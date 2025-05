Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kormány arra teszi fel a 2026-os büdzsét, hogy összejön a 4 százalékos növekedés. A mozgásteret csökkentette az anyák szja-kedvezményével, az emiatt megtartott különadók kétes eszközei a bevételszerzésnek.","shortLead":"A kormány arra teszi fel a 2026-os büdzsét, hogy összejön a 4 százalékos növekedés. A mozgásteret csökkentette az anyák...","id":"20250503_hvg-koltsegvetes-kilatasok-megszoritas-kenyszer-novekedes-almok-csodaval-hataros-gazdasagpolitika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd.jpg","index":0,"item":"784f9615-a833-48dd-a3af-ed85c6dd9318","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-koltsegvetes-kilatasok-megszoritas-kenyszer-novekedes-almok-csodaval-hataros-gazdasagpolitika","timestamp":"2025. május. 04. 08:30","title":"A csodára vár és kockázatos határokat feszeget a kormány az új költségvetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf28e827-13e0-4b90-ae58-bb94c906835b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Létszükséglet az India irányából folyó víz Pakisztán számára, így tovább élesedik a két ország közötti konfliktus.","shortLead":"Létszükséglet az India irányából folyó víz Pakisztán számára, így tovább élesedik a két ország közötti konfliktus.","id":"20250504_Pakisztan-India-viz-konfliktus-ivoviz-szarazsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf28e827-13e0-4b90-ae58-bb94c906835b.jpg","index":0,"item":"98b7b8b9-de52-4c7b-87d2-f6e50102b85b","keywords":null,"link":"/vilag/20250504_Pakisztan-India-viz-konfliktus-ivoviz-szarazsag","timestamp":"2025. május. 04. 15:49","title":"India elzárta a vizet a Pakisztán határán fekvő gátnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed10272c-70fe-4fec-a839-535b04210e04","c_author":"Kövesdi Veronika - Metz Rudolf Tamás","category":"360","description":"Követői számára Magyar Péter lett „a nép hangja”, aki a hatalom szemébe mondja, amit sokan éreznek. És aki ilyen szerepet vív ki, azt nehezebben ítélik el akkor is, ha hibázik. Ehhez jön még egy dinamika: minél többen állnak mellé, annál inkább „a mi emberünkké” válik, és annál támadhatatlanabb. Kövesdi Veronika médiakutató és Metz Rudolf Tamás politológus a teflonhatás magyarázatát adják, és elmagyarázzák, mikor szűnik meg a védelem.","shortLead":"Követői számára Magyar Péter lett „a nép hangja”, aki a hatalom szemébe mondja, amit sokan éreznek. És aki ilyen...","id":"20250504_A-politikai-teflon-negy-oka-van-hogy-Magyar-Peter-tamadhatatlan-Kovesdi-Veronika-Metz-Rudolf-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed10272c-70fe-4fec-a839-535b04210e04.jpg","index":0,"item":"c3949e38-bf03-4deb-b1da-398d723c7e18","keywords":null,"link":"/360/20250504_A-politikai-teflon-negy-oka-van-hogy-Magyar-Peter-tamadhatatlan-Kovesdi-Veronika-Metz-Rudolf-Tamas","timestamp":"2025. május. 04. 17:30","title":"A politikai teflon: négy oka van, hogy Magyar Péter támadhatatlan, és a szavatosságuk lejárhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b744bb39-0b64-43e6-8126-ba8899a098a4","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Egészségkárosító részecskékkel is rontják a levegőt az e-autók, nagyobb sebességnél pedig nem csendesebbek, mint a benzinesek. A zajtalanságuk előnyei és hátrányai leginkább városi környezetben jelentkeznek.","shortLead":"Egészségkárosító részecskékkel is rontják a levegőt az e-autók, nagyobb sebességnél pedig nem csendesebbek, mint...","id":"20250503_hvg-elektromos-autok-zajszennyezes-karosanyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b744bb39-0b64-43e6-8126-ba8899a098a4.jpg","index":0,"item":"e8f49687-3bd8-4e5c-a3a2-3712ae460a8b","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-elektromos-autok-zajszennyezes-karosanyag-kibocsatas","timestamp":"2025. május. 03. 13:00","title":"Por és hang vagyunk: szennyezők-e az e-autók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e4953ee-9ff5-4e46-8773-5811963025f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint több millió forintos hangfal és több százezer forintos ruhadarabok láthatók a külügyminiszter fotóin.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint több millió forintos hangfal és több százezer forintos ruhadarabok láthatók...","id":"20250503_hadhazy-akos-szijjarto-peter-luxizas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e4953ee-9ff5-4e46-8773-5811963025f3.jpg","index":0,"item":"22eb9c2f-1f42-476b-b83d-777b7906148e","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_hadhazy-akos-szijjarto-peter-luxizas","timestamp":"2025. május. 03. 09:56","title":"Hadházy Ákos Szijjártó Péter luxizásáról posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump orosz és magyar kottából játszva támadja a felsőoktatást, s száz nappal a megválasztása után azzal szembesült, hogy csak dühöngeni tud, kormányozni nem. A Washington és Kijev között megköttetett ásványkincsszerződés miatt bajba kerülhet Oroszország, így ugyanis az USA közvetlenül érdekeltté válik a viszályban. a leendő német kancellár jóformán öngyilkos feladatra vállalkozik, amikor meg akarja változtatni országa politikáját, kérdés, mi lesz az AfD sorsa az extremistává nyilvánítása után. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump orosz és magyar kottából játszva támadja a felsőoktatást, s száz nappal a megválasztása után azzal szembesült...","id":"20250503_lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"cc8558a5-0d81-4481-baa2-c6691e887846","keywords":null,"link":"/360/20250503_lapszemle","timestamp":"2025. május. 03. 13:37","title":"Nemzetközi lapszemle: Feladta a leckét Moszkvának Washington és Kijev megállapodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58531b36-8d14-4397-871b-692773f74a08","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A bonyolult egyházi viszonyoktól a feje tetejére állt világpolitikáig számos ok miatt a szokásosnál is bizonytalanabb, hogy a sok esélyesből ki követi a múlt héten elhunyt Ferenc pápát Szent Péter trónján.","shortLead":"A bonyolult egyházi viszonyoktól a feje tetejére állt világpolitikáig számos ok miatt a szokásosnál is bizonytalanabb...","id":"20250504_hvg-papavalasztas-konklave-eselyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58531b36-8d14-4397-871b-692773f74a08.jpg","index":0,"item":"efbc5b37-d917-4e77-baa1-8b42d117d414","keywords":null,"link":"/360/20250504_hvg-papavalasztas-konklave-eselyek","timestamp":"2025. május. 04. 10:30","title":"Ferenc antitézise, az első afrikai vagy ázsiai egyházfő, Erdő Péter – ki lehet az új pápa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor tettei nagyon veszélyesek az unióra.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor tettei nagyon veszélyesek az unióra.","id":"20250503_Zelenszkij-Orban-Viktor-A-magyarok-tobbsege-tamogatja-Ukrajna-EU-csatlakozasat-nem-kell-minket-belerangatni-a-sajat-valasztasodba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93.jpg","index":0,"item":"ee0c1b8c-680f-4145-a7a8-d0fc0efd7783","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_Zelenszkij-Orban-Viktor-A-magyarok-tobbsege-tamogatja-Ukrajna-EU-csatlakozasat-nem-kell-minket-belerangatni-a-sajat-valasztasodba","timestamp":"2025. május. 03. 17:36","title":"Zelenszkij Orbánnak: A magyarok többsége támogatja Ukrajna EU-csatlakozását, nem kell minket belerángatni a saját választásodba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]