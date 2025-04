Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"53405811-b7be-43d9-9efd-5bc2c7dfba8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kúriához benyújtott BRFK-s iratok között olyan drónfelvételek voltak, amelyek a Szabadság hídra vonatkoztak – állítja Hadházy Ákos. ","shortLead":"A Kúriához benyújtott BRFK-s iratok között olyan drónfelvételek voltak, amelyek a Szabadság hídra vonatkoztak – állítja...","id":"20250425_hadhazy-tuntetes-technofasizmus-arcfelismero-erzsebet-szabadsag-hid-brfk-gyulekezesi-jog-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53405811-b7be-43d9-9efd-5bc2c7dfba8f.jpg","index":0,"item":"f85bb97b-3a84-48f0-818e-425646ff2d90","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_hadhazy-tuntetes-technofasizmus-arcfelismero-erzsebet-szabadsag-hid-brfk-gyulekezesi-jog-pride","timestamp":"2025. április. 25. 18:20","title":"Hadházy szerint a rendőrség hamis bizonyítékokra támaszkodva tiltotta be az Erzsébet hídra tervezett tüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab553f1-fa80-436f-97f9-f4a76ffa130c","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Gondoljunk csak bele, mennyi fantasztikus pillanatról maradtunk volna le, ha a fociban nem lenne hosszabbítás. Össze is szedtünk ezekből néhányat.","shortLead":"Gondoljunk csak bele, mennyi fantasztikus pillanatról maradtunk volna le, ha a fociban nem lenne hosszabbítás. Össze is...","id":"20250426_uefa-bajnokok-ligaja-szabalyvaltoztatas-hosszabbitas-eltorlese-kapzsisag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ab553f1-fa80-436f-97f9-f4a76ffa130c.jpg","index":0,"item":"a7cc6d2d-69cc-4b19-ba8d-021d10b47d02","keywords":null,"link":"/sport/20250426_uefa-bajnokok-ligaja-szabalyvaltoztatas-hosszabbitas-eltorlese-kapzsisag","timestamp":"2025. április. 26. 07:15","title":"Nem a plusz fél óra játék káros a labdarúgásra, hanem a kapzsiság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ae1d94-9270-43d6-9c17-e3dbc9fe345a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő a Pride betiltásáról és Vidnyánszky Attiláról is elmondta a véleményét. ","shortLead":"A színésznő a Pride betiltásáról és Vidnyánszky Attiláról is elmondta a véleményét. ","id":"20250426_Udvaros-Dorottya-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68ae1d94-9270-43d6-9c17-e3dbc9fe345a.jpg","index":0,"item":"f307ee8d-bd22-463a-adb0-f0fa3421a787","keywords":null,"link":"/kultura/20250426_Udvaros-Dorottya-interju","timestamp":"2025. április. 26. 11:36","title":"Udvaros Dorottya nem lépett volna fel sem a Fidesz, sem a Tisza március 15-i rendezvényén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce26ef0c-6636-4036-8199-0cfc6453950b","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"eurologus","description":"39 éve a mai napon következett be az emberiség történetének legnagyobb nukleáris balesete Csernobilban. A szomorú évforduló kapcsán megnéztük, mennyire van biztonságban az EU lakossága a felrobbant négyes reaktor maradványaiból fennmaradt radioaktív sugárzástól.","shortLead":"39 éve a mai napon következett be az emberiség történetének legnagyobb nukleáris balesete Csernobilban. A szomorú...","id":"20250426_csernobil_europa_nuklearis_robbanas-ebrd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce26ef0c-6636-4036-8199-0cfc6453950b.jpg","index":0,"item":"501c3951-1a48-4f1e-a332-723548f2cafa","keywords":null,"link":"/eurologus/20250426_csernobil_europa_nuklearis_robbanas-ebrd","timestamp":"2025. április. 26. 09:00","title":"Mennyire van biztonságban Csernobiltól Európa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70789ba-a1b6-4b34-8ef9-a2e022bc826d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A világ vezetői mellett rengeteg hívő gyűlt össze Rómában, hogy elbúcsúzzanak Ferenc pápától. Ilyen volt a temetés percről percre.","shortLead":"A világ vezetői mellett rengeteg hívő gyűlt össze Rómában, hogy elbúcsúzzanak Ferenc pápától. Ilyen volt a temetés...","id":"20250426_ferenc-papa-temetese-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d70789ba-a1b6-4b34-8ef9-a2e022bc826d.jpg","index":0,"item":"f496f31b-2cc3-4855-b612-825f3e339614","keywords":null,"link":"/elet/20250426_ferenc-papa-temetese-ebx","timestamp":"2025. április. 26. 09:50","title":"Zárt ajtók mögött ért véget Ferenc temetési szertartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c973f9-738d-4cb4-a6fd-31b02ca28486","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a 3,3 literes sorhatossal szerelt ritkaság alaposan kimaxolja a sportos elegancia fogalmát.","shortLead":"Ez a 3,3 literes sorhatossal szerelt ritkaság alaposan kimaxolja a sportos elegancia fogalmát.","id":"20250427_25-eves-3-as-bmw-megsem-fog-a-kor-ezen-a-gyonyoru-alpina-b3-kupen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1c973f9-738d-4cb4-a6fd-31b02ca28486.jpg","index":0,"item":"23138b5a-8786-4492-a6bd-e9a7719c5927","keywords":null,"link":"/cegauto/20250427_25-eves-3-as-bmw-megsem-fog-a-kor-ezen-a-gyonyoru-alpina-b3-kupen","timestamp":"2025. április. 27. 07:21","title":"25 éves 3-as BMW, mégsem fog a kor ezen a gyönyörű Alpina B3 kupén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4203bf78-2065-42c8-a450-0ec0df6fc7ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Joe Kasparnak sajtóértesülések szerint komoly szerepe volt abban, hogy az utóbbi időben többeket is elbocsátottak a minisztériumból.","shortLead":"Joe Kasparnak sajtóértesülések szerint komoly szerepe volt abban, hogy az utóbbi időben többeket is elbocsátottak...","id":"20250425_pentagon-kasper-kabinetfonok-hegseth-tavozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4203bf78-2065-42c8-a450-0ec0df6fc7ff.jpg","index":0,"item":"4c5e24f0-cc5f-466f-b7fd-57615ac01760","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_pentagon-kasper-kabinetfonok-hegseth-tavozas","timestamp":"2025. április. 25. 17:59","title":"Váratlanul távozott a Pentagonból Hegseth kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8c42cd-3b88-4dc7-968d-798569944a1c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Miután a szenátus és a képviselőház meghunyászkodott, a bíróságokkal folytat háborút az elnöki hatalom kiterjesztéséért Donald Trump. Ennyire eltökélt az elnök, hogy minden jogi eljárás nélküli kitoloncolhassák a bűnözőknek minősített illegális bevándorlókat, nem is eredménytelenül: zuhant az USA határain próbálkozók száma. Csakhogy a háttérben a Project 2025 szellemisége rémlik fel. ","shortLead":"Miután a szenátus és a képviselőház meghunyászkodott, a bíróságokkal folytat háborút az elnöki hatalom kiterjesztéséért...","id":"20250427_hvg-hataratlepes-trump-illegalis-bevandorlok-deportalasi-roham-biroi-ellenallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa8c42cd-3b88-4dc7-968d-798569944a1c.jpg","index":0,"item":"2e6fef1d-e114-444a-9b11-6951e9f97d65","keywords":null,"link":"/360/20250427_hvg-hataratlepes-trump-illegalis-bevandorlok-deportalasi-roham-biroi-ellenallas","timestamp":"2025. április. 27. 10:30","title":"Deportálási roham: Trumpék inkább hisztériáig emelik a tétet, mint hogy elismerjenek egy hibát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]