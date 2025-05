Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0618dda3-ca2b-4d6e-a3d1-e94b8b7dfb9c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Pénteken – hároméves szünet után – újra közvetlenül találkoznak a háborúban álló Ukrajna és Oroszország képviselői. Az isztambuli tárgyalások szintje ugyanakkor sokkal alacsonyabb, mint azt a megtámadott Ukrajna vagy a párbeszédet kezdeményező USA szorgalmazta: nem az államfők találkoztak, hanem miniszterek és miniszterhelyettesek. Félő, hogy a tárgyalásokat Moszkva időhúzásra akarja felhasználni, hogy közben újabb szankciók nélkül folytathassa agresszióját. Trump amerikai elnök szerint semmi sem történik, amíg ő nem találkozik orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal.","shortLead":"Pénteken – hároméves szünet után – újra közvetlenül találkoznak a háborúban álló Ukrajna és Oroszország képviselői...","id":"20250516_Isztambul-ukran-orosz-targyalasokat-igy-folytatodhat-az-orosz-idohuzas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0618dda3-ca2b-4d6e-a3d1-e94b8b7dfb9c.jpg","index":0,"item":"84b08394-7bd4-434c-b194-9f887dad6dc2","keywords":null,"link":"/vilag/20250516_Isztambul-ukran-orosz-targyalasokat-igy-folytatodhat-az-orosz-idohuzas-ebx","timestamp":"2025. május. 16. 13:03","title":"Felújították Isztambulban az ukrán–orosz tárgyalásokat, így folytatódhat az orosz időhúzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0b3bc6-2fe5-45b4-a3d3-7daad3bd48ec","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az nem derült ki, hogy mennyire kiélezett pályáztatás előzte meg a megbízást.","shortLead":"Az nem derült ki, hogy mennyire kiélezett pályáztatás előzte meg a megbízást.","id":"20250516_Meszaros-Lorinc-autopalyakezeloje-8-milliardert-adott-munkat-Meszaros-Lorinc-cegenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a0b3bc6-2fe5-45b4-a3d3-7daad3bd48ec.jpg","index":0,"item":"4b442cd5-81f0-4796-a9b1-2000857b9c1a","keywords":null,"link":"/kkv/20250516_Meszaros-Lorinc-autopalyakezeloje-8-milliardert-adott-munkat-Meszaros-Lorinc-cegenek","timestamp":"2025. május. 16. 12:09","title":"Mészáros Lőrinc autópálya-kezelője 8 milliárdért adott munkát Mészáros Lőrinc cégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a315dfe6-1489-42bd-8434-c87b009c9d8d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gianni Infantino részt vett Donald Trump közel-keleti látogatásán, ezért nem ért oda időben a paraguayi kongresszusra.","shortLead":"Gianni Infantino részt vett Donald Trump közel-keleti látogatásán, ezért nem ért oda időben a paraguayi kongresszusra.","id":"20250516_labdarugas-fifa-gianni-infantino-keses-csanyi-sandor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a315dfe6-1489-42bd-8434-c87b009c9d8d.jpg","index":0,"item":"cae0fc5a-822d-4524-8f87-f16107af1345","keywords":null,"link":"/sport/20250516_labdarugas-fifa-gianni-infantino-keses-csanyi-sandor","timestamp":"2025. május. 16. 15:56","title":"Órákat késett a FIFA elnöke a saját kongresszusáról, Csányi Sándor sem várta meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62846401-aa12-4f6f-ba4f-f3f78bfccc7f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Faék egyszerű 6,2 literes szívó V8, hátsókerék-hajtás és zéró politikai korrektség a szegény ember szupersportkocsijában. Teszten a most először középmotoros Chevrolet Corvette, mely tálcán kínálja az amerikai életérzést.","shortLead":"Faék egyszerű 6,2 literes szívó V8, hátsókerék-hajtás és zéró politikai korrektség a szegény ember...","id":"20250518_amerika-a-tarkonkon-ordit-oszinten-taho-uj-chevrolet-corvette-c8-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62846401-aa12-4f6f-ba4f-f3f78bfccc7f.jpg","index":0,"item":"2e964ad7-9aa7-4881-a41e-aa44097a265c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250518_amerika-a-tarkonkon-ordit-oszinten-taho-uj-chevrolet-corvette-c8-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 18. 07:21","title":"Amerika a tarkónkon ordít: meghajtottuk az őszintén tahó új Corvette-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korábban megoldhatatlan hibaként tartották számon a Voyager– 1 fő hajtóművének meghibásodását, a NASA mérnökei azonban megoldották a lehetetlennek tűnő feladatot.","shortLead":"Korábban megoldhatatlan hibaként tartották számon a Voyager– 1 fő hajtóművének meghibásodását, a NASA mérnökei azonban...","id":"20250516_voyager-1-urszonda-hajtomu-nasa-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf.jpg","index":0,"item":"61f07114-e7c2-4f58-9664-e1e16f2ead3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_voyager-1-urszonda-hajtomu-nasa-javitas","timestamp":"2025. május. 16. 13:03","title":"25 milliárd kilométerről sikerült megszerelni a Voyager–1 űrszonda hajtóművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3df7cd-d59c-495e-a00a-d017210961bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De neki is van főnöke.","shortLead":"De neki is van főnöke.","id":"20250516_A-TV2-programigazgatoja-nagyon-banja-a-Majka-ugyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b3df7cd-d59c-495e-a00a-d017210961bf.jpg","index":0,"item":"cbe66a72-0c5e-4780-9ec0-4bd2fa81823e","keywords":null,"link":"/elet/20250516_A-TV2-programigazgatoja-nagyon-banja-a-Majka-ugyet","timestamp":"2025. május. 16. 15:27","title":"A TV2 programigazgatója bánja, hogy elengedték Majkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e57bdad0-c918-4f3f-83d8-3aacfbbd139d","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"„A divat lett az én forradalmam” – idézi fel pályáját az ősi arisztokrata családból származó Jean-Charles de Castelbajac divattervező, képzőművész. Az első miseruhákat börtönkörnyezetbe tervezte, a legutóbbiakat a Notre-Dame újranyitására. Dolgozott a Sex Pistolsszal, Rihannával, a festő Jean-Michel Basquiat-val, a reklámfotós Oliviero Toscanival – de saját stílusából semmi áron nem engedett. HVG-portré.","shortLead":"„A divat lett az én forradalmam” – idézi fel pályáját az ősi arisztokrata családból származó Jean-Charles de...","id":"20250517_Jean-Charles-Castelbajac-divattervezo-kepzomuvesz-HVG-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e57bdad0-c918-4f3f-83d8-3aacfbbd139d.jpg","index":0,"item":"0bf36d4b-dcb2-4e5f-955d-640ca141f7c3","keywords":null,"link":"/360/20250517_Jean-Charles-Castelbajac-divattervezo-kepzomuvesz-HVG-portre","timestamp":"2025. május. 17. 12:30","title":"Madonna, Lady Gaga és a pápa öltöztetője a HVG-nek: Nálam soha nem a divat a prioritás, hanem a közlésvágy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e5fc31-902e-41c4-a57d-620811dfeca3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milanovich Domi attól tart, hogy a szerepvállalása miatt az általa vezetett lap is támadhatóvá válik. ","shortLead":"Milanovich Domi attól tart, hogy a szerepvállalása miatt az általa vezetett lap is támadhatóvá válik. ","id":"20250517_atlathatosagi-torveny-pride-wmn-milanovich-domi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75e5fc31-902e-41c4-a57d-620811dfeca3.jpg","index":0,"item":"4477329e-b3e3-4b3d-bf72-f2acb42c589b","keywords":null,"link":"/elet/20250517_atlathatosagi-torveny-pride-wmn-milanovich-domi","timestamp":"2025. május. 17. 11:03","title":"Az „átláthatósági törvény” miatt távozik a Pride-ot szervező alapítványból a WMN főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]