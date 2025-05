Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f0d3b937-9c1d-4912-811c-0d19dea0fece","c_author":"Kovács István","category":"elet","description":"Ha kiszabadulunk a magyar konyha Bermuda-háromszögéből, már fontos lépést tettünk azért, hogy a szerveink lassabban öregedjenek. ","shortLead":"Ha kiszabadulunk a magyar konyha Bermuda-háromszögéből, már fontos lépést tettünk azért, hogy a szerveink lassabban...","id":"20250512_oregedes-etrend-mozgas-egeszseg-alvas-tarsasag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0d3b937-9c1d-4912-811c-0d19dea0fece.jpg","index":0,"item":"47cd45b9-cfcc-4fa0-a50d-1b3d776a9a1e","keywords":null,"link":"/elet/20250512_oregedes-etrend-mozgas-egeszseg-alvas-tarsasag-ebx","timestamp":"2025. május. 12. 17:29","title":"Nem kellenek csodaszerek, négy fontos dolgot kell betartani, hogy ne öregedjünk rohamléptékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70db14f-37f7-46f6-8e90-acafe9916e0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felszólalt egy Izraelben élő holokauszttúlélő is, akinek unokája a jelenleg Izraelben zajló háborúban vesztette életét.","shortLead":"Felszólalt egy Izraelben élő holokauszttúlélő is, akinek unokája a jelenleg Izraelben zajló háborúban vesztette életét.","id":"20250511_Elet-Menete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b70db14f-37f7-46f6-8e90-acafe9916e0a.jpg","index":0,"item":"fe1dd0c1-4047-4396-978c-78f3809ef34c","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Elet-Menete","timestamp":"2025. május. 11. 19:08","title":"A holokauszt és az október 7-i terrortámadás áldozataira emlékeztek az Élet Menetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f880daae-717b-45cb-b271-20d75a5b9f47","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A folyószámlahiteleknél kilenc hónapja, a hitelkártyáknál 2022 novembere óta folyamatosan növekedik a tartozásállomány.","shortLead":"A folyószámlahiteleknél kilenc hónapja, a hitelkártyáknál 2022 novembere óta folyamatosan növekedik a tartozásállomány.","id":"20250511_A-magyarok-jelentos-resze-eladosodott-a-napi-kiadasok-fedezese-miatt-oriasi-hitelkartya-tartozast-gorgetnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f880daae-717b-45cb-b271-20d75a5b9f47.jpg","index":0,"item":"f6ce1ba2-56f1-4fcd-8b08-8b7c065c198b","keywords":null,"link":"/kkv/20250511_A-magyarok-jelentos-resze-eladosodott-a-napi-kiadasok-fedezese-miatt-oriasi-hitelkartya-tartozast-gorgetnek","timestamp":"2025. május. 11. 13:26","title":"A magyarok jelentős része eladósodott a napi kiadások fedezése miatt, óriási hitelkártya-tartozást görgetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három tüzet is el kellett oltani a környéken.","shortLead":"Három tüzet is el kellett oltani a környéken.","id":"20250513_Keir-Starmer-UK-Egyesult-Kiralysag-rendorseg-letartoztatas-gyujtogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542.jpg","index":0,"item":"8fe6df5f-f671-4f9b-b7b8-c604be130f84","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Keir-Starmer-UK-Egyesult-Kiralysag-rendorseg-letartoztatas-gyujtogatas","timestamp":"2025. május. 13. 10:40","title":"Egy 21 éves férfi gyújtogatott a brit miniszterelnök házánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2dc6e35-1d81-4366-872a-c66327c213cd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Halszálkát találtak benne.","shortLead":"Halszálkát találtak benne.","id":"20250512_bebietel-visszahivas-kiflihu-halszalka-fogyasztovedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2dc6e35-1d81-4366-872a-c66327c213cd.jpg","index":0,"item":"690511c8-b6a7-4a68-a7d9-04e918237da5","keywords":null,"link":"/kkv/20250512_bebietel-visszahivas-kiflihu-halszalka-fogyasztovedelem","timestamp":"2025. május. 12. 13:37","title":"Visszahívtak egy bébiételt, semmiképp se adja oda a gyereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2868a9ae-6d9a-4776-bd19-9017dc487c99","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyáltalán nem biztos, hogy egy weboldalon elhelyezett, túlságosan figyelemfelkeltőre beállított banner sokáig hatékony, ugyanis az agy egy idő után már nem foglalkozik vele, zavaró tényezőként szűri ki. Egy nemzetközi kutatócsoport közelmúltbeli tanulmánya érdekes betekintést nyújt abba, hogyan alkalmazkodik az emberi agy a vizuális környezet gyakori zavaraihoz.","shortLead":"Egyáltalán nem biztos, hogy egy weboldalon elhelyezett, túlságosan figyelemfelkeltőre beállított banner sokáig...","id":"20250511_zavaro-vizualis-ingerek-kiszurese-emberi-agy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2868a9ae-6d9a-4776-bd19-9017dc487c99.jpg","index":0,"item":"a4060bc8-efbf-42db-9c87-2953fc2ae572","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_zavaro-vizualis-ingerek-kiszurese-emberi-agy","timestamp":"2025. május. 11. 16:03","title":"Villogó hirdetés a neten? Színes reklám az út mellett? Van az ember agyának egy csodálatos képessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75e16b3-a7b3-498c-a945-c1e45c0ce223","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzetközi versenyen résztvevő profi kerékpárosokhoz szerdán bárki csatlakozhat.","shortLead":"A nemzetközi versenyen résztvevő profi kerékpárosokhoz szerdán bárki csatlakozhat.","id":"20250512_tour-de-hongrie-budapest-lezarasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b75e16b3-a7b3-498c-a945-c1e45c0ce223.jpg","index":0,"item":"989dbd46-cc75-441f-8979-91045c1f30ef","keywords":null,"link":"/sport/20250512_tour-de-hongrie-budapest-lezarasok","timestamp":"2025. május. 12. 14:37","title":"Indul a Tour de Hongrie, lezárások lesznek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903b3e03-1999-4bbb-b57e-5a3a03815157","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Lázár János ugyanis megígérte – írta a vasúttársaság.","shortLead":"Lázár János ugyanis megígérte – írta a vasúttársaság.","id":"20250512_mav-autobusz-flotta-korszerusites-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/903b3e03-1999-4bbb-b57e-5a3a03815157.jpg","index":0,"item":"66b58201-93e5-4b60-8a0c-cc5c421843e5","keywords":null,"link":"/kkv/20250512_mav-autobusz-flotta-korszerusites-lazar-janos","timestamp":"2025. május. 12. 13:25","title":"869 buszt vesz a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]