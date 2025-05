Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"23d0bd45-8427-4636-b4cd-aa411a45573a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azt várják tőle, hogy nagyobb lesz a termelékenység és kevesebb a hiányzás.","shortLead":"Azt várják tőle, hogy nagyobb lesz a termelékenység és kevesebb a hiányzás.","id":"20250506_spanyolorszag-munkaido-csokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23d0bd45-8427-4636-b4cd-aa411a45573a.jpg","index":0,"item":"788e436f-2f3a-40d2-989a-fd5e70eae88a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_spanyolorszag-munkaido-csokkentes","timestamp":"2025. május. 06. 21:30","title":"Törvényjavaslatot nyújtott be a spanyol kormány a munkaidő csökkentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30c5c60-d915-4f24-871a-2a85002d24c7","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök régóta lobbizik, Erdő pedig a komoly esélyesek között van. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök régóta lobbizik, Erdő pedig a komoly esélyesek között van. ","id":"20250507_erdo-peter-papa-konklave","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e30c5c60-d915-4f24-871a-2a85002d24c7.jpg","index":0,"item":"f9f6e966-28dc-4f21-8f0b-42b4da250bc6","keywords":null,"link":"/360/20250507_erdo-peter-papa-konklave","timestamp":"2025. május. 07. 07:30","title":"Libération: Orbán sikere is lenne, ha Erdő Pétert választanák meg pápának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff92e7b-5bf2-4577-9a00-1bf57d314a81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A saját gyerekei persze mindennel el voltak halmozva.","shortLead":"A saját gyerekei persze mindennel el voltak halmozva.","id":"20250507_donald-trump-gyerekek-jatekok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fff92e7b-5bf2-4577-9a00-1bf57d314a81.jpg","index":0,"item":"fe4bc2ae-7aa5-4434-b2e2-cc21e0c85615","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_donald-trump-gyerekek-jatekok","timestamp":"2025. május. 07. 11:33","title":"A vámháborúzó Donald Trump szerint a kislányoknak nincs szükségük sok játékbabára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cfc349a-003f-4826-8c8e-1c2016fea6ad","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Megérte jó kapcsolatot ápolni az amerikai konzervatív agytrösztökkel: a Trump-adminisztráció készülő népesedési programjában a hazai családtámogatási rendszerből is ismert elemek bukkannak fel. Legalább ezzel igazolhatja a magyar modell sikerét az Orbán-kormány, ha már a romló születésszámok súlyos kudarcról árulkodnak.","shortLead":"Megérte jó kapcsolatot ápolni az amerikai konzervatív agytrösztökkel: a Trump-adminisztráció készülő népesedési...","id":"20250508_hvg-csaladtamogatas-demografia-amerikai-alom-magyar-altato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cfc349a-003f-4826-8c8e-1c2016fea6ad.jpg","index":0,"item":"604a982f-f727-4e25-99aa-66fec67b5bc6","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-csaladtamogatas-demografia-amerikai-alom-magyar-altato","timestamp":"2025. május. 08. 15:32","title":"A fideszes családpolitika elemei megjelenhetnek Trump népesedési programjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77e69a3-df34-4454-a533-f1438f906f26","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy csapatépítő tréning után lett Darth Vader a vérellátó munkatársából.","shortLead":"Egy csapatépítő tréning után lett Darth Vader a vérellátó munkatársából.","id":"20250507_karterites-darth-vader-nhs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b77e69a3-df34-4454-a533-f1438f906f26.jpg","index":0,"item":"b6e2ec91-bcc9-43b8-9a1c-5a45ac00f650","keywords":null,"link":"/elet/20250507_karterites-darth-vader-nhs","timestamp":"2025. május. 07. 15:15","title":"14 millió forintnyi kártérítést kapott egy nő, mert a munkahelyén Darth Vaderhez hasonlították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ae6e8b-704c-4b55-9019-1771374c8980","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vállalkozás tulajdonosa felcsúti, Mészáros Lőrinchez is fűzik üzleti kapsolatok.","shortLead":"A vállalkozás tulajdonosa felcsúti, Mészáros Lőrinchez is fűzik üzleti kapsolatok.","id":"20250507_Hatvanpuszta-NAV-vegrehajtas-Euroved-Security-Talics-Norbert-Felcsut-Meszaros-Lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11ae6e8b-704c-4b55-9019-1771374c8980.jpg","index":0,"item":"3429bb44-ac51-4bf7-9222-7e513ccbdfc9","keywords":null,"link":"/360/20250507_Hatvanpuszta-NAV-vegrehajtas-Euroved-Security-Talics-Norbert-Felcsut-Meszaros-Lorinc","timestamp":"2025. május. 07. 16:17","title":"Adóhiány miatt csapott le a NAV a biztonsági cégre, amely védte az Orbán család hatvanpusztai birtokát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebe390e-286a-4d50-897b-149b032c36be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök és a német kancellár védelmi kérdésekről egyeztetett, és közös nyilatkozatban állt ki Ukrajna szuverenitása mellett.","shortLead":"A francia elnök és a német kancellár védelmi kérdésekről egyeztetett, és közös nyilatkozatban állt ki Ukrajna...","id":"20250507_Parizsban-talalkozott-Merz-es-Macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebe390e-286a-4d50-897b-149b032c36be.jpg","index":0,"item":"4bf47ff0-216b-4aed-8fda-f3bc75153b16","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_Parizsban-talalkozott-Merz-es-Macron","timestamp":"2025. május. 07. 16:36","title":"Párizsba vezetett az új német kancellár első útja, Macronnal találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad811f26-ae6d-44df-8184-ee199b6a78f4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia átalakítja azt, ahogyan jelenleg vásárolunk és fizetünk. Ez az állítás nem újdonság, de erőt ad neki, hogy most a Visa mondja. A fizetéstechnológiai vállalat San Franciscóban mutatta be a Visa Intelligent Commerce nevű platformját, amely lehetővé teszi, hogy az MI felkutassa és megvásárolja a kívánt termékeket.","shortLead":"A mesterséges intelligencia átalakítja azt, ahogyan jelenleg vásárolunk és fizetünk. Ez az állítás nem újdonság, de...","id":"20250506_visa-intelligent-commerce-mesterseges-intelligencia-mi-alapu-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad811f26-ae6d-44df-8184-ee199b6a78f4.jpg","index":0,"item":"2d5f42f6-81cb-4f00-ad03-3131371a4633","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_visa-intelligent-commerce-mesterseges-intelligencia-mi-alapu-vasarlas","timestamp":"2025. május. 06. 22:03","title":"Feje tetejére állhat a vásárlás: a Visa szerint most jön az, hogy a keresés, a vásárlás és a fizetés is automatikusan történik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]