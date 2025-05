Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6293700b-3abf-4b06-871a-35aba4d6293f","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"A konklávé üzleti oldala, Elizabeth Holmes öröksége és a japán munkahelyek extrém elvárásai – mutatjuk az elmúlt hetek legizgalmasabb üzleti híreit.","shortLead":"A konklávé üzleti oldala, Elizabeth Holmes öröksége és a japán munkahelyek extrém elvárásai – mutatjuk az elmúlt hetek...","id":"20250513_Merlegen-podcast-konklave-Elizabeth-Holmes-Google-Texas-Japan-hordo-THC-ital-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6293700b-3abf-4b06-871a-35aba4d6293f.jpg","index":0,"item":"03a3fb88-9b75-4910-8b7a-2a24d8584891","keywords":null,"link":"/kkv/20250513_Merlegen-podcast-konklave-Elizabeth-Holmes-Google-Texas-Japan-hordo-THC-ital-ebx","timestamp":"2025. május. 13. 19:00","title":"Újrapróbálkoznak a világ legnagyobb átverésével, és kiderült a hordók titkos élete is – Mérlegen évadzáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4080161f-70bd-4074-a7ae-28aedaa50f66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Stjepan Hauser produkcióját üdvözölte is gyorsan a Korda–Balázs házaspár.","shortLead":"Stjepan Hauser produkcióját üdvözölte is gyorsan a Korda–Balázs házaspár.","id":"20250514_Mezitlabas-horvat-csellomuvesz-dolgozta-fel-Korda-Repteret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4080161f-70bd-4074-a7ae-28aedaa50f66.jpg","index":0,"item":"28eba896-e5c6-47c0-97a5-de0f17a7109b","keywords":null,"link":"/elet/20250514_Mezitlabas-horvat-csellomuvesz-dolgozta-fel-Korda-Repteret","timestamp":"2025. május. 14. 15:50","title":"Mezítlábas horvát csellóművész dolgozta fel Korda György Reptér című dalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0feb2a7-9e31-4733-9433-87867df59c5e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Stephen Hawking elméletének köszönhetően úgy tűnik, sokkal kevesebb ideig fog létezni a világegyetem, mint azt korábban gondolták a tudósok. Persze ez az élettartam még így is őrült nagy idő.","shortLead":"Stephen Hawking elméletének köszönhetően úgy tűnik, sokkal kevesebb ideig fog létezni a világegyetem, mint azt korábban...","id":"20250513_vilagegyetem-pusztulasa-hawking-sugarzas-univerzum-elettartama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0feb2a7-9e31-4733-9433-87867df59c5e.jpg","index":0,"item":"e234565a-9d37-4410-9d99-28cb99a81a4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_vilagegyetem-pusztulasa-hawking-sugarzas-univerzum-elettartama","timestamp":"2025. május. 13. 15:03","title":"Kiszámolták, mikor pusztul el a világegyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736cc701-d126-43ae-b526-985f4e8ab0a6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bivalyerős és ólomnehéz új M5 Touring egy picit még sportosabb lett.","shortLead":"A bivalyerős és ólomnehéz új M5 Touring egy picit még sportosabb lett.","id":"20250514_latvanyosan-finom-tuningot-kapott-az-uj-bmw-m5-kombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/736cc701-d126-43ae-b526-985f4e8ab0a6.jpg","index":0,"item":"688aa007-0314-4dba-85fb-ae44f5580a02","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_latvanyosan-finom-tuningot-kapott-az-uj-bmw-m5-kombi","timestamp":"2025. május. 14. 06:41","title":"Látványosan finom tuningot kapott az új BMW M5 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7abaa6f3-1beb-4ad1-af12-baa89fa20030","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szlovák Klein Vision a nyáron teszteli az AirCar második prototípusát, és ha minden a tervek szerint alakul, piacra is dobják majd a repülő autót.","shortLead":"A szlovák Klein Vision a nyáron teszteli az AirCar második prototípusát, és ha minden a tervek szerint alakul, piacra...","id":"20250514_klein-vision-aircar-repulo-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7abaa6f3-1beb-4ad1-af12-baa89fa20030.jpg","index":0,"item":"023ad239-7bbf-4243-8b7d-0820df466d88","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_klein-vision-aircar-repulo-auto","timestamp":"2025. május. 14. 14:03","title":"250 km/h-val repülhet a világ első igazi repülő autója, még az idén piacra dobhatják – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A főváros pesti oldalán szállták meg az utakat a rendőrök. ","shortLead":"A főváros pesti oldalán szállták meg az utakat a rendőrök. ","id":"20250514_Tomeges-rendorsegi-ellenorzes-volt-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44180157-21a7-4e08-b1c2-9407a502d252.jpg","index":0,"item":"9afa6141-601f-4618-9e40-e9356f7d6400","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Tomeges-rendorsegi-ellenorzes-volt-Budapesten","timestamp":"2025. május. 14. 10:36","title":"Tömeges ellenőrzés volt Budapesten, több mint kétezer sofőrrel fújattak szondát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b7b652-7fb1-45ef-8bbd-5f79f7164243","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A putyini Oroszország évekkel Magyarország előtt jár a kormánynak nem tetsző civilszervezetek, médiumok és pártok megregulázását lehetővé tévő „külföldi ügynök” törvény elfogadásában, folyamatos szigorításában és alkalmazásában. A trend egyértelműnek tűnik, aki egy ilyen törvényt bevezet, az nem áll meg félmegoldásoknál. Moszkváról egyebek mellett Grúzia, Kirgizisztán és az egyelőre részben visszatáncoló Szlovákia vesz még példát.","shortLead":"A putyini Oroszország évekkel Magyarország előtt jár a kormánynak nem tetsző civilszervezetek, médiumok és pártok...","id":"20250515_oroszorszag-ugynoktorveny-ngo-navalnij-putyin-medvegyev-dodik-fico-orban-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24b7b652-7fb1-45ef-8bbd-5f79f7164243.jpg","index":0,"item":"35064f3e-983d-46a0-9b87-30b7bb17d86f","keywords":null,"link":"/360/20250515_oroszorszag-ugynoktorveny-ngo-navalnij-putyin-medvegyev-dodik-fico-orban-poloska","timestamp":"2025. május. 15. 09:49","title":"Oroszországban már börtönt osztogatnak a magyar tervezethez hasonló szuverenitásvédelmi törvény alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fd00bd-9ef9-4c4f-aed9-d2f9fca6b515","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több betegség későbbi kialakulásában is szerepet játszhat az, ha egy lánynak hamarabb jön meg az első menstruációja – az egészségtelen étkezés pedig pont ehhez járulhat hozzá egy friss kutatás szerint.","shortLead":"Több betegség későbbi kialakulásában is szerepet játszhat az, ha egy lánynak hamarabb jön meg az első menstruációja –...","id":"20250513_egeszsegtelen-etrend-lanyok-elso-menstruacio-kapcsolat-betegsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07fd00bd-9ef9-4c4f-aed9-d2f9fca6b515.jpg","index":0,"item":"eb3e68de-6367-4549-8e56-a76e355813bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_egeszsegtelen-etrend-lanyok-elso-menstruacio-kapcsolat-betegsegek","timestamp":"2025. május. 13. 20:03","title":"Hamarabb jöhet meg az első menstruáció az egészségtelenül étkező lányoknál – és ennek súlyos következménye lehet később","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]