[{"available":true,"c_guid":"ebf57a53-cc42-410b-bec6-79d0e8210e11","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az egykori médiavállalkozó Vácon tölti le büntetését.","shortLead":"Az egykori médiavállalkozó Vácon tölti le büntetését.","id":"20250516_fenyo-gyilkossag-gyarfas-tamas-vaci-borton-bevonulas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf57a53-cc42-410b-bec6-79d0e8210e11.jpg","index":0,"item":"17f09024-4cdb-4a41-8d2f-b7ecb81f5d2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_fenyo-gyilkossag-gyarfas-tamas-vaci-borton-bevonulas-ebx","timestamp":"2025. május. 16. 10:32","title":"Gyárfás Tamás bevonult a börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12277ac7-57cd-4c9a-9489-3b04d794770a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A 4000 méter magas Eigeren történt a szerencsétlenség.","shortLead":"A 4000 méter magas Eigeren történt a szerencsétlenség.","id":"20250517_Lavina-temetett-maga-ala-embereket-a-svajci-Alpokban-folyik-a-mentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12277ac7-57cd-4c9a-9489-3b04d794770a.jpg","index":0,"item":"4527079a-a562-40c0-8c56-49c0bbe034a9","keywords":null,"link":"/elet/20250517_Lavina-temetett-maga-ala-embereket-a-svajci-Alpokban-folyik-a-mentes","timestamp":"2025. május. 17. 20:00","title":"Lavina temetett maga alá embereket a svájci Alpokban, nagyszabású mentőakciót indítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d2c58d-c0e9-46b6-800d-0ebaf2102a8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Feladatának tekintette”, hogy a többségében keverék fajtájú kutyákat az utcáról, valamint gyepmesteri telephelyekről megmentse.","shortLead":"„Feladatának tekintette”, hogy a többségében keverék fajtájú kutyákat az utcáról, valamint gyepmesteri telephelyekről...","id":"20250516_78-kutyat-tartott-Zalaszentgroton-egy-no-21-allat-tetemet-fagyasztokban-tarolta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69d2c58d-c0e9-46b6-800d-0ebaf2102a8c.jpg","index":0,"item":"7cb5f479-8b98-45d2-ad0a-dfa9ad6816e8","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_78-kutyat-tartott-Zalaszentgroton-egy-no-21-allat-tetemet-fagyasztokban-tarolta","timestamp":"2025. május. 16. 11:06","title":"78 kutyát tartott Zalaszentgróton egy nő, 21 állat tetemét fagyasztókban tárolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a3baa1-d318-41ed-ab06-3bd767813738","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"O3 Partners néven folytatná az OXO Technologies, amely a jövőben tőzsdén jegyzett alapkezelőként határozná meg magát.","shortLead":"O3 Partners néven folytatná az OXO Technologies, amely a jövőben tőzsdén jegyzett alapkezelőként határozná meg magát.","id":"20250516_Atalakulna-nevet-valtana-es-az-amszterdami-tozsdere-menne-Oszko-Peter-befektetesi-cege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55a3baa1-d318-41ed-ab06-3bd767813738.jpg","index":0,"item":"a685e788-3494-4df9-84a9-5b4e45dd487b","keywords":null,"link":"/kkv/20250516_Atalakulna-nevet-valtana-es-az-amszterdami-tozsdere-menne-Oszko-Peter-befektetesi-cege","timestamp":"2025. május. 16. 10:48","title":"Átalakulna, nevet váltana és az amszterdami tőzsdére menne Oszkó Péter befektetési cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1437fc74-0023-40a6-882e-5f07ec4c0700","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár utólag több bíboros is arról beszélt, hogy a kvalitásait tekintve nem lepődtek meg, amikor kiderült, hogy Prevost lesz Ferenc pápa utódja, a Google keresési adatai alapján az átlagemberek közül jóformán senki nem számolt vele.","shortLead":"Bár utólag több bíboros is arról beszélt, hogy a kvalitásait tekintve nem lepődtek meg, amikor kiderült, hogy Prevost...","id":"20250516_Robert-Francis-Prevost-XIV-Leo-papa-google-trends-kereses-internet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1437fc74-0023-40a6-882e-5f07ec4c0700.jpg","index":0,"item":"3bd37ea7-56c1-4d8c-8244-5bbc19576766","keywords":null,"link":"/vilag/20250516_Robert-Francis-Prevost-XIV-Leo-papa-google-trends-kereses-internet","timestamp":"2025. május. 16. 18:41","title":"Megválasztása előtt egyáltalán nem érdekelte az embereket Robert Francis Prevost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b207837a-5d82-4c81-a362-c6550956fd14","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Glen Rogers a „Casanova gyilkos” néven volt ismert.","shortLead":"Glen Rogers a „Casanova gyilkos” néven volt ismert.","id":"20250516_egyesult-allamok-kivegzes-glen-rogers-sorozatgyilkos-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b207837a-5d82-4c81-a362-c6550956fd14.jpg","index":0,"item":"7f059283-73b5-47c7-8148-88386461648d","keywords":null,"link":"/vilag/20250516_egyesult-allamok-kivegzes-glen-rogers-sorozatgyilkos-donald-trump","timestamp":"2025. május. 16. 17:05","title":"„Trump, tedd továbbra is naggyá Amerikát!” – mondta kivégzése előtt a sorozatgyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d08401-e0bb-4875-a89d-aea937d48497","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tágas utas- és csomagterű Toyota bZ4X Touring hatótávja eléri az 560 kilométert.","shortLead":"A tágas utas- és csomagterű Toyota bZ4X Touring hatótávja eléri az 560 kilométert.","id":"20250516_380-lovas-uj-elektromos-terepkombi-toyota-bz4x-touring","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d08401-e0bb-4875-a89d-aea937d48497.jpg","index":0,"item":"49fd20ee-1ef8-4b8b-86ab-92594e23c7ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_380-lovas-uj-elektromos-terepkombi-toyota-bz4x-touring","timestamp":"2025. május. 16. 07:59","title":"380 lovas új elektromos terepkombi a Toyotától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1dcb21a-0655-424d-9389-cc29634afab5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozón a magyar szurkolók rasszista rigmusokat skandáltak, pirotechnikai eszközöket használtak és tárgyakat dobáltak a pályára. Az MLSZ-nek 30 millió forintot kell fizetnie.","shortLead":"A törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozón a magyar szurkolók rasszista rigmusokat skandáltak, pirotechnikai...","id":"20250517_mlsz-magyar-valogatott-uefa-buntetes-rasszizmus-puskas-arena","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1dcb21a-0655-424d-9389-cc29634afab5.jpg","index":0,"item":"824d565d-1de6-4cee-8625-8498867356ec","keywords":null,"link":"/elet/20250517_mlsz-magyar-valogatott-uefa-buntetes-rasszizmus-puskas-arena","timestamp":"2025. május. 17. 14:55","title":"Sportszerűtlen szurkolás miatt pénzbüntetésre és felfüggesztett szektorbezárásra büntette a magyar válogatottat az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]