-466d-a2ac-c257a417d763","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_fot-idokozi-onkormanyzati-valasztas","timestamp":"2025. április. 27. 22:16","title":"Csak 11 százalékot kapott a tavaly még fideszesként indult jelölt a fóti időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798427ec-14ac-4f55-9be4-9ddda1258fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amal Clooney azzal vívta ki Trumpék haragját, hogy segítette a Nemzetközi Büntetőbíróság munkáját Benjamin Netanjahu ügyében.","shortLead":"Amal Clooney azzal vívta ki Trumpék haragját, hogy segítette a Nemzetközi Büntetőbíróság munkáját Benjamin Netanjahu...","id":"20250427_Amal-Clooney-nem-utazhat-az-Egyesult-Allamokba-a-Benjamin-Netanjahu-elleni-elfogatoparancs-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/798427ec-14ac-4f55-9be4-9ddda1258fd9.jpg","index":0,"item":"bc7592ad-99a0-4b3a-92e3-2620f74c0c95","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_Amal-Clooney-nem-utazhat-az-Egyesult-Allamokba-a-Benjamin-Netanjahu-elleni-elfogatoparancs-miatt","timestamp":"2025. április. 27. 10:22","title":"Amal Clooney-t kitilthatják az Egyesült Államokból és befagyaszthatják a vagyonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4689744-03c4-4144-860a-ef7fd280d938","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A portugál hálózatüzemeltető szerint a spanyolországi szélsőséges hőmérséklet-ingadozások okozták a problémát.","shortLead":"A portugál hálózatüzemeltető szerint a spanyolországi szélsőséges hőmérséklet-ingadozások okozták a problémát.","id":"20250428_spanyolorszag-portugalia-aramszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4689744-03c4-4144-860a-ef7fd280d938.jpg","index":0,"item":"6ffbac88-4f9f-4abc-a28e-d53e69505f6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_spanyolorszag-portugalia-aramszunet","timestamp":"2025. április. 28. 13:54","title":"Káoszt okozott a Spanyolországot és Portugáliát sújtó áramszünet, a vezetők szerint nem kibertámadás történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc35978e-8eee-4f9f-8847-e155555a257a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Klubtalálkozót tartottak. ","shortLead":"Klubtalálkozót tartottak. ","id":"20250428_Koenigsegg-most-tucatnyi-bukkant-fel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc35978e-8eee-4f9f-8847-e155555a257a.jpg","index":0,"item":"6285894c-517e-4414-a883-95e40c640931","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_Koenigsegg-most-tucatnyi-bukkant-fel","timestamp":"2025. április. 28. 20:20","title":"Egy példány is ritkaság Koenigseggből, most tucatnyi bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f17368b-7f3d-4048-8ef8-6a98b505de64","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Észrevettek egy mellékes, fordított képkeresési képességet a ChatGPT-ben, és az eredmények gyorsan ellepték a közösségi oldalakat. Azonban egyre több az aggódó hang, és ismét kérdéses, hogy mit szabadítottunk magunkra.","shortLead":"Észrevettek egy mellékes, fordított képkeresési képességet a ChatGPT-ben, és az eredmények gyorsan ellepték a közösségi...","id":"20250428_chatgpt-o3-forditott-kepkeres-adatvedelemi-aggalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f17368b-7f3d-4048-8ef8-6a98b505de64.jpg","index":0,"item":"90cf5f46-b023-44eb-ab21-0a3977102a62","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_chatgpt-o3-forditott-kepkeres-adatvedelemi-aggalyok","timestamp":"2025. április. 28. 16:03","title":"Vírusként szabadult el a neten a ChatGPT fordított képkeresős funkciója, vannak, akik már aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11855f98-b30b-4d98-a6bc-35baf8f74bcf","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Lázár János és a magyar társadalom fele-kétharmada régóta halálbüntetés-párti, de a miniszter újabban gyakran emlegeti ezt. Pedig most sincs realitása a halálbüntetés visszaállításának, ahogy 2002-ben sem volt, amikor Orbán Viktor vetette fel. Magyarországon utoljára 1988-ban akasztottak, de a világ sok országában most is népszerű a kivégzés, főleg Kínában és a Közel-Kelet országaiban.","shortLead":"Lázár János és a magyar társadalom fele-kétharmada régóta halálbüntetés-párti, de a miniszter újabban gyakran emlegeti...","id":"20250427_halalbuntetes-politika-kivegzes-jobboldal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11855f98-b30b-4d98-a6bc-35baf8f74bcf.jpg","index":0,"item":"87387200-c4f8-4de8-b4cd-d14b15547458","keywords":null,"link":"/360/20250427_halalbuntetes-politika-kivegzes-jobboldal","timestamp":"2025. április. 27. 09:31","title":"Mikor lehet végre újra akasztani? – Nem Lázár János az egyetlen, aki szorgalmazná a halálbüntetés visszaállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7d01de-6071-46b6-822b-aa5050bc6b0e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szokásos nagyjából 1,2 millió helyett csupán 600-700 ezer méhcsaláddal vágnak neki a szezonnak a magyar méhészek. ","shortLead":"A szokásos nagyjából 1,2 millió helyett csupán 600-700 ezer méhcsaláddal vágnak neki a szezonnak a magyar méhészek. ","id":"20250428_elpusztult-mehallomany-fele-mez-mezogazdasag-agrar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a7d01de-6071-46b6-822b-aa5050bc6b0e.jpg","index":0,"item":"b47d68ac-f8e1-47d4-a160-e2a62e6dbb39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_elpusztult-mehallomany-fele-mez-mezogazdasag-agrar","timestamp":"2025. április. 28. 13:28","title":"Elpusztult a hazai méhállomány fele a télen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]