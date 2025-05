Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás áll. Cikkünkben azt mutatjuk be, milyen hatással van egy idősödő, de még ereje teljében lévő férfi mindennapjaira ez a kellemetlen, de megfelelő odafigyeléssel könnyen karban tartható probléma.","shortLead":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú...","id":"20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53.jpg","index":0,"item":"276a83e0-fe65-4180-a257-77252347e64a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","timestamp":"2025. május. 17. 19:30","title":"Időskori prosztataprobléma: muszáj ezzel együtt élni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"f91a0a49-c1d5-4c74-b45f-7f98488b4be1","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"Az urnazárás után közölt első exit poll szerint Nicusor Dan nyerhette a romániai államfőválasztást. George Simion EU-ellenes, szélsőjobboldali, magyarellenes jelölt első fordulós győzelme után tömegesen szavaztak a magyarok, a városiak és a fiatalok a romániai elnökválasztáson, a külföldön élők voksai dönthetik el a választást.","shortLead":"Az urnazárás után közölt első exit poll szerint Nicusor Dan nyerhette a romániai államfőválasztást. George Simion...","id":"20250518_George-Simion-Nicusor-Dan-romania-elnokvalasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f91a0a49-c1d5-4c74-b45f-7f98488b4be1.jpg","index":0,"item":"7c1df2b6-e82c-4200-ac71-e0223ef8be0f","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_George-Simion-Nicusor-Dan-romania-elnokvalasztas-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 20:08","title":"Exit poll: A rekordrészvétel George Simion ellenfelének jöhetett jól a román államfőválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ac4557-f5a8-4713-b744-aca2b2dc6866","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A MÁV több olyan bérlakást is kiürített a budapesti Keled úton, amely a hivatalos szakértői vélemény szerint lakhatásra alkalmatlanná vált. A HVG információi szerint költöznie kellett egy háromgyerekes családnak is, de miután nem kaptak semmilyen kompenzációt – pénzt vagy lakhatási alternatívát –, így lényegében az utcára kerültek. A vasúttársaságnál azt közölték, hogy mindenben a törvények szerint jártak el, az érintett lakóknak pedig akkor is ajánlottak valamilyen segítséget, ha jogcím nélkül tartózkodtak az ingatlanban. Ennél valamivel többet ígért a MÁV, amikor a tervezett Mini-Dubaj projekt érdekében kellett kiüríteni rákosrendezői ingatlanokat. A tapasztalatok alapján három gyerekkel még albérletet is nehéz találni Magyarországon.","shortLead":"A MÁV több olyan bérlakást is kiürített a budapesti Keled úton, amely a hivatalos szakértői vélemény szerint lakhatásra...","id":"20250519_Csaladbarat-kormany-Kompenzacio-nelkul-kerult-az-utcara-egy-haromgyerekes-csalad-az-allami-MAV-berlakasabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ac4557-f5a8-4713-b744-aca2b2dc6866.jpg","index":0,"item":"cefadb1e-82f5-426f-b687-87ddc1d89c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250519_Csaladbarat-kormany-Kompenzacio-nelkul-kerult-az-utcara-egy-haromgyerekes-csalad-az-allami-MAV-berlakasabol","timestamp":"2025. május. 19. 07:09","title":"Családvédelem a hétköznapokban: az utcára került egy háromgyerekes család a MÁV bérlakásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1cc670-89bd-4f18-93b1-7655eba08fd3","c_author":"Székács Linda","category":"360","description":"A különböző gyümölcsöket és zöldségeket, vízcseppet ábrázoló hangulatjelek, vagyis emojik egyfajta kódként is működnek a közösségi médiában. Arra szolgálnak, hogy megtévesszék a szexuális tartalmak szűrését igen ellentmondásosan végző algoritmust. Mi az algospeak, mit jelent a cseresznye, kikre van a legrosszabb hatással a hibásan működő prüdéria, és mit szól mindehhez a szexuálpszichológus és a kommunikációs szakember?","shortLead":"A különböző gyümölcsöket és zöldségeket, vízcseppet ábrázoló hangulatjelek, vagyis emojik egyfajta kódként is működnek...","id":"20250517_szexrol-beszelgetni-TikTokon-padlizsan-cseresznye-jelentese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db1cc670-89bd-4f18-93b1-7655eba08fd3.jpg","index":0,"item":"37d7fe38-6246-414d-bd52-c54c590cb288","keywords":null,"link":"/360/20250517_szexrol-beszelgetni-TikTokon-padlizsan-cseresznye-jelentese","timestamp":"2025. május. 17. 16:30","title":"A Seggs vajon mi? Így butította le a szexről való beszédet a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad39efc-d90f-4293-9032-b19deae6bbf4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ha baj van, akkor foghatják a fejüket. ","shortLead":"Ha baj van, akkor foghatják a fejüket. ","id":"20250517_hatezer-forintba-kotelezo-biztositas-roller","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bad39efc-d90f-4293-9032-b19deae6bbf4.jpg","index":0,"item":"9d84b11e-6476-4758-ac7b-bd59756a92c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250517_hatezer-forintba-kotelezo-biztositas-roller","timestamp":"2025. május. 17. 08:25","title":"Évente hatezer forint, de amíg nincs nyilvántartás, sokan nem fizetik a rollerbiztosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor az elnyomás fázisába menekül, tétovázik az EU az új “átláthatósági törvénnyel” kapcsolatban, jobban meg kellene szorongatni Putyint – szombati lapszemlénk legérdekesebb sztorijait olvashatják.","shortLead":"Orbán Viktor az elnyomás fázisába menekül, tétovázik az EU az új “átláthatósági törvénnyel” kapcsolatban...","id":"20250517_Nemzetkozi-lapszemle-Orban-Viktor-Trump-Putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"542dd566-6cd2-4aca-9b29-c653eeeda2e3","keywords":null,"link":"/360/20250517_Nemzetkozi-lapszemle-Orban-Viktor-Trump-Putyin","timestamp":"2025. május. 17. 09:23","title":"Még több pénzt bukhat Magyarország; meddig megy el Orbán Magyarral szemben? - nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A prosztatarák már csontáttéteket is képzett a volt amerikai elnök testében. ","shortLead":"A prosztatarák már csontáttéteket is képzett a volt amerikai elnök testében. ","id":"20250518_Joe-Bident-agressziv-prosztatarak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e168356-2673-4a8e-b8d6-b4d035040d09.jpg","index":0,"item":"8b1adc53-1f42-40c0-931e-60db094656d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_Joe-Bident-agressziv-prosztatarak-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 22:20","title":"Joe Bident agresszív rákbetegséggel diagnosztizálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8243f01b-cd09-481c-a9b1-518fcc3addae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vasárnap a BOK-csarnokban tartotta nyitó rendezvényét az Orbán Viktor által meghirdetett Harcosok Klubja – azaz lényegében egy fideszes trollhadsereg, amely a választásokig hátralévő 11 hónapban vonná irányítása alá a kommentszekciókat a közösségi oldalakon. Menczer Tamás, Szijjártó Péter, Lázár János, Szentkirályi Alexandra és mások után Orbán Viktor lépett színre.","shortLead":"Vasárnap a BOK-csarnokban tartotta nyitó rendezvényét az Orbán Viktor által meghirdetett Harcosok Klubja – azaz...","id":"20250518_Orban-Viktor-harcosok-klubja-bok-csarnok-beszed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8243f01b-cd09-481c-a9b1-518fcc3addae.jpg","index":0,"item":"1f64538a-e0f9-437f-9141-bc3322c492a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Orban-Viktor-harcosok-klubja-bok-csarnok-beszed-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 21:29","title":"Orbán Viktor: A szív végül legyőzi a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]